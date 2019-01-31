Немецкий военный корабль войдет в Черное море в рамках миссии НАТО

Военный корабль военно-морских сил ФРГ, плавучая база Werra, в феврале отправится в Черное море в рамках постоянной противоминной группы НАТО. Судно посетит два болгарских порта - Бургас и Варну. Эта информация содержится в представленном в четверг, 31 января, ответе представителя министерства обороны ФРГ на запрос Deutsche Welle.
Как указывается в письме, этот поход был запланирован давно. "Размещение других кораблей ВМФ Германии в Черном море не предусмотрено", - заявил представитель военного ведомства.
НАТО будет следить за ситуацией в Черном море
После захвата российским спецназом 25 ноября 2018 года трех украинских военных кораблей в непосредственной близости от Керченского пролива НАТО осудила милитаризацию украинского полуострова Крым, аннексированного российскими властями, и заявила, что внимательно наблюдает за развитием ситуации в Черном море. "НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, включая ее право на судоходство в своих территориальных водах", - написала в своем Twitter 25 ноября пресс-секретарь Североатлантического альянса Оана Лунгеску.
6 декабря 2018 года через Дарданеллы в Черное море перешел десантный корабль USS Fort McHenry ВМС США. 18 декабря в порт Одессы зашел разведывательный корабль ВМС Великобритании HMS Echo. 9 января 2019 года глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко объявил, что к проходу в Черное море готовится группа кораблей НАТО под руководством Нидерландов. При этом согласно Конвенции Монтре от 1936 года военные корабли нечерноморских стран имеют право находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.
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Автор: Евгений Тейзе