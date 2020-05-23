 Немецкий бизнес требует сократить бюрократию в Германии | Новости из Германии о Германии | DW | 24.05.2020

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Германия

Немецкий бизнес требует сократить бюрократию в Германии

Немецкие промышленники предлагают 66 мер для перезапуска индустрии после эпидемии коронавируса. Они критикуют чрезмерную бюрократию в Германии.

Президент Федерального объединения немецкой промышленности Дитер Кемпф

Президент Федерального объединения немецкой промышленности Дитер Кемпф

Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI) разработало 66 мер для успешного перезапуска индустрии в Германии после пандемии, сообщает газета Welt am Sonntag в воскресенье, 24 мая. Объединение, в частности, выступает за сохранение открытости для иностранных инвесторов, поддержку инноваций и против бюрократии.

"Чрезмерная бюрократия сжирает время, нервы и деньги в компаниях любого размера, отрасли и в любых регионах", - говорит президент BDI Дитер Кемпф (Dieter Kempf). Такая бюрократия препятствует инновациям, подчеркивает он. Список мер организация представит правительству в понедельник, 25 мая.

BDI призывает правительство выделить 100 самых серьезных бюрократических норм, которые будут препятствовать перезапуску индустрии, сначала временно отменить их, а потом и вовсе упразднить. Организация приводит в пример ряд норм из сфер энергетики, экологии и транспорта.

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    Автор: Елена Гункель


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