Немецкий бизнес критикует новый пакет санкций США против Ирана

Германский бизнес считает, что новые санкции США в адрес Ирана противоречат европейским интересам. Федеральное объединение оптовой и внешней торговли Германии (BGA) назвало второй пакет американских санкций "еще одним выпадом правительства США против Европы" и заявило о необходимости освободиться от влияния внешней политики Вашингтона, передает агентство Reuters в понедельник, 5 ноября.

В свою очередь, Федеральное объединение торгово-промышленных палат Германии (DIHK) опасается, что санкции США могут окончательно парализовать бизнес немецких компаний в Иране. Стрелки на часах, предупреждающих о необходимости спасти германско-иранские экономические отношения, показывают пять минут до полуночи, предупредил президент DIHK Эрик Швайцер (Eric Schweitzer).

Санкции против нефтегазовой отрасли Ирана затрагивают важнейший источник поступлений в бюджет этой страны, отметил Швайцер в опубликованном на сайте DIHK заявлении. По его словам, штрафные меры США в обозримом будущем приведут к падению иранской экономики. Кроме того, на фоне санкционного режима все больше немецких компаний уходят из исламской республики, закрывают свои иранские представительства.

Берлин не защитит немецкий бизнес от санкций против Ирана

В Берлине дали понять, что не могут в полной мере защитить немецкий бизнес от санкций США против Ирана. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) напомнил о словах канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) о том, что "не стоит предаваться иллюзиям" о том, что Берлин сможет предоставить всем отраслям экономики полноценную компенсацию. В то же время не исключаются отдельные послабления для малых и средних предприятий, продолжил Зайберт.

5 ноября вступил в силу второй пакет американских санкций против Ирана, направленный против нефтедобывающей, банковской отраслей, а также судоходства и судостроения. Вашингтон, в частности, запрещает закупать иранскую нефть и вести бизнес с иранскими нефтедобывающими компаниями. Штрафные меры затрагивают и компании из третьих стран, ведущие бизнес в Иране. Такие фирмы теперь будут лишены, в частности, доступа к финансовой системе США и не смогут заключать сделки в американских долларах.

Смотрите также:

Немецкие компании на российском рынке BASF Лидер мировой химической промышленности связан с Россией главным образом через свою нефтегазовую дочку Wintershall. Она создала с "Газпромом" СП "Ачимгаз", добывающее газ в Уренгое, является совладельцем Южно-Русского месторождения в Сибири, газопровода "Северный поток" и морского участка строящегося "Южного потока". К тому же она вместе с "Лукойлом" добывает нефть в Волгограде.

Немецкие компании на российском рынке E.on Ведущая энергокомпания Германии с 2007 года вложила 6 миллиардов евро в российскую электроэнергетику. Сегодня "Э.ОН Россия" производит 6 процентов всей электроэнергии в РФ. Одновременно E.on является одним из крупнейших в ЕС импортеров российского газа. Вместе с "Газпромом" концерн владеет долями в Южно-Русском нефтегазовом месторождении в Сибири и в газопроводе "Северный поток".

Немецкие компании на российском рынке Siemens Ведущий технологический концерн Германии поставляет российским клиентам самую разную электротехническую продукцию, в основном – турбины для электростанций и системы рельсового транспорта. Это и высокоскоростные "Сапсаны", и электропоезда "Ласточка". Siemens активно занимается локализацией своего производства: в России на его фабриках и СП трудятся около 3000 человек.

Немецкие компании на российском рынке Volkswagen Ведущий автостроитель Европы вложил в России свыше 1,3 миллиарда евро и стал тем самым одним из крупнейших иностранных инвесторов в российской автомобильной промышленности. С 2007 года он выпускает на своем заводе в Калуге автомобили марок Volkswagen и Skoda. В 2011 году концерн заключил соглашение о контрактной сборке автомобилей на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде.

Немецкие компании на российском рынке Deutsche Bahn Немецкая государственная железнодорожная компания представлена в России пятью фирмами, четыре из которых являются ее стопроцентными дочками. Среди них – DB Schenker Russia, предоставляющая полный комплекс услуг в области логистики. Одно из направлений давнего сотрудничества с "Российскими железными дорогами" – развитие транспортного коридора Китай- Россия-Европа.

Немецкие компании на российском рынке Metro Мало у кого из иностранных инвесторов бизнес в России рос в последние годы такими темпами, как у ведущего торгового концерна Германии. С 2001 года Metro открыл в 45 российских регионах 73 торговых центра Metro Cash & Carry, создав тем самым свыше 18 400 рабочих мест. Кроме того, в 27 городах РФ действуют 57 магамаркетов бытовой техники и электроники Media Markt.

Немецкие компании на российском рынке Henkel Для лидера немецкой бытовой химии, выпускающего, в частности, стиральные порошки, шампуни и клеи, Россия стала четвертым по значению рынком сбыта в мире. На восьми российских предприятиях Henkel трудятся примерно 2500 человек. Завод компании в Перми является вторым по величине производителем синтетических моющих средств в РФ.

Немецкие компании на российском рынке DHL Дочерняя компания немецкого логистического концерна Deutsche Post за 30 лет работы на российском рынке создала одну из крупнейших в России сетей экспресс-доставки. У компании свыше 150 представительств в РФ, корреспонденцию и грузы ее клиентов перевозят порядка 950 коммерческих транспортных средств, она ежедневно осуществляет собственные чартерные авиарейсы в Европу.

Немецкие компании на российском рынке Adidas Второй в мире по величине производитель спортивной одежды, обуви и инвентаря еще с советских времен удерживает в России позицию лидера рынка. Сегодня у него на территории РФ - около 1000 фирменных магазинов. Компания является официальным партнером сборной России по футболу, так что на чемпионате мира 2014 года в Бразилии российские игроки выходили на поле в форме от Adidas. Автор: Андрей Гурков

