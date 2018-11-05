 Немецкий бизнес критикует новый пакет санкций США против Ирана | Новости из Германии о Германии | DW | 05.11.2018

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Германия

Немецкий бизнес критикует новый пакет санкций США против Ирана

По данным DIHK, из Ирана уходят все больше немецких компаний. В Берлине заявили, что не могут предоставить полноценную защиту от антииранских санкций США.

Купюры доллара США и иранского риала

Германский бизнес считает, что новые санкции США в адрес Ирана противоречат европейским интересам. Федеральное объединение оптовой и внешней торговли Германии (BGA) назвало второй пакет американских санкций "еще одним выпадом правительства США против Европы" и заявило о необходимости освободиться от влияния внешней политики Вашингтона, передает агентство Reuters в понедельник, 5 ноября.

В свою очередь, Федеральное объединение торгово-промышленных палат Германии (DIHK) опасается, что санкции США могут окончательно парализовать бизнес немецких компаний в Иране. Стрелки на часах, предупреждающих о необходимости спасти германско-иранские экономические отношения, показывают пять минут до полуночи, предупредил президент DIHK Эрик Швайцер (Eric Schweitzer).

Контекст

Американские санкции будут становиться все более жесткими. Но это не заставит Владимира Путина изменить свою политику, считает Константин Эггерт. (21.08.2018)

Президент США надеется, что возобновление санкций против Ирана приведет к падению режима в Тегеране. Это крайне непродуманная и нереалистичная политика, считает немецкий эксперт Хеннинг Рике. (07.08.2018)

Санкции против нефтегазовой отрасли Ирана затрагивают важнейший источник поступлений в бюджет этой страны, отметил Швайцер в опубликованном на сайте DIHK заявлении. По его словам, штрафные меры США в обозримом будущем приведут к падению иранской экономики. Кроме того, на фоне санкционного режима все больше немецких компаний уходят из исламской республики, закрывают свои иранские представительства.

Берлин не защитит немецкий бизнес от санкций против Ирана

В Берлине дали понять, что не могут в полной мере защитить немецкий бизнес от санкций США против Ирана. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) напомнил о словах канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) о том, что "не стоит предаваться иллюзиям" о том, что Берлин сможет предоставить всем отраслям экономики полноценную компенсацию. В то же время не исключаются отдельные послабления для малых и средних предприятий, продолжил Зайберт.

5 ноября вступил в силу второй пакет американских санкций против Ирана, направленный против нефтедобывающей, банковской отраслей, а также судоходства и судостроения. Вашингтон, в частности, запрещает закупать иранскую нефть и вести бизнес с иранскими нефтедобывающими компаниями. Штрафные меры затрагивают и компании из третьих стран, ведущие бизнес в Иране. Такие фирмы теперь будут лишены, в частности, доступа к финансовой системе США и не смогут заключать сделки в американских долларах.

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    Автор: Андрей Гурков


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