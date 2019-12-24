Группа компаний АО "БМВ"

Акционерное общество "БМВ" ((BMW Group AG)) - немецкий автомобилестроительный концерн. Главный офис компании находится в Мюнхене. Продукция БМВ - легковые и спортивные автомобили, мотоциклы.

Акционерное общество "Группа компаний "БМВ" (BMW - Bayerische Motoren Werke - "Баварские заводы двигателей") - одно из крупнейших в Баварии и Германии предприятий по производству автомобилей и мотоциклов, основанное в 1916 году Карлом Раппом (Karl Rapp). Производственные площади Компания "БМВ" расположены в Дингольфинге, Регенсбурге, Лейпциге и Мюнхене. Производство автомобилей группы компаний "БМВ" также налажено во Вьетнаме, Египте, Индии, Малайзии, Таиланде, ЮАР и США. В РФ автомобили марки "БМВ" собирают на калининградском заводе "Автотор". В Китае BMW AG работает в кооперации с компанией Huacheng Auto Holding (автомобили марки Brilliance).