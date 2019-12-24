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Группа компаний АО "БМВ"

Акционерное общество "БМВ" ((BMW Group AG)) - немецкий автомобилестроительный концерн. Главный офис компании находится в Мюнхене. Продукция БМВ - легковые и спортивные автомобили, мотоциклы.

Акционерное общество "Группа компаний "БМВ" (BMW - Bayerische Motoren Werke - "Баварские заводы двигателей") - одно из крупнейших в Баварии и Германии предприятий по производству автомобилей и мотоциклов, основанное в 1916 году Карлом Раппом (Karl Rapp). Производственные площади Компания "БМВ" расположены в Дингольфинге, Регенсбурге, Лейпциге и Мюнхене. Производство автомобилей группы компаний "БМВ" также налажено во Вьетнаме, Египте, Индии, Малайзии, Таиланде, ЮАР и США. В РФ автомобили марки "БМВ" собирают на калининградском заводе "Автотор". В Китае BMW AG работает в кооперации с компанией Huacheng Auto Holding (автомобили марки Brilliance).

Beschreibung: BMW Werk in Spartanburg (US Bundesstaat South Carolina) Montagelinie BMW X4 Copyrihgt: BMW AG Frei zur Verwendung für Pressezwecke

Компанию BMW подозревают в манипуляциях с продажами в США 24.12.2019

Американский регулятор SEC выясняет, завышали ли в BMW реальный объем продаж в США, пишет WSJ. Автопроизводитель намерен сотрудничать с расследованием.
ARCHIV - Der Auspuff eines VW Tiguan ist am 25.09.2015 vor dem Volkswagen Werk in Wolfsburg (Niedersachsen) zu sehen. Foto: Ole Spata/dpa (zu dpa «Neue Baustelle im VW-Abgasskandal: Jetzt auch CO2-Probleme» vom 03.11.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Еврокомиссия сообщила о подозрениях в картельном сговоре BMW, Daimler и Volkswagen 05.04.2019

Трем немецким автоконцернам направлены письма Еврокомиссии о подозрениях в сговоре по вопросам разработки двух систем очистки выхлопных газов.

ARCHIV - ILLUSTRATION - 14.03.2016, Bayern, Kaufbeuren: Ein Schlüsselanhänger, der eine US-amerikanische Flagge zeigt, ist am Schlüssel eines Volkswagens befestigt. «Dieselgate»-Klagen in den USA haben Volkswagen bereits etliche Milliarden gekostet. (zu dpa «Milliardenklage von Anlegern: VW droht die nächste Abgas-Rechnung» vom 28.02.2018) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Volkswagen и BMW увеличили продажи в США в 2018 году 03.01.2019

Продажи VW на американском рынке растут второй год подряд. Наибольшим спросом пользуется модель Tiguan. BMW увеличил число реализованных в США автомобилей впервые с 2015 года.
BMW's manager of Corporate Communications, Thomas Plucinsky (L) is interviewed beside the Green Car of the Year, the BMW i3, on display at the LA Auto Show's press and trade day in Los Angeles November 20, 2014. The LA Auto Show opens to the public on November 21 will run until November 30. AFP PHOTO/Frederic J. BROWN (Photo credit should read FREDERIC J. BROWN/AFP/Getty Images)

BMW инвестирует в свой завод в США 600 млн долларов (видео) 28.06.2017

Концерн намерен расширить фабрику в США, которая и так считается крупнейшим в мире заводом BMW. Будет создана тысяча новых рабочих мест. Ранее Трамп заявил, что концерн виноват в торговом дисбалансе между США и ФРГ.

Чем концерн BMW отвечает на критику Трампа (28.06.2017) 28.06.2017

Концерн намерен расширить фабрику в США, которая и так считается крупнейшим в мире заводом BMW. Будет создана тысяча новых рабочих мест. Ранее Трамп заявил, что концерн виноват в торговом дисбалансе между США и ФРГ.
Das BMW Art Car von Andy Warhol in der Sonderausstellung zu den BMW Art Cars am Concorso d'Eleganza-Wochenende. (c) BMW AG Foto: Christian Kain (05/2015)

Фотогалерея: шедевры от BMW 19.04.2016

Вот уже 40 лет известные художники регулярно превращают автомобили немецкого автоконцерна в произведения искусства. Некоторые из расписанных ими машин даже участвуют в гонках.
David Hockney, Art Car, 1995 - BMW 850 CSi (12/2003)

Фотогалерея: шедевры на колесах от BMW 19.04.2016

Вот уже 40 лет известные художники регулярно превращают автомобили немецкого автоконцерна в произведения искусства. Некоторые из расписанных ими машин даже участвуют в гонках.
Bei der North American International Auto Show (NAIAS) in Detroit (Michigan) wird am 11.01.2016 das BMW M2 Coupe präsentiert. Die diesjährige NAIAS findet vom 11. - 24. Januar 2016 statt. Foto: Uli Deck/dpa

100 лет BMW 07.03.2016

От производителя авиационных моторов до одного из флагманов мирового автомобилестроения: DW представляет ключевые вехи столетней истории знаменитого немецкого автоконцерна.
BU: BMW X4 2014 The new BMW X4 (fuel consumption combined: 8.3–5.0* l/100 km [34.0–54.3 mpg imp]; CO2 emissions combined: 193–130* g/km) blends the hallmark features of the successful BMW X family with the sporting elegance of a classical coupe, and introduces the unique Sports Activity Coupe concept to the premium mid-size segment (c) BMW Group Benutzung: Nur in redaktionellem Zusammenhang mit dem Wagen.

BMW, Daimler, Audi: сплошные рекорды продаж в бизнес-классе 12.01.2016

Тройка немецких производителей автомобилей премиум-сегмента продала в прошлом году небывалое число легковых машин. При этом Mercedes вернул себе утраченные позиции.
A view of a BMW X3 xDrive20d car model on display at the BMW stand of the Geneva Motor Show, on March 4, 2014, in Geneva. AFP PHOTO / PIERRE ALBOUY (Photo credit should read PIERRE ALBOUY/AFP/Getty Images)

Видео: BMW X3 и его самые главные преимущества 30.11.2015

Несмотря на то, что новые SUV появляются на рынке чуть ли не каждый месяц, внедорожник BMW X3 продолжает пользоваться заслуженной популярностью не только в Германии. Правда, доступным кроссовер не назовешь.

BMW X3 и его самые главные преимущества (30.11.2015) 30.11.2015

Несмотря на то, что новые SUV появляются на рынке чуть ли не каждый месяц, внедорожник BMW X3 продолжает пользоваться заслуженной популярностью не только в Германии. Правда, доступным кроссовер не назовешь.

Новый BMW 3-й серии, или Самый успешный автомобиль из Баварии (31.05.2015) 31.05.2015

Главной майской новостью для любителей немецких автомобилей стал рестайлинг 3-й серии BMW. В этом году один из самых культовых автомобилей из Баварии празднует юбилей. 3-й серии исполняется 40 лет.
LEIPZIG, GERMANY - May 30: The new BMW M4 Cabrio is seen at the 2014 AMI Auto Show on May 30, 2014 in Leipzig, Germany. The show will be open to the public from May 31 through June 8 and features over 50 premieres. (Photo by Jens Schlueter/Getty Images)

Самый быстрый кабриолет BMW - (05.10.2014) 05.10.2014

BMW M4 Cabrio с жесткой крышей позволяет наслаждаться как острыми ощущениями от езды в автомобиле с открытым верхом, так и тишиной салона комфортого купе. Стартовая цена машины в Германии 78 тыс. евро.
LEIPZIG, GERMANY - May 30: The new BMW M4 Cabrio is seen at the 2014 AMI Auto Show on May 30, 2014 in Leipzig, Germany. The show will be open to the public from May 31 through June 8 and features over 50 premieres. (Photo by Jens Schlueter/Getty Images)

Самый быстрый кабриолет BMW (05.10.2014) 05.10.2014

BMW M4 Cabrio с жесткой крышей позволяет наслаждаться как острыми ощущениями от езды в автомобиле с открытым верхом, так и тишиной салона комфортого купе. Стартовая цена машины в Германии 78 тыс. евро.

Король рок-н-ролла любил быстрые машины, или Elvis Presley's BMW (29.09.2014) 29.09.2014

В Германию вернулась одна из любимых машин знаменитого Элвиса Пресли - легендарная BMW 507. Король рок-н-ролла ездил на этом спорткаре по Германии. Ретромобиль выставили в музее концерна в Мюнхене.

BMW второй серии Active Tourer меняет автомобильный рынок (19.09.2014) 19.09.2014

Баварцы открыли новый сегмент на автомобильном рынке, выпустив компактный вэн BMW 2 серии Active Tourer. У автомобиля передний привод, что необычно для компании из Баварии. Новинка поставляется с экономичным двигателем.
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