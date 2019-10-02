Немецкие эксперты: Экономика ФРГ буксует, но не из-за санкций против России

"Режим санкций в отношениях с Россией не играет значимой роли для экономики Германии", - заявил 2 октября, отвечая на вопрос DW, директор Института мировой экономики в Киле (IfW) Штефан Котс (Stefan Kooths). Вместе с его коллегами из других немецких НИИ он представлял в Берлине совместный анализ состояния дел в народном хозяйстве ФРГ и мире в целом.

Каким будет рост ВВП в России?

Штефан Котс

Экономическую конъюнктуру в России, по оценке шести ведущих немецких исследовательских институтов, в начале года затормозило повышение ставки НДС. Во втором квартале производство, правда, пошло в рост, отмечается в докладе, но в целом в первом полугодии оно увеличилось только на 0,7% по сравнению с тем же периодом 2018 года.

Вследствие охлаждения мировой конъюнктуры, а также решений ОПЕК, предусматривающих сокращение добычи нефти, немецкие эксперты не ожидают роста российского экспорта. Не будет, по их прогнозу, и заметного повышения частной инвестиционной активности. Рост российского ВВП в текущем и следующем годах составит 1,2% и 1,5%, в 2021-м - 1,8%.

Доходы немцев растут невзирая на спад

Собственный весенний прогноз роста ВВП в Германии экономические институты скорректировали теперь с 0,8 до 0,5% в текущем и с 1,8 до 1,1% в следующем году. "Экономическая конъюнктура в Германии продолжает охлаждаться", - констатируют эксперты. Начался этот процесс на рубеже 2017/2018 годов.

В промышленном производстве эксперты регистрируют даже рецессию, которую, однако, объясняют снижением прежней перезагруженности производственных мощностей немецких заводов и фабрик. Поэтому об общем экономическом кризисе, по их мнению, пока речи не идет, хотя риски сохраняются. К их числу институты относят в первую очередь торговые конфликты между США с одной стороны, Китаем и ЕС - с другой, а также грозящий "Брекзит" без соглашения с Евросоюзом. Если Лондон и Брюссель так и не смогут договориться, то, как считают эксперты, рост ВВП в странах Евросоюза в 2020 и 2021 годах будет на 0,2-0,3% меньше ожидаемого.

Негативные тенденции в немецкой промышленной сфере пока не сказываются на материальном положении жителей Германии. Безработица продолжает сокращаться, хотя и медленнее, чем раньше. Зарплаты, по прогнозу экономистов, увеличатся на 3%, а рост потребительских цен останется умеренным и не превысит 1,5%, что объясняется снижением цен на сырье и энергоносители. Так, подешевели медь и нефть, цена на которую (63 доллара за баррель) в конце сентября, несмотря на атаку на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, была на 15% ниже, чем год назад.

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