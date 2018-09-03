Немецкие эксперты: Убийство Захарченко развязало руки Москве

Российские власти уверены, что убийство лидера самопровозглашенной "Донецкой народной республики" ("ДНР") Александра Захарченко усложнит налаживание мира в восточной Украине и переговоры в "нормандском формате". В этой связи эксперты в Германии обратили внимание на практически неприкрытые угрозы Москвы отомстить за гибель Захарченко и затормозить минский процесс. Вместе с тем политологи предполагают, что дальнейшее развитие событий не обязательно приведет к новой дестабилизации ситуации на востоке Украины.

Вакуум после смерти Захарченко

Захарченко был убит в кафе "Сепар" в Донецке, Украина

"Для минских договоренностей в конечном счете ничего не поменяется", - уверен Штефан Майстер (Stefan Meister), эксперт Германского общества внешней политики DGAP. Несмотря на то, что Захарченко был последним среди представителей восточноукраинских сепаратистов, чья подпись стояла под минскими соглашениями (документы, призванные урегулировать вооруженный конфликт на востоке Украины - Ред.), при этом он никогда не был тем, кто способствовал выполнению этих соглашений, напомнил Майстер: "Наоборот, скорее, он негативно относился к выполнению минских соглашений".

Первым последствием смерти Захарченко станет непредсказуемость в регионе, уверен немецкий политолог. "Меня больше интересует вопрос, кто теперь управляет в частности "ДНР" и в каком направлении теперь будут двигаться эти регионы", - говорит Майстер. По его наблюдению, внутренние структуры сепаратистских объединений в такой ситуации не стабилизируются, а, наоборот, ослабляются: "Идет постоянная борьба за власть".

Александр Захарченко

В первое время возникнет вакуум, который придется заполнить сторонам конфликта, объясняет Штефан Майстер: руководство "ДНР" потеряло дееспособное руководство, Киев - персонифицированного врага, Запад - представителя, с которым можно было решать практические вопросы.

Но главный вопрос, по мнению экспертов, заключается в том, как будет заполнять Москва возникший после смерти Захарченко вакуум в Донбассе. "Я не думаю, что его (Захарченко - Ред.) смерть окажет значительное влияние, потому что ясно, что последнее слово остается за Москвой, особенно в этом процессе (минском - Ред.)", - говорит Сюзан Стюарт (Susan Stuart) из берлинского фонда "Наука и политика".

Два сценария развития событий с точки зрения Кремля

По мнению Стюарт, самым убедительным пока выглядит объяснение, что Захарченко стал жертвой местной борьбы за власть между различными группировками. В свою очередь историк и эксперт по Украине Вильфрид Йильге (Wilfried Jilge) предлагает поразмышлять о том, что сам факт убийства дает руководству в России. Кремль, по его мнению, располагает сегодня двумя вариантами развития ситуации в регионе.

"Россия может использовать смерть Захарченко как предлог, чтобы не вести переговоры в "нормандском формате" (Франция, Германия, РФ, Украина - Ред.)", - называет один из них эксперт. Это, по его словам, развяжет Москве руки перед приближающимися выборами президента Украины - как для попыток влияния на пророссийских сепаратистов, так и для дестабилизации обстановки в Украине.

Йильге считает, что есть ряд индикаторов, которые говорят о том, что дальнейшая дестабилизация со стороны России возможна: "Одним из индикаторов являются новые поставки вооружений для сепаратистов, о которых в середине августа сообщила миссия ОБСЕ. Второй индикатор - милитаризация и дестабилизация ситуации в Азовском море после открытия незаконно построенного Россией Крымского моста". Речь идет о том, что российские силовики останавливают и проверяют корабли, двигающиеся в украинские порты Мариуполя и Бердянска. Обеспокоенность напряженностью в Азовском море разделяет и Сюзан Стюарт: "Это беспокоит меня больше, чем положение в так называемой "Донецкой народной республике".

Кремль может попытаться ослабить санкции

Вторым возможным вариантом развития событий после смерти Захарченко может стать попытка Москвы ослабить санкционный режим благодаря более активному, чем раньше, участию в переговорах в "нормандском формате" и попытке реально сдвинуть минский процесс с мертвой точки, предполагает Вильфрид Йильге.

В этой связи эксперт обратил внимание на то, что Россия может быть заинтересована в ослаблении санкций, так как переживает экономические и социальные трудности. Индикатором в поддержку подобного развития событий служит, по мнению Йильге, и тот факт, что Кремль не поддерживал Захарченко в желании провести в ноябре выборы в "ДНР": "В рамках минского процесса они были бы незаконны и представляли бы угрозу для него", - говорит немецкий политолог.

Возможно, Захарченко не являлся больше подходящим партнером для Москвы, но "остается вопрос: зачем тогда полностью убирать его?", замечает Вильфрид Йильге. В этой связи эксперт не исключил, что убийство могло быть инсценировано, чтобы дать Москве "предлог для изменений в управлении республиками" или "возможность сделать новые шаги по дестабилизации обстановки".

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