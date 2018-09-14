Немецкие эксперты: можно ли ослепнуть от стресса?

Эмоциональный стресс, особенно стресс продолжительный, может привести к расстройству нервной системы, спровоцировать ряд серьезных заболеваний.
Начинает болеть сердце, живот, спина, - об этих последствиях стресса знают многие. Но новые исследования, проведенные учеными университета имени Отто фон Герике в Магдебурге (Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg), показали, что стресс не обходит стороной и наши глаза. Им и так приходится выдерживать "атаку" дисплеев компьютеров, смартфонов и экрана телевизора, летящую пыльцу и пыль, а тут еще и нервное напряжение... В таком состоянии повышается уровень "стрессового гормона" кортизола, который, в частности, разрушительно влияет на зрительный аппарат.
Это увеличивает риск таких заболеваний, как глаукома, дегенерация макулы (обычно связанная с возрастными изменениями), оптическая нейропатия, предупреждают ученые. Важно понимать, что постоянный стресс может стать первопричиной частичной или полной потерей зрения. И относиться к этому открытию следует очень серьезно, подчеркивают эксперты.
Они советуют внимательно относиться к своему телу и к глазам, находить время для отдыха, совершать продолжительные прогулки на свежем воздухе.
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Ясменник душистый
Стеблям с цветами этого растения необходимо подвянуть для того, чтобы появился характерный привкус, знакомый в Германии по традиционному напитку "Майский пунш", или мороженному сорта Waldmeister. Изумрудного цвета настой следует использовать с осторожностью: не более трех граммов ясменника на литр сока, вина или воды. Иначе головные боли обеспечены. Растение обладает токсическими свойствами.
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Крапива
Она умеет не только обжигать. Крапиву считают настоящим кладезем полезных веществ. Среди них - витамины A, C, E и минеральные соли. Собирать ее лучше в перчатках, но при обработке жгучие ворсинки ломаются. Поэтому употреблять крапиву можно безбоязненно - в салате, супе или освежающем смузи.
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Сердечник луговой
Он хрупкий на вид и неожиданно терпкий на вкус - сердечник луговой. Растение обладает бактерицидными свойствами. Используется в качестве приправы к супам и салатам. Кроме того, нежно-розовые цветы сердечника - прекрасная съедобная декорация для самых различных блюд.
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Чесночница черешчатая
Чесночница черешчатая или черешковая цветет в мае-июне. Нежно-зеленые стебли полезного растения обладают чесночным запахом. В пищу чесночницу, горьковатую на вкус, лучше использовать в свежем виде. При тепловой обработке горький вкус усиливается и становится неприятным.
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Салат из диких трав
Декоративно, вкусно, полезно: такой витаминный салат можно приготовить из желтой яснотки, чесночницы, сердечника лугового и будры, известной под названием "собачья мята".
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Одуванчик
Это растение особо представлять не нужно. Витамины группы А, В и С, а также высокое содержание горьких веществ делает его незаменимым укрепляющим средством, способствующим быстрому выведению шлаков из организма. Попробуйте в течение двух недель готовить салат с пригоршней листьев одуванчика.
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Вкусно и полезно: съедобные сорняки
Желе из одуванчика
…или приготовить ароматное желе: 300-500 граммов цветков и пару долек лимона залить литром воды, варить на медленном огне 45 минут, процедить. Жидкость смешать с сахаром и довести до кипения. Готово!
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Вкусно и полезно: съедобные сорняки
Сныть
Она слывет грозой садовников и сорняком номер один! А между тем, сныть обыкновенная богата на витамины А и С, каротин, кальций и цинк. Совет специалистов: есть эту приятную на вкус травку почаще.
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Вкусно и полезно: съедобные сорняки
Кнедли на новый лад
Любимые немцами кнедли на этот раз - с травами. Хорошо подходят для этого блюда сныть, сердечник луговой и крапива. Готовые кнедли следует полить растопленным сливочным маслом, посыпать тертым сыром и подать с салатом из свежесобранных трав.
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Вкусно и полезно: съедобные сорняки
Черемша
Эту повелительницу лесных трав называют еще медвежьим луком или диким чесноком. Там, где расцветает черемша, воздух наполняется пряным ароматом. Она помогает регулировать кровяное давление, считается противовоспалительным и отхаркивающим средством - если есть черемшу в сыром виде. При сборе будьте осторожными по следующей причине...
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Вкусно и полезно: съедобные сорняки
Ядовитый двойник
У черемши есть двойник - ландыш. И все бы ничего, вот только путать их никак не рекомендуется: ландыш - растение ядовитое. Не помогают глаза, ориентируйтесь по запаху: от черемши исходит характерный чесночный аромат.
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Вкусно и полезно: съедобные сорняки
С заботой о природе
В сезон цветенья черемша образует в лесу настоящий цветочный ковер. Цветы черемши также употребляют в пищу, как и листья. Вот только собирая ее, не стоит забывать о будущей весне и собирать, поэтому, не все подчистую…
Автор: Инга Ваннер