 Немецкие эксперты: можно ли ослепнуть от стресса? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 17.09.2018

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Культура и стиль жизни

Немецкие эксперты: можно ли ослепнуть от стресса?

Чем опасен стресс для зрения? Новые медицинские исследования помогут разобраться.

Глаза страдают от стресса

Эмоциональный стресс, особенно стресс продолжительный, может привести к расстройству нервной системы, спровоцировать ряд серьезных заболеваний.

Начинает болеть сердце, живот, спина, - об этих последствиях стресса знают многие. Но новые исследования, проведенные учеными университета имени Отто фон Герике в Магдебурге (Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg), показали, что стресс не обходит стороной и наши глаза. Им и так приходится выдерживать "атаку" дисплеев компьютеров, смартфонов и экрана телевизора, летящую пыльцу и пыль, а тут еще и нервное напряжение... В таком состоянии повышается уровень "стрессового гормона" кортизола, который, в частности, разрушительно влияет на зрительный аппарат.

Контекст

Опасения подтвердили специалисты.

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Это увеличивает риск таких заболеваний, как глаукома, дегенерация макулы (обычно связанная с возрастными изменениями), оптическая нейропатия,  предупреждают ученые. Важно понимать, что постоянный стресс может стать первопричиной частичной или полной потерей зрения. И относиться к этому открытию следует очень серьезно, подчеркивают эксперты.

Они советуют внимательно относиться к своему телу и к глазам, находить время для отдыха, совершать продолжительные прогулки на свежем воздухе.

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    Автор: Инга Ваннер


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