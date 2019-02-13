Немецкие эксперты "Евровидения": Лазарев возвращается, чтобы победить

Пока никому из исполнителей, представляющих Россию на "Евровидении", не удалось спеть успешнее, чем Дима Билан. В 2008 году он выиграл этот конкурс и привез его в Россию. Правда, победу он одержал со второй попытки. Россию на конкурсе "Евровидение - 2019" представит певец Сергей Лазарев. Это тоже его вторая попытка: он уже выступал на "Евровидении" в 2016 году. Тогда с песней "You Are the Only One" Лазарев занял третье место. DW спросила немецких экспертов по "Евровидению", как они оценивают шансы Сергея Лазарева на успех.
DW: В одну реку дважды не войдешь, а с "Евровидением" это возможно?
Ян Феддерсен (Jan Feddersen): Дима Билан выступил в Афинах в 2006 году. Два года спустя он одержал победу в Белграде. Может, и у Лазарева получится? То, что кандидат выступает на "Евровидении" во второй или даже третий раз, не может повредить. Ирландский исполнитель Джонии Логан три раза участвовал в этом конкурсе (два раза как исполнитель, один раз как композитор) и три раза одержал победу. Немецкая исполнительница Мари Роос (Mary Roos) тоже выступала несколько раз, и таких примеров довольно много. Шансы Сергея Лазарева могут быть хорошими. Он ведь в прошлый раз очень понравился.
Ирвинг Вольтер (Irving Wolther): Вполне. Есть много примеров, когда исполнители добивались успеха лишь со второй попытки. И нельзя недооценивать значение этого конкурса для международной карьеры певца. Даже если в своей стране артист уже достиг определенных высот, как в случае с Сергеем Лазаревым, "Евровидение" может открыть новые страны.
Ян Феддерсен: Ирландская исполнительница Линда Мартин выступала на ESC дважды, и в 1992 году она одержала победу. Сергей Лазарев произвел в Стокгольме хорошее впечатление, и он, наверняка, выступит хорошо, так как он - профессионал. Он очень амбициозен, непременно хочет выиграть этот конкурс. А как показывает опыт, композиции, сделанные в России, - высокого качества. Поэтому мы можем ожидать, что у него будет сильный номер. В Стокгольме Лазарев чувствовал себя обманутым. Причем, это был еще и вопрос престижа. Победу тогда одержала украинка Джамала, а Сергей Лазарев был первым по результатам зрительского рейтинга. Он возвращается, потому что хочет победить. Какая это будет композиция? Думаю, что-то динамичное, быстрое, что позволит ему продемонстрировать свои гимнастические навыки.
Ирвинг Вольтер: Думаю, Сергею Лазареву есть чем удивить публику. Было видно: то, что в Стокгольме он занял лишь третье место, это сильно задело. Я думаю, что его амбиции от этого только выросли. И у России тоже, - после того, как она не прошла в финал в 2018 году. Думаю, что цель здесь - победа на конкурсе "Евровидение".
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Автор: Ефим Шуман