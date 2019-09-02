Немецкие школы: на что имеют право родители учащихся

"С этой оценкой мы не согласны", - так называется новая книга ведущего немецкого эксперта по школьному праву, доктора педагогических наук Томаса Бёма (Thomas Böhm). Книга, рассказывающая о том, на что имеют и на что не имеют право родители и учителя их детей в Германии, наверняка, станет бестселлером, - как и предыдущая книга Бёма. Она вышла два года назад и называлась так: "Нет, я не разрешаю тебе идти в туалет!"

Тема, в общем-то, та же, но после предыдущей книги ее автору пришлось отвечать на множество новых вопросов, связанных с конфликтами в школе. Ответы эксперта на некоторые из них вы найдете в статье DW.

Справедливо или нет? Разрешено или запрещено?

"С этой оценкой мы не согласны", - такую фразу очень часто приходится слышать немецким учителям от родителей. Те считают, что их ребенку поставили несправедливую оценку, например, потому, что учитель был к нему слишком строг, пристрастнее, чем к другим. Есть ли шанс изменить отметку?

Трудно сказать однозначно, отвечает Томас Бём. Он подчеркивает: всегда уместно не соглашаться с отметкой, которую вы считаете несправедливой, и открыто говорить об этом с учителем. Нормально также, что здесь много эмоций: ведь речь идет о своем ребенке. Но эмоции не должны ослеплять. Тут очень важны конкретные аргументы.

Скажем, вашему ребенку поставили "четверку", то есть "неудовлетворительно" (сравнимо с российской "двойкой", так как в Германии лучшая оценка - "единица", худшая - "пять"). Учитель объясняет это так: "Удовлетворительно" заслуживают только те, кто выше среднего уровня". Это не соответствует нормативной ценности школьных отметок, а, значит, не только несправедливо, но и противозаконно.

Безусловно, несправедливо, если на контрольной были задачи, которые на уроках перед этим не разбирали вообще или разбирали недостаточно, и по этой причине общий уровень оценок оказался низким. Некоторым протестовавшим выпускникам немецких школ в такой ситуации удалось в этом году даже изменить оценки государственного экзамена (в лучшую сторону, конечно).

Можно подавать в суд и тогда, когда заслуженная высокая оценка снижена учителем потому, что, как он утверждает, "на "отлично" знает только учитель".

Очевиден и случай, когда учитель ставит существенно более низкую оценку в четверти только из-за того, что ученик, по его мнению, был недостаточно активен на уроках, но игнорирует результаты контрольных работ, которые школьник писал хорошо.

Более спорны другие аргументы родителей: "ребенок много готовился", "в прошлом году его оценивали лучше", "он болел и поэтому слишком много пропустил" и так далее. Учитель может, но не обязан принимать все это во внимание, выставляя, скажем, оценку за четверть или полугодие.

В школе, где не разрешено во время занятий и перемен пользоваться смартфонами, одна из учениц писала эсэмэски на уроке, другая звонила на перемене из туалета. В наказание у них отобрали смартфоны на три дня. Законно?

Нет. В отличие от Баварии, где подобная "конфискация" определена законом, в других федеральных землях Германии дело обстоит несколько иначе. Все школы имеют право запретить пользоваться смартфонами, если это мешает учителю проводить занятия или мешает другим школьникам, например, во время перемены. Но отбирать в качестве наказания мобильники на три дня нельзя, - только до конца урока или учебного дня. Вот если подобные вещи будут повторяться, тогда до следующего дня - с тем, чтобы за смартфоном пришли родители. Однако те могут отказаться и потребовать, чтобы мобильник вернули их ребенку, - и тогда школа обязана подчиниться.

К задачам школы относится в Германии и забота о здоровье ребенка - например, о том, как и чем он питается. Учительница увидела (не в первый раз), что третьеклассник ест на перемене шоколадный батончик. Она попросила других ребят поделиться принесенным с собой бутербродом, но шоколадный батончик есть запретила, напомнив, что только несколько дней назад они говорили на уроке о вреде сахара. Имеет право?

Нет. Учителя - это не родители. Они, конечно, могут и даже должны объяснять детям, почему вредны подобные вещи, но запрещать - нет. Их задача в данном случае - дать школьникам необходимые знания, а не регулировать то, как эти знания претворяются в жизнь. Это дело родителей.

Учитель несколько раз обращался на уроке к ученику, требуя, чтобы тот снял бейсболку. Безрезультатно. Тогда он, проходя мимо, легко поддел снизу козырек, так что бейсболка слетела на затылок. Правильно сделал?

Во всяком случае, с точки зрения закона тут ничего криминального нет. Учитель не ударил ученика, не оскорбил его и не унизил. Можно сказать, что он в достаточно легкой форме еще раз объяснил (уже не словами) ученику, что в классе надо соблюдать определенные правила поведения. Но целесообразно ли это с педагогической точки зрения, - тут мнения могут расходиться.

Выпускной класс подарил классной руководительнице небольшую статуэтку стоимостью примерно 200 евро, которую та с благодарностью приняла. Нет проблем?

Есть. Закон запрещает немецким учителям принимать какие-либо подарки, связанные с их работой. Подчеркнем особо: не только те подарки, которые являются как бы своеобразной взяткой за будущую благосклонность, но вообще всякие подарки, даже от выпускников, которые покидают школу и от этого учителя больше зависеть не будут. Исключение составляют лишь небольшие сувениры или цветы, которые обычно дарят ко дню рождения или, скажем, как в данном случае, к выпуску, но недорогие - максимум 20 евро. Кроме того, даже букет цветов должен одобрить задним числом педсовет.

В описанном конкретном случае один из родителей подал заявление в прокуратуру. По досудебному соглашению учительнице, принявшей статуэтку, пришлось заплатить штраф 4 тысячи евро.

В рамках уроков обществоведения немецкие школьники посещают христианскую церковь, мечеть и синагогу, где пастор, имам и раввин рассказывают им об особенностях своих религий, знакомят с молитвами и обрядами. Родители потребовали освободить дочь от этого. Ее освободят?

Нет. В Германии учащиеся обязаны принимать участие в таких занятиях. Это воспитывает толерантность - в том числе религиозную. Информация, что называется, из первых рук, очень важна для борьбы со стереотипами. Ни о каком миссионерстве тут речь не идет.

А если родители протестуют против "христианской индоктринации" потому, что дети разучивают на уроке музыки рождественские песни?

Такую аргументацию тоже никак нельзя принять, потому что речь здесь идет о культурных, музыкальных традициях. Передавать их детям - одна из главных задач уроков музыки в школе. Конечно, у детских рождественских песен - религиозная предыстория, но воспринимать ли их как некое христианское послание - личное дело каждого. Главное, что никакого соблюдения религиозных обрядов от школьников не требуют. Поэтому и освобождение от занятий в данном случае не дадут.

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