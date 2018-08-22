 Немецкие фермеры получат компенсации из-за засухи | Новости из Германии о Германии | DW | 22.08.2018

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Германия

Немецкие фермеры получат компенсации из-за засухи

Суммарные выплаты немецким фермерам из-за засухи могут достичь 340 миллионов евро. Ранее сообщалось, что только в 8 землях убытки составили почти 3 миллиарда евро.

Погибшее от засухи кукурузное поле

Фермеры Германии в связи с масштабной засухой могут рассчитывать на компенсацию от властей. Общая сумма выплат может достичь 340 миллионов евро, сообщила в среду, 22 августа, министр продовольствия и сельского хозяйства Юлия Клёкнер (Julia Klöckner). В эту сумму войдут как средства от федерального правительства, так и от земельных властей. Вклад Берлина может составить от 150 до 170 миллионов евро в виде безвозмездных дотаций.

Контекст

Только федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания понесла убытки в 531 миллион евро. Глава Немецкого крестьянского союза призвал власти прояснить ситуацию с помощью фермерам. (18.08.2018)

По данным земель, в результате засухи, охватившей нынешним летом ФРГ, серьезно пострадали около 10 тысяч крестьянских хозяйств. Сокращение их выручки достигает 30 процентов. Клёкнер пояснила, что обоснованием для выделения финансовой помощи из федеральной казны является "природное событие национального масштаба", то есть сильнейшая засуха за все время метеорологических наблюдений в Германии.  

Ранее немецкие СМИ сообщали, что совокупный ущерб германских фермеров от засухи в восьми федеральных землях составил почти 3 миллиарда евро. А Немецкий крестьянский союз потребовал от властей в качестве срочной помощи фермерам один миллиард евро. Министр сельского хозяйства, однако, подчеркнула, что помощь будет оказана после проведения соответствующих проверок только тем крестьянским хозяйствам, которые в результате вызванных засухой потерь оказались под угрозой банкротства. В первую очередь, по ее словам, финансовые дотации должны получить животноводы для закупки кормов. 

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    Автор: Виктор Вайц


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