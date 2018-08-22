Немецкие фермеры получат компенсации из-за засухи

Фермеры Германии в связи с масштабной засухой могут рассчитывать на компенсацию от властей. Общая сумма выплат может достичь 340 миллионов евро, сообщила в среду, 22 августа, министр продовольствия и сельского хозяйства Юлия Клёкнер (Julia Klöckner). В эту сумму войдут как средства от федерального правительства, так и от земельных властей. Вклад Берлина может составить от 150 до 170 миллионов евро в виде безвозмездных дотаций.

По данным земель, в результате засухи, охватившей нынешним летом ФРГ, серьезно пострадали около 10 тысяч крестьянских хозяйств. Сокращение их выручки достигает 30 процентов. Клёкнер пояснила, что обоснованием для выделения финансовой помощи из федеральной казны является "природное событие национального масштаба", то есть сильнейшая засуха за все время метеорологических наблюдений в Германии.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что совокупный ущерб германских фермеров от засухи в восьми федеральных землях составил почти 3 миллиарда евро. А Немецкий крестьянский союз потребовал от властей в качестве срочной помощи фермерам один миллиард евро. Министр сельского хозяйства, однако, подчеркнула, что помощь будет оказана после проведения соответствующих проверок только тем крестьянским хозяйствам, которые в результате вызванных засухой потерь оказались под угрозой банкротства. В первую очередь, по ее словам, финансовые дотации должны получить животноводы для закупки кормов.

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