Немецкие ученые предсказывают, сколько продлится любовь

Столетиями ученые и поэты, психологи и сексологи, женщины и мужчины пытаются узнать "формулу любви", в которой, может быть, самое главное - то, сколько продлится любовь? Будет ли она мимолетной? Или это - на всю жизнь? Можно ли вообще такое предсказать заранее, учитывая всю сложность человеческих отношений и многообразие характеров?

Две модели любви

И вот сотрудники Университета имени Фридриха Шиллера из города Йена (Friedrich-Schiller-Universität Jena) вместе с коллегами из канадского University of Alberta после долгих летисследований как будто такую формулу вывели. В течение семи лет они регулярно опрашивали около двух тысяч пар. Вопросов было очень много. В них шла речь, в частности, о том, довольны ли партнеры отношениями, удовлетворены ли они, как часто и по каким поводам конфликтуют, хотят ли больше свободы в отношениях…

16 процентов опрошенных пар за это время распалось. Выяснилось, что они с самого начала были менее довольны отношениями, чем другие, и чаще говорили о конфликтах. "Со временем этих конфликтов становилось все больше", - рассказывает один из авторов исследования, Кристина Финн (Christine Finn) из Института психологии Йенского университета. По ее словам, развитие отношений между влюбленными можно свести с точки зрения психологии к двум "глобальным" моделям.

Модель первая. Оба вначале переживают фазу страстной влюбленности - что-то вроде медового месяца, который, конечно, может продлиться дольше, чем месяц. В это время он и она очень довольны друг другом. Проблемы, которые приводят к разрыву, почти всегда возникают позже. А если ему и ей удается продлить в определенной степени гармоничную "медовую" фазу и не форсировать конфликты, то любовь сохраняется. Пусть и не вечно, но долго.

Модель вторая. Он и она с самого начала находятся на разных уровнях счастья. Это неравенство очень значительно увеличивает риск разрыва, потому что со временем партнеры становятся все больше недовольны друг другом и своими отношениями.

Калькуляция любви: когда расставаться?

"Естественно, бывает, причем нередко, когда степень притягательности разная, когда кто-то с самого начала любит другого или другую существенно меньше, - говорит эксперт в области супружеской терапии Эрик Хегман (Eric Hegmann). - Как правило, уже в течение первых шести месяцев такие пары решают расстаться".

И это - понятное и правильное решение, подтверждают психологи из Йены, потому что, как показывает их исследование, дальше лучше не будет.

Но нужно ли вообще знать уже в самом начале романа, к чему и когда он приведет? Вопрос непростой. Если в долгосрочной перспективе все равно придется разойтись, то решение расстаться сразу, возможно, избавит кого-то от сердечных мук. Но вся эта калькуляция не оставляет любви никаких шансов!

И даже сама Кристина Финн, один из авторов исследования, подчеркивает: "Если не все идеально, если есть проблемы и возникают конфликты, все равно отношения двух людей ни в коем случае нельзя считать потерянным временем".

Это время - не потерянное еще и потому, что на примере несостоявшейся любви можно понять, как правильно вести себя с будущим партнером. Опыт учит. И эксперты из Йенского университета установили также, что многие из опрошенных ими пар, чья любовь длится до сих пор, раньше, с другими партнерами, уже имели печальный опыт.

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