Немецкие ученые: как уход за близкими влияет на здоровье

За последние полгода Удо, муж Ингрид Нидеке (Ingrid Niedecke), заметно изменился. Некогда общительный и жизнерадостный мужчина постепенно утратил интерес к окружающему его миру. После обширного инсульта правая сторона у него почти полностью парализована, вздыхает Ингрид, поглаживая мужа по руке. Большую часть жизни супруги из Кельна провели вместе, практически не расставаясь. Вот и теперь энергичная пенсионерка заботится о супруге 24 часа в сутки.

Модель домашнего ухода

В Германии помощь людям, нуждающимся в уходе, оказывают профессиональные службы по уходу за престарелыми (Pflegedienst) амбулаторно. Или стационарно - в пансионатах или специализированных центрах (Pflegeheim или Altenheim).

С недавнего времени появляются и альтернативные формы ухода и поддержки в преклонном возрасте, например, жилищные товарищества с амбулаторным сопровождением (ambulant betreute Wohngemeinschaften), в которых обычно вместе проживает шесть-восемь человек, нуждающихся в уходе.

Однако основная забота о родственниках ложится на плечи родных и близких, подытоживает один из авторов проведенного по инициативе кассы медицинского страхования Barmerисследования Рольф Мюллер (Rolf Müller) из Бременского университета.

Главным предметом исследования стало изучение состояния здоровья родственников, ухаживающих за престарелыми или нуждающимися в помощи членами семьи, поясняет ученый в интервью DW. Вывод: такая забота о близких нередко отражается на здоровье людей, оказывающих помощь.

Модель домашнего ухода - когда за близким человеком ухаживает один из супругов, дети или другие родственники

С этим соглашается и 75-летняя Ингрид. Определить мужа в стационарный центр по уходу за престарелыми она не может, ведь Удо и она - две половинки одного целого. Вот только сон в последнее время стал очень коротким и чувствует она себя постоянно как "на посту", признается женщина. Поначалу она справлялась сама. Но теперь ей все чаще приходится прибегать к профессиональной (амбулаторной) помощи - например, чтобы искупать мужа в ванной. "Похоже, я слишком поздно обратилась в службу помощи - моя спина уже дает о себе знать", - сетует женщина.

Последствия для здоровья

"Любовь, привязанность и чувство долга - вот причины, по которым родственники ухаживают за своими близкими, не имея при этом никаких особых навыков", - поясняет Рольф Мюллер. Есть, конечно, и другие факторы, например, финансовая ситуация (стационарное содержание слишком дорого), вынуждающая заботится о родном человеке в домашних условиях. Роль сиделки часто выполняют супруги (более 38 процентов из них старше 70 лет) или дети в возрасте до 50 лет (почти кажждый пятый). Две трети нуждающихся в помощи - женщины, а почти половина всех немощных жителей Германии в возрасте старше 80 лет.

В научно-исследовательском центре при университете Бремена по изучению общественно-политических вопросов Socium ученые, под руководством профессора Хайнца Ротганга (Heinz Rothgang), проанализировали результаты опроса и пришли к выводу, что в отношении распространенной в Германии "модели домашнего ухода" нужно принять срочные меры. 185 тысяч из 2,5 миллиона непрофессиональных сиделок признались, что они больше не в состоянии продолжать уход за близкими. Около 164 тысяч согласны заботиться о родственниках при условии, что им будет оказываться помощь. И около одного процента опрошенных отказываются помогать нуждающимся уже сейчас.

Одной из главных проблем респонденты назвали стресс. Более половины опрошенных заявили о том, что столкнулись с депрессией. Почти 40 процентов из них страдают от нехватки и нарушения сна, 30 процентов ощущают безысходность ситуации. Каждый пятый испытвает страх перед будущим.

"Часто чувствуешь себя совершенно одиноким, брошенным на произвол судьбы", - вспоминает Кристина Шмиц (Christina Schmitz) из Хайльбронна (Heilbronn). На протяжении трех лет она ухаживала за престарелой матерью. Несмотря на тяжелое онкологическое заболевание, дочь почти до самого конца обеспечивала слабеющей на глазах женщине домашний уход. По словам 55-летней Кристины, ей понадобилось более двух лет, чтобы после смерти мамы снова прийти в себя и восстановить силы. Нарушить обещание, данное матери, "не отдавать ее в больницу", Кристина не смогла. А в самое тяжелое для них время она даже не знала, что можно воспользоваться профессиональной помощью, признается она.

Родственникам не хватает информации

"Например, о краткосрочном уходе (Kurzzeitpflege) - виде помощи с определением в стационар на несколько дней или недель в случае болезни или отпуска сиделки - участники опроса знали не всегда", - подчеркивает Рольф Мюллер. Многие были уверены, что это очень дорого. Поэтому среди пожеланий, высказанных опрошенными, более 80 процентов назвали оказание поддержки (эмоциональной, социальной, организационной), ежедневной помощи по хозяйству, а также "упрощения бюрократии" в финансовых вопросах и при оформлении документов. Активная помощь требуется и при кормлении и "передвижении" подопечных.

Треть опрошенных сиделок совмещает уход за родственником с основной работой. Времени на другое общение и личную жизнь уже не остается. "Получается, ты оторван от жизни, будто выпадаешь из нее", - вспоминает Кристина. С такой же проблемой столкнулась и Ингрид. Самое трудное, по ее словам, общаться с родным человеком, с которым бок о бок прожил всю жизнь, осознавая, что он уже многое не помнит…

"А сегодня день удачный: нас навестила дочь, была отличная погода, мы прогулялись по парку. Удо даже заметил белку, которая пробежала мимо нас", - улыбается Ингрид. В любой ситуации главное - не унывать, и… с благодарностью принимать любую помощь, уверена она.

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Смотреть видео 11:58 Now live 11:58 мин Поделиться Уход за пожилыми людьми в Германии Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/33ie0 Уход за пожилыми людьми, или Тяжелая работа за маленькие деньги