 Немецкие спортчиновники критикуют Европейские игры за низкий уровень | Новости из Германии о Европе | DW | 30.06.2019

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Европа

Немецкие спортчиновники критикуют Европейские игры за низкий уровень

Спортивный интерес на Европейских играх был не у всех участников, указывает глава делегации ФРГ. В дальнейшем уровень соревнований ЕИ следует выровнять.

Европейские игры в Минске, июнь 2019 г.

Европейские игры в Минске, июнь 2019 г.

Уровень Европейских игр (ЕИ), которые завершаются в Минске в воскресенье, 30 июня, по-прежнему вызывает вопросы. Такое мнение высказала руководительница немецкой делегации на ЕИ Уши Шмитц (Uschi Schmitz). "Стремиться к тому, чтобы здесь (на Европейских играх. - Ред.) принимали участие атлеты первого ряда. Сейчас Игры еще не имеют особого значения", - заявила Шмитц. Однако, по ее словам, для утверждения нового формата состязаний "просто нужно время". Шмитц полагает, что представителям спортивных федераций стоит сесть за стол переговоров, чтобы добиться "выравнивания" уровня Игр.

Спортивный интерес есть далеко не у всех участников ЕИ. Если спортсмены, участвующие в соревнованиях по настольному теннису, оспаривали прямую путевку в олимпийский турнир, каноисты и дзюдоисты разыгрывали медали чемпионата Европы, то легкоатлеты проводили соревнования на низком уровне "С" (третьем по значимости) и в непривычном формате. Таким образом, различия в важности состязаний в отдельных видах спорта на ЕИ оказываются слишком большими. На первых Европейских играх, которые состоялись в 2015 году в Баку, наблюдались эти же проблемы, отмечает спортивное агентство SID.

Контекст

К Евроиграм белорусские власти относятся как к спортивному событию всемирной важности - и как к политическому мероприятию. Подробности - в репортаже DW из Минска. (14.06.2019)

Корреспондент DW послушал участников публичной дискуссии, по-разному оценивших предстоящие в Азербайджане первые в своем роде Европейские игры. (10.06.2015)

"Если развиваться в правильном направлении, можно представить, что формат (Европейских игр. - Ред.) может в долгосрочной перспективе превратиться в важную квалификацию для Олимпийских игр", - заявила Уши Шмитц. В то же время спортивная чиновница понимает, что это "действительно сложно".

В настольном теннисе немецкие спортсмены добились почти стопроцентного результата, победив во всех дисциплинах, кроме одной: в командном разряде у женщин и мужчин, в смешанной паре, а также в мужском одиночном разряде. В женском одиночном разряде первенствовала представительница Португалии. При этом глава немецкой делегации отметила, что в Немецком олимпийском спортивном союзе рассчитывали на большее количество медалей на ЕИ - в частности, в дзюдо, где атлеты из Германии не оправдали ожиданий. В неофициальном общекомандном зачете ЕИ первенствовала Россия, опередив хозяйку Игр - сборную Республики Беларусь.

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    Автор: Фридель Таубе, Марина Барановская


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