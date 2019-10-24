Немецкие СМИ: Россия не связана в Африке требованиями морали

Комментируя прошедший в Сочи саммит Россия - Африка, немецкие СМИ, в первую очередь, отмечают большое место экспорта вооружений в торговых отношениях Москвы с африканскими странами.

На это указывает, в частности, руководитель отдела зарубежной политики газеты Die Tageszeitung Доминик Джонсон (Dominic Johnson). "Президент России Владимир Путин точно знал, как завоевать расположение гостей, - пишет он в статье "Винтовки открывают двери". - На оружейной выставке, состоявшейся на полях саммита Россия-Африка на черноморском курорте Сочи, около 10 000 представителей африканских стран смогли не только полюбоваться новым поколением российских автоматов, но и подержать их в руках и сфотографироваться на память. И это правильный "русский сувенир" для континента, в новейшей истории которого ни одно другое устройство не сыграло такой оглушительной роли, как советский "Калашников". Кенийский еженедельник East African без тени иронии цитирует эксперта, который утверждает, что оружием Россия "открывает двери" в Африке".

Автор статьи в taz констатирует, что Россия не является образцом развития, как Китай, и не способна на миллиардные инвестиции - российские показатели торговли с Африкой в 10 раз меньше китайских и в два раза - американских. Поэтому обещание Путина удвоить ее объем, по мнению Доминика Джонсона, сравнительно легковесно, равно как и списание старых советских долгов.

Ударный вертолет "Ми-35П" был представлен в Сочи во время саммита Россия - Африка

Значительно важнее торговли представляется адресная поддержка в тех областях, где Россия является технологическим лидером, отмечается в статье в taz: "Новое поколение российского вооружения прошло боевое крещение в Украине и Сирии. Эфиопия сейчас закупает ракеты, Ангола - вертолеты. Центральноафриканская Республика, плацдарм новой российской армии и наемников в Африке, хочет бронетранспортеры, Намибия - военных советников".

Российские наемники востребованы в Африке

Между тем не только официальные поставки истребителей, танков и автоматов Калашникова делают Кремль востребованным партнером диктаторов и деспотов в Африке, пишет, в свою очередь, газета Handelsblatt: "Прежде всего, частные российские наемнические армии боевыми операциями, военными советниками, политическим вмешательством и манипулированием местными выборами обеспечили правителям с сомнительной репутацией их посты".

"Африканские правительства расплачиваются выгодными правами на разведку и добычу нефти, золота и платины, алмазов и другого сырья, а также государственными заказами российским концернам, например на строительство атомных электростанций, - продолжает Матиас Брюггман (Mathias Brüggmann), автор комментария "Что делает Кремль востребованным партнером диктаторов и деспотов в Африке". - Сомнительные политические советники из Москвы используют свой опыт в фальсификациях выборов и запугивании избирателей, в кампаниях по распространению фейковых новостей и манипулировании СМИ у себя дома".

Роль "советников" из РФ в Африке крайне расплывчата

На то, что Россия готова предоставить Африке не только все виды оружия, но и советников для оказания помощи в военной подготовке вооруженных сил, в борьбе с террористами и обеспечении безопасности границ, обращает внимание также и глава стратегической группы НАТО по предотвращению кризисов Штефани Бабст (Stefanie Babst), комментарий которой опубликован в газете Die Welt. Она называет роль этих российских "советников" крайне расплывчатой: "Частные охранные компании, такие как печально известная команда наемников Вагнера, замеченная в вооруженных конфликтах на востоке Украины и в Сирии, по словам американского генерала Стивена Таунсенда, главы Африканского командования США в Штутгарте, работают уже в 15 африканских государствах. В Судане они, по разным сообщениям, будучи не особо разборчивыми в методах, поддерживали бывшего президента Башира в попытках разбить оппозицию; в Центральноафриканской Республике представители ЧВК Вагнера тесно связаны с президентом Фостен-Арканжем Туадера".

При этом Бабст считает подход Москвы очень прагматичным. "Обещания не вмешиваться во внутренние дела африканских государств импонируют многим правителям в Африке. В отличие от западной поддержки, предложения Москвы не связаны ни с какими моральными или правозащитными условиями", - пишет обозреватель Die Welt.

Усилия Европы и Германии, в частности, по поддержанию устойчивого экономического развития африканских государств, борьбе с голодом и нищетой диаметрально противоположны поведению на континенте России и Китая, которые ориентированы на собственные интересы, уверена автор комментария "Путин предлагает помощь без обременительных моральных обязательств" в Die Welt. "Не должно быть никаких иллюзий относительно стратегической цели президента Путина: везде, где западная поддержка неэффективна, слишком медленна или связана со слишком многими условиями, представители российских властей и компаний будут предлагать свои услуги. Их устраивает нестабильная ситуация с безопасностью во многих регионах Африки. В Сахеле, на Африканском Роге и в регионе вокруг озера Чад исламистские террористические группы смогли значительно расширить свой радиус действия. И до тех пор, пока военный конфликт в Ливии не утихнет, ситуация в Северной Африке будет оставаться напряженной, - пишет Штефани Бабст и делает вывод: - Европейский Союз и НАТО должны подготовиться к расширению военного и экономического присутствия России на Африканском континенте и отреагировать на него".

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