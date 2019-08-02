Немецкие СМИ о протестах в Москве: полицейская дубинка и "Шашлык live"

Многие крупные немецкие издания написали о несанкционированной акции протеста в Москве, прошедшей в минувшую субботу, 3 августа, а также о жестких действиях правоохранительных органов в отношении демонстрантам и многочисленных задержаниях участников акции. На какие моменты в первую очередь обратили внимание в Германии в связи с протестами в России - в обзоре DW.

SZ: Полицейская дубинка для несогласных и шашлыки для всех остальных

Угрозы со стороны властей и жесткие действия правоохранительных органов не испугали участников несанкционированной акции протеста в Москве 3 августа, которые требовали проведения честных выборов, пишет обозреватель Süddeutsche Zeitung Пауль Катценбергер (Paul Katzenberger):

"Это был пока последний пик волны протестов, которая поднялась три недели назад, когда стало известно, что избирательная комиссия не допустила к участию в региональных выборах в России 8 сентября многих кандидатов от оппозиции. С тех пор москвичи регулярно выходят на акции протеста. (…) Если чиновники в этот раз рассчитывали с помощью жестких действий напугать демонстрантов и заставить их отказаться от участия в новых акциях протеста, то им это не удалось".

Полицейские задерживают участника акции протеста в Москве. 3 августа 2019 года

По мнению Катценбергера, масштаб протестов все более четко показывает, что власти недостаточно серьезно отнеслись к региональным выборам. Это, по его выражению, проявилось в том, что столичный избирком зарегистрировал почти исключительно прокремлевских кандидатов и из-за предположительных ошибок формального характера не допустил до участия в кампании всех противников власти.

"Это были обычные манипуляции для российской политики, - продолжает автор комментария. - И никто не мог представить себе, что при сравнительно малой значимости региональных выборов они вызовут такие волнения. (…) Ярость демонстрантов выливается в их упорство и бесстрашие, перед которыми кажется беспомощным насилие государства, используемое им против протестующих".

Московские власти попытались пойти на некоторые уступки оппозиции

Немецкий журналист в своей статье для SZ, отмечает, что власти в Москве оказалась перед дилеммой: "Кроме репрессивных мер, задержания ведущих оппозиционных политиков, они решили прибегнуть к некоторым уловкам. За три дня до протестов было объявлено о проведении двухдневного фестиваля шашлыков ("Шашлык live". - Ред.) в Парке Горького. Бесплатный вход и участие известных музыкантов должны были заставить потенциальных демонстрантов отказаться от их планов и принять участие в развлекательной программе".

Пауль Катценберг обратил внимание и на то, что городские власти попытались пойти на некоторые уступки оппозиции. Они разрешили проведение 10 и 11 августа двух больших демонстраций против манипуляций на региональных выборах. Их организаторы указали в заявке, что акции рассчитаны на участие в них до 100 000 человек.

"Это выглядит как серьезная уступка, на которую пошли власти, и которая в прежние времена очень порадовала бы оппозицию. Но сейчас, когда противники властей почувствовали в себе новые силы, санкционированные акции протеста вряд ли их удовлетворят", - полагает обозреватель Süddeutsche Zeitung.

FAZ: Безоружные протестующие против полиции с электрошокерами

Обозреватель газеты FAZ Фридрих Шмидт (Friedrich Schmidt) в своей статье, посвященной протестным акциям в Москве, также обратил внимание на то, какими методами власти пытались не допустить проведения демонстрации за честные выборы.

"Тот, кто 3 августа шел на Бульварное кольцо, должен был рассчитывать на то, что будет задержан - и это в лучшем случае", - пишет Шмидт. Накануне в пятницу, 2 августа, столичные чиновники запретили проведение акций протеста на разных участках кольцевой дороги и площадях в центре Москвы. Соответствующие заявки подавали кандидаты от оппозиции на региональных выборах, чтобы тем самым показать "что московские граждане хотят видеть честные и конкурентные выборы" без давления спецслужб на кандидатов и избирателей.

Полиция задерживает Любовь Соболь, 3 августа

Немецкий журналист обращает внимание на массовые задержания участников акции протестов и жесткие меры со стороны властей в отношении известных российских оппозиционеров. "Не исключено, что лица, попавшие в поле зрения правоохранительных органов в связи с протестами, вынуждены будут бежать из страны. Такое уже было после подавления акций протеста против манипуляций в ходе парламентских выборов в 2011 году и возвращения Путина в президентское кресло в 2012-м. Тогда за организацию массовых беспорядков многие тоже были приговорены к многолетним срокам заключения", - пишет обозреватель FAZ.

Он указывает и на то, что в этой связи усиливается давление на независимые СМИ. В частности, на телеканале "Дождь", который в прямом эфире сообщал о протестах, проводится внеплановая налоговая проверка. По мнению обозревателя FAZ, протестная волна 2011-2012 годов сошла на нет, поскольку протестующие не нашли общего языка с широкими слоями населения.

"И сейчас им не хватает солидарности. Поэтому не стоит удивляться тому, что московские власти, помимо кнута, используют и пряник - организованный за короткое время накануне акций протеста фестиваль шашлыков с участием известных музыкантов. Правда, самих музыкантов не спросили, хотят ли они в нем участвовать. Один из них написал, что путешествует по балтийским лесам, и не будет нигде выступать", - подчеркивает в своем материале для FAZ Фридрих Шмидт.

Spiegel Online: Оппозиционеры подвергаются давлению властей

Издание Spiegel online, поднимая тему протестов в России, сделало акцент на факты задержания известных оппозиционеров, в частности, Любови Соболь.

"Любовь Соболь - одна из организаторов акций протеста в Москве за свободные выборы в Мосгордуму. 31-летнюю Соболь, кандидата от оппозиции, полиция задержала еще до начала демонстрации в 3 августа утром. Любовь Соболь объявила голодовку, протестуя против того, что ее не допустили к участию в выборах в столичную думу, которые состоятся в начале сентября", - пишет Spiegel online.

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