Немецкие СМИ о встрече Меркель и Путина: Есть прогресс?

Встреча канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) и президента России Владимира Путина, состоявшаяся вечером 18 августа в Мезеберге под Берлином, принесла больше вопросов, чем ответов. Ведь по окончании переговоров лидеры двух стран не вышли к прессе - публичные заявления были сделаны только до консультаций, которые прошли за закрытыми дверями. В итоге многие немецкие издания ограничились новостным сообщением о встрече. А остальные разошлись в оценках такого визита.

К примеру, газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) с надеждой указала на продолжительность переговоров. "Хороший знак? Канцлер ФРГ и президент РФ больше трех часов совещались об урегулировании международных конфликтов и двусторонних отношениях. Дольше, чем ожидалось", - пишет издание.

От шампанского - к Сельтерской

Путин танцует на свадьбе Кнайсль

А вот Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) отнеслась к встрече Меркель и Путина скорее скептично, о чем свидетельствует уже заголовок материала - "Шампанское в Австрии, Сельтерская в Мезеберге". Тем самым газета обыграла поездку российского президента перед переговорами с канцлером Германии на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль. В итоге Владимир Путин опоздал на оба события: на свадьбу - почти на 10 минут, а на переговоры - уже на 30.

"Он заставил ее ждать себя полчаса, а затем выдвинул требование к ЕС: встречу Меркель и Путина трудно рассматривать как успех", - констатирует FAZ. Под требованием к ЕС журналисты газеты подразумевают призыв Путина к Европе участвовать в восстановлении инфраструктуры в Сирии, чтобы беженцы могли вернуться на родину. Об этом президент РФ сказал во время общения с прессой до начала переговоров с Меркель.

Вторая свадьба за день и "большой переполох" в Мезеберге

Не преминуло упомянуть о поездке российского лидера на свадьбу в Австрию и онлайн-издание еженедельника Der Spiegel в тексте под заголовком "Немножко перезагрузки", посвященном переговорам лидеров России и Германии. Оказалось, что и в Мезеберге в этот день была свадьба, но здесь молодожены едва ли были рады приезду Путина.

"Когда свадебная процессия прохаживалась по улице Дорфштрассе, вокруг уже собрались для протестов несколько украинцев, противники сирийского режима распространяли свои плакаты, и здесь же выстроились несколько путинистов - поклонников авторитарного лидера, - описывает обстановку журналист Spiegel Online Себастьян Фишер (Sebastian Fischer). - Президент РФ, канцлер, демонстранты, многочисленные силы безопасности, жених и невеста, гости свадьбы: большой переполох в деревне со 140 жителями".

"Дипломатическая обыденность"

Пытаясь оценить успешность встречи, Spiegel Online анализирует то, как вели себя Ангела Меркель и Владимир Путин во время совместного общения с журналистами. Небольшой прогресс есть, полагает Себастьян Фишер. "Меркель и Путин, которые уже 13 лет встречаются на мировой арене, держатся вежливо, но отстраненно. Высказывания друг друга слушают безо всякого выражения на лице, шуток для разрядки обстановки тоже нет. Но у переговоров есть перспектива, заметно желание продвигаться вперед по общим темам - не замалчивая противоречия. В некотором роде дипломатическая обыденность. Уже прогресс", - резюмирует журналист Spiegel Online.

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