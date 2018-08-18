 Немецкие СМИ о встрече Меркель и Путина: Есть прогресс? | Немецкие СМИ о России, Германии, мире | DW | 19.08.2018

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Пресса

Немецкие СМИ о встрече Меркель и Путина: Есть прогресс?

Пресса Германии пытается оценить, были ли удачными переговоры канцлера ФРГ и президента РФ с неизвестными итогами. Обсуждают и курьез: Путин случайно вмешался в ход второй свадьбы за день.

Владимир Путин и Ангела Меркель на переговорах в Мезеберге, 18 августа 2018 года

Владимир Путин и Ангела Меркель на переговорах в Мезеберге, 18 августа 2018 года

Встреча канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) и президента России Владимира Путина, состоявшаяся вечером 18 августа в Мезеберге под Берлином, принесла больше вопросов, чем ответов. Ведь по окончании переговоров лидеры двух стран не вышли к прессе - публичные заявления были сделаны только до консультаций, которые прошли за закрытыми дверями. В итоге многие немецкие издания ограничились новостным сообщением о встрече. А остальные разошлись в оценках такого визита.

К примеру, газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) с надеждой указала на продолжительность переговоров. "Хороший знак? Канцлер ФРГ и президент РФ больше трех часов совещались об урегулировании международных конфликтов и двусторонних отношениях. Дольше, чем ожидалось", - пишет издание.

От шампанского - к Сельтерской

Путин танцует на свадьбе Кнайсль

Путин танцует на свадьбе Кнайсль

А вот Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) отнеслась к встрече Меркель и Путина скорее скептично, о чем свидетельствует уже заголовок материала - "Шампанское в Австрии, Сельтерская в Мезеберге". Тем самым газета обыграла поездку российского президента перед переговорами с канцлером Германии на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль. В итоге Владимир Путин опоздал на оба события: на свадьбу - почти на 10 минут, а на переговоры - уже на 30.

"Он заставил ее ждать себя полчаса, а затем выдвинул требование к ЕС: встречу Меркель и Путина трудно рассматривать как успех", - констатирует  FAZ. Под требованием к ЕС журналисты газеты подразумевают призыв Путина к Европе участвовать в восстановлении инфраструктуры в Сирии, чтобы беженцы могли вернуться на родину. Об этом президент РФ сказал во время общения с прессой до начала переговоров с Меркель.

Вторая свадьба за день и "большой переполох" в Мезеберге

Не преминуло упомянуть о поездке российского лидера на свадьбу в Австрию и онлайн-издание еженедельника Der Spiegel в тексте под заголовком "Немножко перезагрузки", посвященном переговорам лидеров России и Германии. Оказалось, что и в Мезеберге в этот день была свадьба, но здесь молодожены едва ли были рады приезду Путина.

Контекст

До встречи с Ангелой Меркель президент РФ посетил свадьбу главы МИД Австрии. DW - о Карин Кнайсль, чье приглашение на свадьбу принял Владимир Путин. (17.08.2018)

Газопровод через Балтийское море стал объектом критики с разных сторон. Выгоден он далеко не всем. На встрече Меркель и Путина этот проект станет одним из основных пунктов повестки дня. (18.08.2018)

В ходе визита в Испанию канцлер Германии четко обозначила свою следующую задачу: ЕС должен полностью пересмотреть свою политику по беженцам. Российские темы - также в списке приоритетов. (15.08.2018)

"Когда свадебная процессия прохаживалась по улице Дорфштрассе, вокруг уже собрались для протестов несколько украинцев, противники сирийского режима распространяли свои плакаты, и здесь же выстроились несколько путинистов - поклонников авторитарного лидера, - описывает обстановку журналист Spiegel Online Себастьян Фишер (Sebastian Fischer). - Президент РФ, канцлер, демонстранты, многочисленные силы безопасности, жених и невеста, гости свадьбы: большой переполох в деревне со 140 жителями".

"Дипломатическая обыденность"

Пытаясь оценить успешность встречи, Spiegel Online анализирует то, как вели себя Ангела Меркель и Владимир Путин во время совместного общения с журналистами. Небольшой прогресс есть, полагает Себастьян Фишер. "Меркель и Путин, которые уже 13 лет встречаются на мировой арене, держатся вежливо, но отстраненно. Высказывания друг друга слушают безо всякого выражения на лице, шуток для разрядки обстановки тоже нет. Но у переговоров есть перспектива, заметно желание продвигаться вперед по общим темам - не замалчивая противоречия. В некотором роде дипломатическая обыденность. Уже прогресс", - резюмирует журналист Spiegel Online.

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    Автор: Ян Вальтер, Марина Барановская


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