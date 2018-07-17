Немецкие СМИ о встрече лидеров США и России: Трамп испортил все, что мог

Первую двустороннюю встречу российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, состоявшуюся в Хельсинки в понедельник, 16 июля, прокомментировали все крупнейшие немецкие издания. Журналисты по большей части жестко раскритиковали хозяина Белого дома. По их мнению, поведение Трампа в Хельсинки сыграло на руку Кремлю и лишь увеличило пропасть между США и Европой.

"Во всем виноват Обама"

Для российского президента саммит в Хельсинки стал способом "заработать политический авторитет", уверен обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Клаус-Дитер Франкенбергер (Kalus-Dieter Frankkenberger). По его мнению, Трамп "постелил Путину красную ковровую дорожку", заявив, что в плохих отношениях между Россией и США виноваты "сумасбродство и глупость" Америки и расследование о вмешательстве России в выборы американского президента, а не агрессия России на востоке Украины.

Накануне встречи Трампа и Путина в Хельсинки прошли протесты против политики обоих президентов

На этот момент обратил внимание и журналист Süddeutsche Zeitung Юлиан Ханс (Julian Hans). "Не насильственный захват Крыма в его (Трампа. - Ред.) понимании испортил отношения, не война против соседней Украины, не поддержка Россией Асада, убийцы, использующего ядовитый газ, не крушение пассажирского самолета, сбитого российской ракетой, и уж конечно не атака российских хакеров, государственных СМИ и армий троллей на демократию в Америке и Европе. Вместо этого во всем снова, по-видимому, виноват Обама", - иронизирует Ханс и добавляет, что российское руководство "c радостью соглашается с этим тезисом".

Хвалебные заявления в адрес Путина и жесткая критика в отношении партнеров США по НАТО, звучавшие ранее из уст Трампа, означают, что Путин начал "пожинать плоды" своих усилий еще до начала встречи в Хельсинки, отмечает журналист Süddeutsche Zeitung. "Чтобы так встряхнуть НАТО, как парой дерзких фраз на прошлой неделе это сделал американский президент, Кремль, должно быть, приложил много усилий", - пишет издание.

"Европейское турне Трампа - это катастрофа"

Для Трампа между тем успех встречи с Путиным был прежде всего вопросом собственного авторитета, рассуждает Ханс. Американский президент должен опровергнуть все звучавшие в Вашингтоне обвинения в его тесных связях с Россией. "Плохие отношения с Россией - вина Обамы. Хорошие отношения - его (Трампа. - Ред.) заслуга. Кто может его в чем-то обвинять?" - добавляет Ханс.

Однако на деле все вышло наоборот, считает корреспондент еженедельника Der Spiegel в Вашингтоне Роланд Неллес. Переговоры с Путиным должны были сгладить острые углы в отношениях с Россией, но американский президент еще раз продемонстрировал в Хельсинки, что он "совершенно не годится для этой задачи".

Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе, 11 июля

"Турне Трампа по Европе было катастрофой во всех смыслах, - пишет он. - Он оскорбил всех старых союзников, таких, как Германия и Великобритания, и увеличил пропасть между Европой и США", - пишет Неллес. Во время встречи в Хельсинки Трамп, по его мнению, "сделал неправильно практически все, что только мог".

"Владимир Путин пренебрегает правами человека в собственной стране, он на протяжении многих лет ведет войну в Сирии против женщин и детей, а аннексия Крыма уже долгое время нарушает международное право, - перечисляет претензии к России журналист. - Это не тот человек, с которым американский президент как лидер свободного мира должен водить дружбу или быть на короткой ноге. Но именно это Трамп и делал в Хельсинки".

"Верная стратегия Трампа"

Немецкие журналисты не оставили без внимания и расследование американского спецпрокурора Роберт Мюллера, посвященное возможному вмешательству России в президентские выборы в США. В этом плане совместная пресс-конференция президентов США и России выглядела "полным абсурдом", отмечает Роланд Неллес из Der Spiegel.

"Путин поддержал заявление Трампа, что российские агенты не сотрудничали с предвыборным штабом Трампа. Трамп удовлетворенно кивал. Лучшего союзника он и пожелать не мог. И это страшно", - резюмировал журналист.

Его коллега из FAZ придерживается того же мнения по поводу расследования Мюллера. "Слову главы российского государства Трамп верит больше, чем собственным секретным службам. Кошмар!" - возмущается он.

Правда, некоторые немецкие журналисты считают, что Трамп в Хельсинки все сделал правильно. Хозяин Белого дома обращался с Путиным тактически и стратегически верно - как с равным, пишет газета Der Tagesspiegel. Его предшественник Барак Обама, напротив, высокомерно списал Россию со счетов как "региональную державу", комментирует встречу президентов журналист издания Герд Аппенцеллер (Gerd Appenzeller).

"Тем самым он, вероятно, так задел Путина лично и гордость россиян, что российский президент почувствовал, что ему бросают вызов. В Сирии, в Крыму и на востоке Украины он показал Западу границы своей власти", - полагает журналист.

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