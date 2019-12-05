Немецкие СМИ: от выдворения из ФРГ российских дипломатов пострадает Украина

Решение властей ФРГ выслать двух российских дипломатов в связи с убийством чеченца в Берлине вызвало широкий резонанс в немецких СМИ. Согласно официальному заявлению немецкого МИДа, сотрудники посольства РФ в Германии были объявлены персонами нон грата, поскольку российские власти не оказали достаточного содействия в расследовании преступления.

Зелимхан Хангошвили, являвшийся полевым командиром во время второй чеченской войны, был застрелен 23 августа в берлинском парке Малый Тиргартен. Предполагаемого убийцу задержали в Берлине в тот же день. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова. В Федеральной прокуратуре Германии предполагают, что к организации убийства могут быть причастны российские власти.

Немецкие СМИ сходятся во мнении, что в случае, если подозрения подтвердятся, власти ФРГ должны будут жестко на это отреагировать. Однако при таком сценарии станет неизбежным дипломатический конфликт между Германией и Россией. Подробности - в обзоре DW.

SZ: Германия должна жестко реагировать

Полиция на месте убийства Зелимхана Хангошвили, 23 августа

Газета Süddeutsche Zeitung положительно оценивает тот факт, что расследованием данного преступления занялась Федеральная прокуратура ФРГ.

"Даже если формально пока можно говорить только о подозрениях, следователи собрали много доказательств, свидетельствующих о причастности к преступлению российских властей, - пишет в своем комментарии под заголовком "Россию подозревают в совершении убийства" обозреватель издания Георг Масколо (Georg Mascolo). - Взять, к примеру, поддельный паспорт, который, по всей видимости, получил убийца, или его предполагаемого работодателя, который был замечен в тесных связях с министерством обороны РФ".(Телефон места работы "Соколова" - ЗАО "Руст", заявленный в пакете документов для шенгенской визы, совпал с номером компании во владении министерства обороны РФ. - Ред.)

Если подозрения подтвердятся, ФРГ должна жестко на это отреагировать, уверен журналист. "Это стало бы еще одним доказательством того, что для России правил больше не существует: убийство было совершено в центре Берлина, в непосредственной близости от правительственного квартала. Такое не должно остаться без последствий", - резюмирует Георг Масколо.

FAZ: Дипломатический конфликт Германии с Россией

Следователи в Англии после отравления Сергея Скрипаля

Похожего мнения придерживается и обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Райнхард Фезер (Reinhard Veser). В публикации "Следующий конфликт Германии с Россией" он проводит параллели с отравлением бывшего российского агента Сергея Скрипаля, совершенным в марте 2018 года в Солсбери. Тогда британские власти сначала обвинили Кремль в покушении на убийство, а лишь затем обнародовали полученные доказательства. В то же время политическая реакция Берлина последовала лишь спустя три месяца после совершения преступления, отмечает комментатор.

На его взгляд, такое промедление может быть истолковано по-разному: в правительстве ФРГ либо хотели сначала дождаться результатов судебного расследования, либо, что хуже, осторожничали, стремясь любой ценой избежать конфликта с Россией.

"Однако вне зависимости от того, какая из двух версий соответствует действительности, в германо-российских отношениях возник политический кризис, масштабы и последствия которого в данный момент невозможно предугадать. МИД ФРГ был обязан четко отреагировать на выводы Федеральной прокуратуры. Высылка двух российских дипломатов по причине отказа в сотрудничестве - это еще самые мягкие из возможных мер", - пишет Райнхард Фезер.

Москва уже пообещала отреагировать на выдворение своих дипломатов "зеркально", продолжает он. То, что будет происходить в дальнейшем, зависит, по мнению обозревателя, в том числе, и от того, какие надежды Кремль возлагает на переговоры в "нормандском формате" по Украине, намеченные на 9 декабря в Париже. "Если Москва надеется извлечь из них существенную выгоду, то она пока может повременить с принятием ответных мер. В противном же случае Германия должна подготовиться к полному арсеналу пропагандистских атак, которым в свое время подверглась и Великобритания", - заключает автор FAZ.

Taz: Жертвой конфликта может стать Украина

В свою очередь газета Tageszeitung (taz) отмечает, что дипломатический кризис между Берлином и Москвой разразился в крайне неподходящее время. Обозреватель издания Барбара Эртель (Barbara Oertel) обращает внимание на то, что переговоры в "нормандском формате" при участии России, Украины, Франции и Германии состоятся впервые за последние три года. Президент Франции Эмманюэль Макрон, который недавно взял курс на сближение с Москвой, хочет добиться на них успеха. "Даже если никто не ожидает крупного прорыва, до сих пор оставалась небольшая надежда на то, что участникам переговоров удастся, по крайней мере, сделать один шаг к урегулированию конфликта на востоке Украины", - пишет автор taz.

Должны ли участники переговоров и, прежде всего, жители самой Украины распрощаться с этой надеждой, пока неясно, продолжает журналистка: "Вполне возможно, что встреча все же состоится, как и было запланировано, но больше ничего не произойдет - все, как и обычно, ограничатся фразой "хорошо, что мы снова обсудили эту тему". Но это бы означало, что в Украине продолжат бряцать оружием. "И я опасаюсь, что не только там", - подводит итог Барбара Эртель.

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