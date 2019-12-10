Немецкие СМИ: От встречи "нормандской четверки" скорее выиграл Путин

Обозреватели немецких масс-медиа сходятся в том, что саммит в Париже не принес прорыва в урегулировании конфликта на востоке Украины, но оценивают итоги переговоров по-разному.
Немецкие СМИ не оставили без внимания переговоры в "нормандском формате", которые прошли в Париже в понедельник, 9 декабря. Масс-медиа Германии размышляют о том, насколько успешно прошла встреча, как будут в дальнейшем развиваться события на востоке Украины и есть ли надежда на то, что конфликт в Донбассе в скором времени будет урегулирован. Подробности - в обзоре DW.
RND: Жизнь населения Донбасса может измениться к лучшему
Обозреватель немецкой медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) Дамир Фрас (Damir Fras) считает, что встреча в Париже стала одновременно и успехом, и неудачей. Во-первых, закончился период тишины: лидеры четырех стран впервые после трехлетнего перерыва сели за стол переговоров, отмечает он.
"В столь безвыходной ситуации это уже само по себе не так уж мало, - пишет Фрас. - Кроме того, положение измученных жителей восточных регионов Украины на самом деле может измениться - при условии, если до конца 2019 года действительно удастся добиться полного перемирия и хотя бы частично разминировать территорию Донбасса, а специалисты ОБСЕ, осуществляющие мониторинг за соблюдением режима прекращения огня, смогут круглосуточно выполнять свою работу".
В то же время автор RND подчеркивает, что решить самые сложные проблемы участникам саммита все же не удалось: "Вопрос заключается в том, кто в будущем будет осуществлять контроль над восточной частью Украины - Киев или Москва? И нужно ли сначала провести местные выборы в "ДНР" и "ЛНР" и лишь затем проводить переговоры об особом статусе Донбасса, или наоборот?"
Handelsblatt: Саммит завершился со скромными результатами
Похожей точки зрения придерживается и обозреватель издания Handelsblatt Андре Баллин (Andre Ballin). Тот факт, что представители Киева и Москвы снова сели за стол переговоров, можно считать положительным итогом саммита, однако этим дело и ограничилось, указывает он в своем комментарии под заголовком "Саммит в "нормандском формате": много усилий, скромный результат".
Конкретно стороны договорились лишь об обмене осужденными и удерживаемыми лицами в формате "всех на всех" и о разводе сил украинской армии и сепаратистов еще на трех участках линии соприкосновения. В свою очередь, достичь соглашения о полной демилитаризации буферной зоны им не удалось. Эти два условия, однако, являются ключевыми для устойчивого прекращения огня, отмечает Баллин.
Кроме того, Владимир Зеленский, как и его предшественник Петр Порошенко, настаивает на проведении местных выборов в "ДНР" и "ЛНР" только в соответствии с законодательством Украины и стандартами ОБСЕ.
Владимир Путин, со своей стороны, хочет сначала провести в регионе выборы, а лишь затем передать Украине контроль над ее границей с РФ, добавляет обозреватель Handelsblatt. Этот конфликт кажется ему неразрешимым, ведь речь идет о том, кто будет контролировать процесс голосования, от которого, в свою очередь, будет зависеть его исход. "Для меня большая загадка, как при таком раскладе осенью 2020 года можно будет провести выборы в Донбассе ", - признается Андре Баллин.
На этом фоне встреча лидеров "нормандской четверки" не привела к прорыву в урегулировании конфликта. Однако, учитывая существующие разногласия между сторонами, этого и не следовало ожидать, констатирует Баллин. При этом он надеется на то, что следующий саммит в "нормандском формате", который, как ожидается, пройдет в марте 2020 года, принесет больше ощутимых результатов.
SZ: Путин в роли победителя
В свою очередь, газета Süddeutsche Zeitung (SZ) считает, что от парижской встречи, прежде всего, выиграл Владимир Путин, которому не пришлось идти на уступки.
"Кремлевский лидер не был готов пойти на ключевую уступку Зеленскому ради достижения мира в Донбассе и соглашения с Киевом, а именно: вывести оттуда российских солдат и разоружить 35 000 сепаратистов, которым поставляла оружие Москва, - пишет обозреватель SZ Флориан Хассель (Florian Hassel). - С точки зрения Путина, такая позиция логична: отсутствие стабильности в Донбассе ослабляет Украину и еще долго не позволит ей стать членом НАТО и ЕС. Пока Путин находится в Кремле, он не откажется от этой цели".
Зеленский, со своей стороны, показал себя как президент, который, прежде всего, намерен положить конец вооруженному конфликту: тем самым он попытался продемонстрировать своим избирателям серьезность своих намерений, продолжает автор SZ.
Однако для того, чтобы договориться о прекращении огня и об обмене осужденными и удерживаемыми лицами, совсем необязательно было проводить встречу трех президентов и канцлера. Скромные результаты саммита говорят о том, что ситуация в Украине будет по-прежнему двигаться в сторону замораживания конфликта - вероятно, на долгие годы, заключает комментатор SZ.
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