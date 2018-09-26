Немецкие ревизоры возмутились расходами экс-канцлеров за счет граждан

Федеральная счетная палата Германии поставила под сомнение необходимость "пожизненного содержания" бывших федеральных канцлеров за счет немецких налогоплательщиков, пишет в четверг, 27 сентября, издание Bild, цитируя контрольный отчет ведомства. Бывшие канцлеры получают в пожизненное распоряжение не только обслуживающий персонал - например, водителей, но и собственные офисы с сотрудниками, отмечает издание.

Согласно отчету, бывшие канцлеры неоднократно выходили за пределы дозволенного. В частности, использовали предоставленные им помещения для своих частных мероприятий или лоббистской работы в интересах определенных групп. Офисные помещения и персонал служили, кроме того, цели "получения дополнительного дохода" для экс-канцлеров и обходились налогоплательщикам в сотни тысяч евро ежегодно.

После смерти Хельмута Шмидта (Helmut Schmidt) и Хельмута Коля (Helmut Kohl) единственным экс-канцлером является Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder). В Германии он постоянно подвергается критике за лоббистскую работу в интересах российского государства. В сентября 2017 года Шрёдер был избран главой совета директоров крупнейшего российского нефтегазового концерна "Роснефть". Контролируемое государством предприятие находится под санкциями Евросоюза из-за действий России в Украине.

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