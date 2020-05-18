 Немецкие работодатели ищут новых сотрудников | Учеба и работа в Германии | DW | 19.05.2020

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Учеба и карьера

Немецкие работодатели ищут новых сотрудников

Поиск новых сотрудников из-за коронавируса не остановился. Спрос на некоторые специальности вырос на 300 процентов. Аналитики онлайн-портала StepStone советуют соискателям быть наготове.

Рынок вакансий

Когда из-за пандемии коронавируса были остановлены многие производства, прерваны цепочки сбыта и закрыты предприятия, некоторые опасались, что следующей жертвой станет рынок труда. Однако даже во время локдауна многие компании не прекратили набор новых сотрудников.

Конечно, как прокомментировали DW в Институте немецкой экономики (IW), вакансий стало меньше, число безработных в апреле заметно выросло, но некоторые отрасли (среди них - химическая, фармацевтическая, и, конечно, сфера информационных технологий) даже в кризисной ситуации остро нуждаются в новых кадрах. Так, еще до кризиса немецкой экономике не хватало 124 тысячи айтишников. А локдаун только подтвердил, как важно обеспечить переход на цифру во всех областях. Поэтому неудивительно, что и во время пандемии появились новые вакансии для программистов, которые специализируются на Data Engineering, Automotive Software Development, IT Architecture, Computer Aided Engineering. Такие вакансии, например, в самый разгар кризиса выписал автомобильный концерн Volkswagen.

Кто больше всего востребован

По запросу DW онлайн-портал по поиску работы StepStone проанализировал актуальную ситуацию. В первые недели кризиса, вызванного пандемией коронавируса, наблюдалось сокращение вакансий в отраслях, которые пострадали в первую очередь: гостиничный бизнес, гастрономия, розничная торговля. За исключением сферы продовольственных товаров, аптек, сетевых магазинов. Однако был заметен и сильный рост. Речь идет, прежде всего, о сфере здравоохранения. StepStone приводит конкретные примеры: число новых вакансий в марте для врачей выросло на 300 процентов. Высокий спрос наблюдался на специалистов по уходу за больными и пожилыми людьми, исследователей, ученых в сфере естественных наук.

С момента пика пандемии, который, судя по актуальным расчетам, пришелся в Германии на середину апреля, аналитики онлайн-портала отмечают возобновившийся рост общего числа вакансий - примерно на 20 процентов. Поэтому в будущее они смотрят с оптимизмом. Если к июлю ситуация прояснится и меры по ослаблению карантина будут продолжены, то, как и в случае с всемирным финансово-экономическим кризисом 2008-2009 годов, рынок труда вернется к исходной точке, а это приведет к высокому спросу, прежде всего, на квалифицированных специалистов информационных технологий и инженерных специальностей.

Зеленый свет для соискателей

"Мы видим, что многие работодатели сдвинули сроки подачи заявлений и/или продлили их. Это означает, что даже те позиции, которые были выписаны до кризиса, связанного с коронавирусом, остаются открытыми. Просто в них нет формулировки "срочно". То есть прием на работу запланирован где-то на лето-осень 2020 года. Поэтому для соискателей поиск работы не потерял своей актуальности", - говорит Андре Шефер (André Schaefer), менеджер по коммуникациям компании StepStone.

Многие предприятия продолжили свою рекрутинговую политику, но только в цифровом формате. Для соискателей это означает, что им следует быть готовыми к видеоинтервью и коммуникации посредством современных технологий.

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  • Бианка Ремтер

    Незаметные герои времен пандемии

    Уборщица электричек

    Бианка Ремтер (Bianka Remter) из Берлина занимается уборкой вагонов электричек - моет полы и сиденья, дезинфицирует поручни и дверные ручки. Она гордится своей работой и очень радуется, когда пассажиры выражают благодарность за ее труд. Бианка не скрывает, что для нее это имеет очень большое значение.

  • Йорн Ифлендер

    Незаметные герои времен пандемии

    Комиссар полиции

    Подразделение старшего комиссара полиции Йорна Ифлендера (Jörn Iffländer) обычно отвечает за проблемные места в Берлине, где торгуют наркотиками, но сейчас там немноголюдно. Поэтому во время пандемии они больше следят за соблюдением карантинных правил, ведут разъяснительную работу, пытаясь делать это деликатно и без конфликтов.

  • Ариане Джон

    Незаметные герои времен пандемии

    Сотрудница супермаркета

    Ариане Джон (Ariane John) из Берлина работает в супермаркете. Ей приходится постоянно напоминать покупателям о том, что сейчас из-за пандемии в магазине нужно находиться на безопасном расстоянии друг от друга. По словам Ариане, она не устает поражаться тому, сколь недооценивает ситуацию молодежь: в отличие от пожилых людей, молодые зачастую легкомысленно игнорируют нынешние правила.

  • Анна Фредрих

    Незаметные герои времен пандемии

    Фармацевт

    Жительница Берлина Анна Фредрих (Anna Fredrich) - фармацевт. Заразиться коронавирусом она не боится. В аптеке еще в начале карантина на кассах установили защитные экраны из оргстекла, а на полу сделали специальную разметку для стоящих в очереди.

  • Карин Биттер

    Незаметные герои времен пандемии

    Учительница

    Начальная школа, где преподает жительница Ораниенбурга Карин Биттер (Karin Bitter), во время карантина была закрыта, но она каждый день приходила в свой класс. Отсюда общалась со своими учениками-третьеклашками в режиме видеоконференции, чтобы поговорить о ситуации и обсудить события. 11 мая берлинские школы постепенно приступили к возобновлению работы.

  • Янине Дахвиц

    Незаметные герои времен пандемии

    Медсестра

    Янине Дахвиц (Janine Dachwitz) из бранденбургского Котбуса - всегда в тесном контакте с людьми. Она работает медсестрой в Союзе рабочих-самаритян Германии (Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland) - независимой благотворительной организации, оказывающей помощь нуждающимся в социальной защите людям.

  • Ютта Леман

    Незаметные герои времен пандемии

    Почтальон

    Ютта Леман (Jutta Lehmann) живет в городе Шторков в федеральной земле Бранденбург. Уже почти 30 лет работает почтальоном. В районе, где она доставляет почту, ее знает каждый. По словам Ютты, люди к ней относятся тепло, всегда интересуются, как у нее дела, делятся новостями из своей жизни.

  • Селин Иффли-Науман

    Незаметные герои времен пандемии

    Сотрудница склада одежды

    Селин Иффли-Науман (Celine Iffli-Naumann) на добровольных началах работает на складе одежды для нуждающихся в Берлине. Сюда приходит много бездомных. Заразиться коронавирусом она не боится, а работать сейчас приходится быстрее и больше обычного. Многие здешние помощники - пенсионеры, то есть сами входят в группы риска, поэтому сейчас вынуждены оставаться дома.

  • Марсель Кольшмидт

    Незаметные герои времен пандемии

    Водитель автобуса

    Берлинец Марсель Кольшмидт (Marcel Kolschmidt) - водитель городского автобуса. Раньше пассажиры входили через переднюю дверь - чтобы можно было проверить билеты. Из-за пандемии все изменилось. Место водителя теперь изолировано от салона, а передняя дверь заблокирована. Риск заражения уменьшился, зато "зайцев" среди пассажиров прибавилось, смеется Марсель.

  • Уте фон Кёрбер

    Незаметные герои времен пандемии

    Больничная клоунесса

    Задача Уте фон Кёрбер (Ute von Koerber) из благотворительного общества "Смех помогает" в Потсдаме - поддерживать больных детей. Она - клоунесса по прозвищу Витамин. Сейчас, правда, с юными пациентами больниц Уте общается виртуально - в формате видеоконференций. Но Витамин надеется, что в скором времени она снова получит возможность приходить к детям в палаты.

  • Симоне Леман

    Незаметные герои времен пандемии

    Информационный менеджер

    Жительница Берлина Симоне Леман (Simone Lehmann) работает информационным менеджером в пассажирской компании BVG - отвечает за объявления по громкоговорителям и на цифровых табло. К сведениям об опозданиях или изменениях в движении сейчас прибавились напоминания о соблюдении дистанции.

  • Деннис Паслак

    Незаметные герои времен пандемии

    Сотрудник пожарной службы

    Деннис Паслак (Dennis Passlak) - сотрудник отдела коммуникации Берлинской пожарной службы. Одна из его задач - организация кадрового обеспечения службы в случае заболевания большого количества сотрудников, что в период пандемии не исключается. Также он следит за тем, чтобы персонал был обеспечен защитными масками и антисептиками.

  • Надин Дюбуа

    Незаметные герои времен пандемии

    Медиатор

    Надин Дюбуа (Nadine Dubois) из Берлина - член команды волонтеров, на безвозмездной основе оказывающих помощь в разрешении конфликтов. Порой оппоненты - особенно находящиеся в стадии развода супруги - теряют самообладание и не могут прийти к соглашению. Во время пандемии таких ситуаций стало больше. И единственным выходом часто бывает привлечение третьего лица - посредника.

  • Аня Хёрихс

    Незаметные герои времен пандемии

    Лаборант

    Аня Хёрихс (Anja Hörichs) работает в специальном центре для взятия анализов у людей с подозрением на коронавирус в городе Бютцов (Мекленбург - Передняя Померания). Центр создан на территории автодорожной мастерской, куда пациенты приезжают на машинах. Каждый день - до пятидесяти человек.

  • Штеффен Бок

    Незаметные герои времен пандемии

    Сотрудник аварийной службы

    Штеффен Бок (Steffen Bock) работает в берлинской городской службе водоснабжения - устраняет протечки в частных домах, квартирах и участках трубопроводов, проложенных под дорогами и тротуарами. Штеффен постоянно контактирует с людьми. Чтобы защитить себя от коронавируса, всегда работает в маске и перчатках.

    Автор: Наталия Королева


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