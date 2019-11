Немецкие политические фонды в России между недоверием и демократизацией

В Московском музее современного искусства собралась небольшая изысканная аудитория. В основном это молодые люди, дискутирующие об "антропологии инфраструктур" в России. Речь идет об улицах, которые никому не принадлежат, и гигантских проектах строительства практически бесполезных мостов. Звучат такие определения, как постмарксистский, колониальный и дисфункциональный.

Немецкие фонды: ставить вопросы, а не давать ответы

Слово берет Нурия Фатыхова: "Нам следует помнить о том, что в этой дискуссии участвуют не все люди нашей страны. Мы - маленькая, привилегированная группа в одном из самых богатых районов Москвы, которая ведет непонятные дебаты". Как координатор программы "Демократия" российского отделения германского фонда имени Генриха Бёлля (Heinrich-Böll-Stiftung) Фатыхова проводит мероприятие.

Нурия Фатыхова

"Разумеется, мы понимаем, что доходим не до всех", - рассказывает она в офисе фонда. Все же организация старается наладить контакт с различными социальными группами, чтобы не было перекоса только в сторону рабочих, среднего класса или элит. Работая в России, близкий к немецкой партии "зеленых" фонд имени Бёлля делает ставку на сотрудничество с гражданским обществом. "Мы не заинтересованы в том, чтобы тесно сотрудничать с правительством, - поясняет Фатыхова. - Зато для нас очень важен низовой уровень".

Нурия Фатыхова росла в Узбекистане и Челябинске, жила в Германии, работала журналистом в Москве. Участие в антиправительственных протестах зимой 2012 года, по ее словам, политизировали ее: "После этого я захотела получить работу, на которой могла бы активно участвовать в жизни общества".

Для демократии нужно политическое образование

Фонд имени Генриха Бёлля - один из шести представленных в России немецких политических фондов. Офисы в Москве имеются также фонды, близкие к СДПГ (фонд имени Фридриха Эберта, Friedrich-Ebert-Stiftung), Левой партии (фонд имени Розы Люксембург, Rosa-Luxemburg-Stiftung), СвДП (фонд имени Фридриха Наумана, Friedrich-Naumann-Stiftung), ХДС (фонд имени Конрада Аденауэра, Konrad-Adenauer-Stiftung) и ХСС (фонд имени Ханнса Зайделя, Hanns-Seidel-Stiftung).

Каждая из представленных в бундестаге партий работает со связанным с нею фондом, которые финансируются за счет налогоплательщиков. Все эти фонды разделяют ценности конкретных партий, но формально независимы от них. Фонд имени Дезидериуса Эразмуса (Desiderius-Erasmus-Stiftung), близкий правопопулистской партии "Альтернатива для Германии", пока не имеет представительства в Москве.

Йоханнес Фосвинкель из фонда имени Генриха Бёлля

Будучи аналитическими центрами, фонды вносят вклад в политическое просвещение. Они публикуют исследования на политические темы, поддерживают студентов и приглашают к дискуссиям. Руководители зарубежных представительств фондов приезжают из Германии, а для работы в проектах набираются, как правило, местные жители.

Немецкая модель уникальна во всем мире, она возникла, помимо прочего, как реакция на нацистскую диктатуру. "Бесконечно несправедливый режим продемонстрировал нам: демократические общества нуждаются в политическом образовании, - подчеркивает Йоханнес Фосвинкель (Johannes Voswinkel). Глава московского офиса фонда имени Генриха Бёлля долгое время работал журналистом в России. - Помимо просветительской работы в Германии, нужна также и коммуникационная деятельность за рубежом". В определенной степени немецкие организации в Москве - это проект, направленный на взаимопонимание между народами.

Недоверчивые российские власти

Фонд имени Генриха Бёлля представлен в России с конца 1990-х годов. Его деятельность осуществляется в сферах экологии, гендерной демократии и права человека. Еще одно направление работы - осмысление преступлений сталинского времени. Запустив сайт "She is an expert" с базой женщин-экспертов из различных областей, фонд намерен привлечь к политическим дискуссиям больше женщин.

Многие из проектов фонда имени Бёлля вызывают недоверие со стороны государственных структур. "Мы не оказываем никакого политического влияния, - утверждает Фосвинкель. - Но такие серьезные вопросы, как изменение климата, касаются всего человечества, и их можно решить только на глобальном уровне". "Конечно же, закон об "иностранных агентах" от 2012 года привел к существенному ухудшению ситуации для наших партнеров, - признает Йоханнес Фосвинкель. - Некоторых из них мы в результате потеряли".

Однако деятельности фонда, по словам главы его московского отделения, ограничения не коснулись: "В своей работе мы руководствуемся убежденностью, что демократическая Россия в долгосрочной перспективе станет стабильным, тесным и более мирным партнером для Германии и ЕС".

Партнеры по диалогу - ответственные лица

С недавних пор Томас Кунце (Thomas Kunze) вновь возглавляет московский офис фонда имени Конрада Аденауэра (Konrad-Adenauer-Stiftung). Он считает фонды "уникальным инструментом внешней политики" - поскольку, в отличие от посольств, им удается работать не только с официальными лицами, но и с другими целевыми группами, "которые близки им по идеологической направленности".

С 2005 по 2007 год Кунце уже руководил представительством фонда Аденауэра в Москве. Возвращаясь сюда летом 2019 года, он полагал, что в свете нынешних политических разногласий (между Россией и Западом. - Ред.) его ожидает более холодный прием. "Я был поражен, насколько большой интерес в России к нашей работе, - делится Кунце своими впечатлениями. - В том числе и со стороны политиков".

Он считает, что на фонде Аденауэра лежит большая ответственность: "Не секрет, что наш фонд близок к правящему (в Германии. - Ред.) Христианско-демократическому союзу (ХДС). Поэтому наша работа за границей всегда имеет особый вес". Нам важно вести диалог с ответственными лицами, мы не должны заранее говорить, что о работе с политиками и партиями для нас речи не идет, отмечает Кунце. Он не устает повторять, что в России фонд имени Конрада Аденауэра находится в гостях: "С нашими партнерами мы обсуждаем различные темы. Без обмена мнениями мы не можем выработать общих идей".

Россия и Германия должны вместе смотреть в будущее

Совместно с российскими и французскими партнерами российское представительство фонда Аденауэра планирует провести конференцию по внешней политике и политике безопасности. "После многочисленных разногласий между Россией и ЕС мы должны обсуждать вопросы, которые с трудом можно решить без участия России", - указывает Томас Кунце.

Томас Кунце из фонда имени Конрада Аденауэра

Одним из направлений деятельности фонда Аденауэра является организация ежегодных встреч судей высших судов России и Германии. "Поскольку это мероприятие проходит за закрытыми дверями, его участники говорят открыто, без обиняков", - не скрывает радости Кунце. Близость к немецкой христианской партии способствует также тесным связям с Русской православной церковью.

"Нашей работой и нашими проектами мы хотим способствовать тому, чтобы Россия и Германия считали друг друга друзьями и партнерами в общем европейском доме. При всех различиях мы должны вместе смотреть в будущее", - подвел итог глава российского офиса фонда имени Конрада Аденауэра.

Смотрите также:

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Ангела Меркель Ангела Меркель (Angela Merkel) - политический долгожитель: дочь пастора из бывшей ГДР возглавляет правительство Германии уже более 12 лет, заступив на пост канцлера в четвертый раз. Многолетний бессменный глава ХДС знаменита своим прагматизмом: один из примеров - отказ от ядерной энергетики. И даже решение открыть границы для беженцев в итоге лишь ненадолго сказалось на рейтинге Меркель.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Франк-Вальтер Штайнмайер Для большинства жителей Германии президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) много лет является лицом немецкой дипломатии и символом стабильности. К примеру, в бытность министром иностранных дел он заслужил всеобщее уважение благодаря своим настойчивым попыткам наладить отношения между Москвой и Киевом после эскалации конфликта в 2014 году.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Хайко Мас Министр иностранных дел в новом правительстве Меркель, социал-демократ Хайко Мас (Heiko Maas) в прежнем кабинете был министром юстиции. Он слывет стойким противником нарушения прав и свобод человека. "Я - за справедливость. Это дело всей моей политической жизни, мое кредо", - подчеркивает Мас. Он не относится к тем, кто выступают со скороспелыми заявлениями, но свою позицию отстаивает твердо.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Вольфганг Шойбле Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble), который с 2009 по 2018 годы был министром финансов ФРГ, является председателем бундестага нового созыва. Шойбле - настоящий политический старожил. В 1984 году он уже возглавлял ведомство федерального канцлера при Гельмуте Коле. В 1990 году на Шойбле было совершено покушение, с тех пор он прикован к инвалидной коляске.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Хорст Зеехофер Министр внутренних дел Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), в прошлом премьер-министр Баварии, известен своими громкими заявлениями. В ноябре 2015 года он подверг резкой критике политику Меркель в отношении беженцев. Еще одна щекотливая тема - отношения лидера Христианско-социального союза (ХСС) с Владимиром Путиным: в 2017 году Зеехофер дважды встречался с российским лидером в Москве.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Сара Вагенкнехт За диалог с Москвой выступает и глава Левой партии Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht). Лидер "левых" не раз требовала распустить НАТО и заменить альянс системой европейской коллективной безопасности с участием РФ, а также заявляла о неэффективности санкций, введенных против Москвы. Кроме того, "левые" также призывают прекратить зарубежные миссии бундесвера.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Кристиан Линднер На выборах в бундестаг Свободная демократическая партия (СвДП) получила 10,7% и вернулась в федеральный парламент. Это, прежде всего, заслуга лидера либералов Кристиана Линднера (Christan Lindner), реформировавшего партию. В 2017 году Линднер оказался в центре внимания после высказываний о Крыме: 38-летний политик призвал "заморозить" этот вопрос на время и сотрудничать с РФ там, где это возможно.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Джем Оздемир В свою очередь сопредседатель партии "Союз 90/"зеленые" Джем Оздемир (Cem Özdemir) придерживается противоположного мнения. Немецкий политик с турецкими корнями призвал ужесточить санкции против России в связи с эскалацией конфликта на востоке Украины и назвал неуместными разговоры об их ослаблении.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Фрауке Петри По итогам выборов 24 сентября правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) впервые прошла в бундестаг. Однако ее сопредседатель Фрауке Петри (Frauke Petry), известная своей жесткой позицией в отношении беженцев, сенсационно объявила, что покидает АдГ из-за ее радикализации. Позже она подтвердила регистрацию домена dieblauen.de ("голубые"), заявив, что речь идет о новой инициативе.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Александер Гауланд Национал-консервативное крыло АдГ представляет зампредседателя партии Александер Гауланд (Alexander Gauland), также известный своими провокационными высказываниями. Его мнение, что "Крым - исконно российская территория", популярно в российских СМИ. В то же время заявление Гауланда о том, что немцы могут гордиться "подвигами немецких солдат" в обеих мировых войнах, в РФ мало кто заметил. Автор: Александра Елкина