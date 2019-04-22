 Немецкие политики назвали украинские выборы свободным решением народа | Новости из Германии об Украине | DW | 21.04.2019

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Украина

Немецкие политики назвали украинские выборы свободным решением народа

Посол Германии в Украине сказал, что украинский народ на свободных выборах решил, что ему нужны перемены. А наблюдатель от Европарламента Ребекка Хармс признала заслуги Петра Порошенко.

Флаги Германии и Украины

Посол Германии в Украине Эрнст Райхель (Ernst Reichel) в интервью DW назвал прошедшие в Украине выборы свободным решением украинского народа. "Самое важное - это были свободные выборы, а украинский народ смог решить, кто станет его президентом. Народ решил, что нужны перемены", - заявил он в ночь на понедельник, 22 апреля. "Предвыборная гонка была жесткой и не всегда корректной, но это был открытый спор с сопоставимыми возможностями со всех сторон", - добавил Райхель.

Контекст

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Немецкий депутат Европарламента и наблюдатель на выборах в Украине Ребекка Хармс (Rebecca Harms), представляющая партию "зеленых", в интервью DW назвала проведение свободных выборов в Украине на фоне российского вторжения заслугой действующего президента Петра Порошенко. "На меня произвело большое впечатление, что Порошенко так быстро поздравил победителя Зеленского и признал итоги выборов", - заявила она, выразив надежду, что Зеленский успешно воспользуется выданным ему кредитом доверия. 

Председатель Европейского Совета Дональд Туск и генеральный секретарь НАТО поздравили Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине, не дожидаясь окончательных итогов голосования. "Решающий день для Украины. Свободные выборы и мирная смена власти = сильная украинская демократия. Поздравляем Владимира Зеленского. ЕС полон решимости продолжать свою поддержку", - написал Дональд Туск в своем Twitter.

"Поздравляем Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине. Украина является важным партнером НАТО, и мы с нетерпением ждем продолжения нашего сотрудничества", - заявил генсек НАТО.

После обработки 28,4 процента голосов Зеленский побеждает Петра Порошенко с отрывом почти в 50 процентов: у него 73,2 процента, у соперника - 24,46.

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    Автор: Ута Штайнвер


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