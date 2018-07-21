Немецкие пивовары столкнулись с нехваткой тары

Из-за небывало долгой жары немецким пивоварам не хватает пивных ящиков. По словам издателя отраслевого журнала Inside Никласа Отера (Niklas Other), продолжительный период жаркой погоды изменил планы производителей пива, сообщает информагентство dpa в воскресенье, 22 июля. "Это трагедия для всей отрасли", - заявил Отер.

По словам представителя Объединения немецких пивоваров (Deutscher Brauer-Bund) Марка-Оливера Хунхольца (Marc-Oliver Huhnholz), в этом году отрасль столкнулась с "особенно выраженной" нехваткой тары. При этом рост дефицита пришелся в особенности на летние месяцы, в связи с чем пивовары просят покупателей возвращать пустые ящики как можно скорее, отметил Хунхольц.

Такой призыв на своей странице в соцсети Facebook опубликовала, например, пивоварня Moritz Fiege: "Прежде чем вы умчитесь в отпуск, сдайте, пожалуйста, пустые бутылки из-под Moritz Fiege. Пока вы будете греться на солнышке, мы их снова наполним. Честное слово!"

Veltins зафиксировал рекорд продаж

Представители двух других производителей пива - Veltins и König-Pilsener - сообщили, что уже заказали дополнительные пивные ящики. При этом в Veltins отметили, что в мае и июне был продан рекордный объем пива, в связи с чем пришлось закупить тысячи дополнительных ящиков. Ситуацию осложняет то обстоятельство, что каждый пивоваренный завод использует бутылки и ящики индивидуальной формы, отмечает dpa. Между тем на заводе Warsteiner заявили, что не столкнулись с нехваткой тары.

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