Немецкие партии берут курс на собственную журналистику

Политики берут интервью у политиков, как если бы они были журналистами. Несколько лет назад такое в Германии невозможно было представить. Сейчас это происходит. В недавно обнародованном на YouTube видео можно посмотреть на двух представителей политической элиты Германии - федерального канцлера Ангелу Меркель (Angela Merkel) и главу фракции Христианско-демократического союза (ХДС) в бундестаге Ральфа Бринкхауса (Ralf Brinkhaus), который расспрашивает канцлера о событиях осени 1989 года.

Те, кому Бринкхаус незнаком (а таких много и в самой Германии) могут сначала подумать, что вопросы Меркель задает обычный журналист, и будут несколько удивлены обращению на "ты" с "дорогой Ангелой". О том, что интервью ведет политик-однопартиец, зрителям сообщают лишь в описании видео мелким шрифтом.

СМИ могут потерять функцию "четвертой власти"

Авторы видео специально сделали его похожим на интервью профессионального журналиста, считает председатель Союза журналистов Германии (DJV) Франк Ибералль (Frank Überall). Создание партиями или госчиновниками собственных журналистских материалов стало в Германии новым трендом. "Зачем давать интервью критически настроенным журналистам, когда его можно сделать своими силами", - объясняет Ибералль преимущества для политиков такого подхода.

Глава Союза журналистов Германии (DJV) Франк Ибералль

Но ведь СМИ не случайно называют "четвертой властью". Их задачей является контроль других трех ветвей власти - законодательной, исполнительной и судебной. И получается, что в данном случае эту задачу выполняют те, кто преследует собственные интересы, как, к примеру, политические партии. Еще несколько примеров нового подхода немецких политиков к общению с журналистами.

В начале 2019 года незадолго до этого избранный председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), в Германии ее часто называют АКК, встретилась с иностранными журналистами. Ее пресс-служба указала, что встреча пройдет в формате, при котором журналисты не имеют права использовать цитаты из беседы с партийным лидером и не должны делать фотографии. Журналисты условия выполнили, представители ХДС - нет. Сразу после встречи в Twitter появились многочисленные фотографии, сделанные собственным фотографом ХДС и сопровождавшиеся подписью "АКК встретилась с более чем сотней иностранных журналистов".

Председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр

На другую встречу АКК с экспертами по вопросам миграционной политики журналистов не пригласили под предлогом того, что будет вестись ее прямая трансляция. Однако сама Крамп-Карренбауэр назвала другую причину. ХДС "сам является хозяином своих фотографий" и может сам писать новости, заявила она. В этом направлении "современная политическая коммуникация" будет, по мнению АКК, развиваться и в дальнейшем.

Немецкие партии уходят в Сеть

Оба этих события складываются в картинку, которую эксперты называют "управление сообщениями". Чтобы осуществлять контроль над информационным потоком, в пресс-центрах немецких политических партий создаются новостные отделы. Первой это сделала правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) - сразу после того, как она прошла в бундестаг осенью 2017 года. Тем самым была сделана попытка обойти классических журналистов, которые, по мнению АдГ, создавали о ней ложное представление.

"Альтернативные СМИ - это мы сами", - пояснил в интервью DW Марио Хау (Mario Hau), курирующий социальные сети АдГ. Правые популисты активно используют интернет для продвижения своих взглядов. Стоит одному из депутатов АдГ опубликовать в соцсетях пост, как тут же тысячи его подписчиков прилагают все усилия для максимально широкого распространения сообщения.

Примеру АдГ в вопросах информационного охвата потенциальных избирателей уже последовали христианские демократы, социал-демократы и либералы. ХДС планирует, что все отделения партии на местах должны будут меньше заниматься организационной работой, а вместо этого усилят свое присутствие в социальных сетях. Партии намерены найти своих потенциальных избирателей среди тех, кто не читает газет и не смотрит телевизора. На смену дорогостоящим предвыборным плакатам приходят послания из Сети, которые прочитываются на экранах компьютеров.

Не новости, а переклеивание этикеток

То, что, на первый взгляд, является тенденцией, отвечающей велению времени, таит в себе угрозу. Партия может писать информационные сообщения, но не настоящие журналистские новости, уверен глава Союза журналистов Германии.

Эти материалы не могут являться полностью взвешенными и будут определяться политическими интересами. Ведь в данном случае полностью отсутствует критический подход, который является стержнем настоящего журналистского материала. По выражению Ибералля, речь идет о "переклеивании этикеток", когда новостями называют пиар-сообщения партий.

Но противодействовать этому сложно - партии в Германии обладают большой свободой. Теоретически можно поставить заслон новостям, выпускаемым парламентскими фракциями, так как они могут тратить деньги лишь на свою работу в законодательном органе, а не партию. Однако на деле часто трудно различить, где кончается одно и начинается другое.

Союз журналистов Германии предлагает провести общественные дебаты по этому вопросу. Для принятия каких-то правовых норм в данной сфере необходим общественный нажим. Новая тенденция появления партийных СМИ оказывается не только проблемой журналистики, но и, в конечном итоге, она контрпродуктивна для демократии, считает глава Союза журналистов Германии.

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