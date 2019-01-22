Немецкие курорты хотят стать Всемирным наследием (фото)

22.01.2019, Бад-Киссинген • Немецкие курорты в Бад-Киссингене, Бад-Эмсе и Баден-Бадене намерены участвовать в совместной заявке исторических европейских курортов "Great Spas of Europe" на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Соглашение об этом будет подписано 22 января в Париже. На фотографии - 90-метровая крытая галерея в Бад-Киссингене, считающаяся самой большой в Европе.
Январские кадры из Германии
-
Кадр за кадром - Январь 2019
Кашалот в аудитории
21.01.2019, Гисен • Этот скелет вряд ли бы смог поместиться в шкафу, но для него заранее было предусмотрено более подходящее место - одна из аудиторий Гисенского университета в Гессене. Он принадлежит молодому кашалоту, найденному на берегу острова Гельголанд три года назад. Погибшего кита доставили в Гисен. Скелет, состоящий примерно из двухсот костей, препарировали университетские биологи.
-
Кадр за кадром - Январь 2019
"Кровавая" Луна над Дрезденом
21.01.2019, Дрезден • Рано утром в понедельник, 21 января, жители Германии могли наблюдать полное лунное затмение, прозванное "кровавой" Луной (нем. "Blutmond"). Эта фотография была сделана в саксонской столице Дрездене.
-
Кадр за кадром - Январь 2019
Над зимними Альпами
20.01.2019, Швангау • Семь воздушных шаров в небе над Альпами. Такую картину можно было наблюдать на днях в баварском регионе Швангау - том самом в котором расположен знаменитый замок Нойшванштайн.
-
Кадр за кадром - Январь 2019
"Зеленая стрелка" для велосипедистов
19.01.2019, Дюссельдорф • "Зеленые стрелки" - такие таблички, разрешающие велосипедистам поворачивать направо на красный свет, пропустив других участников движения, установлены пока в девяти немецких городах. Через год результаты эксперимента будут проанализированы. Если эксперты сочтут их удачными, в немецкие ПДД будут внесены изменения, разрешающие повсеместное использование таких знаков.
-
Кадр за кадром - Январь 2019
Сколько калорий в немецком пиве?
18.01.2019, Берлин • Немецкие производители пива уже в этом году начнут добровольно размещать информацию о калорийности своих продуктов на этикетках. Для наиболее популярных в Германии сортов пива она составляет 40-50 килокалорий на сто миллилитров. 0,5-литровая бутылка пива по калорийности примерно равна 80 граммам картофеля фри, 30 граммам сливочного масла или полутора литрам томатного сока.
-
Кадр за кадром - Январь 2019
Первый в Германии транзистор
17.01.2019, Мюнхен • Этот будущий экспонат Немецкого музея достижений естественных наук и техники Мюнхене много десятилетий пролежал дома у одного сотрудника концерна Siemens - забытый в спичечной коробке. Перед нами - один из первых в мире транзисторов начала 1950-х годов и образец первой модели транзисторов на немецком рынке. Теперь он станет частью здешней постоянной экспозиции.
-
Кадр за кадром - Январь 2019
Бавария после снегопадов
17.01.2019, Роттах-Эгерн • Эта фотография была сделана в предгорьях Баварских Альп около озера Тегернзе в первый солнечный день после продолжительных снегопадов. До этой часовни Святого Креста (Wallberg-Kapelle Heilig Kreuz ) на горе Вальберг можно подняться на канатной дороге.
-
Кадр за кадром - Январь 2019
"Лунное письмо"
16.01.2019, Зиндельфинген • Это письмо побывало на Луне в 1971 году. Астронавты миссии Аполлон-15 провезли его контрабандным способом - руководство о целой сотне таких конвертов ничего не знало. 17 - 20 января его смогут увидеть посетители антикварной ярмарки "Antik und Kunst" в баден-вюртембергском Зиндельфингене. В марте оно будет выставлено на аукционе. Стартовая цена - 22 тысячи евро.
-
Кадр за кадром - Январь 2019
Зимняя калина
16.01.2019, Кассель • Немцы называют этот кустарник, который сейчас можно увидеть здесь цветущим в парках, зимней калиной - Winterschneeball. Гибрид был выведен в 1930-х годах в Северном Уэльсе, а позже получил распространение по всей Европе в качестве декоративного растения. В некоторых местах начинает цвести уже осенью и продолжает в зимние месяцы, радуя глаз в это серое время года.
-
Кадр за кадром - Январь 2019
Последний писк берлинской моды
15.01.2019, Берлин • В немецкой столице проходит традиционная Неделя моды - Berlin Fashion Week. Этот плащ с изображением американского президента Дональда Трампа можно было увидеть на показе "Neo.Fashion", в котором приняли участие молодые студенты-дизайнеры.
-
Кадр за кадром - Январь 2019
В Германии ввели секционный контроль
14.01.2019, Ганновер • Новинка на немецких дорогах. В Германии ввели первую систему секционного контроля скорости. Она фиксирует номерные знаки в начале и конце определенного отрезка, затем вычисляет среднюю скорость на данном участке и в случае нарушения скоростного режима делает снимок для дальнейшей идентификации водителя. Система установлена на федеральном шоссе Б6 (B6) под Ганновером.
-
Кадр за кадром - Январь 2019
Зоопарк расстается с белыми медведями
13.01.2019, Вупперталь • Этот зоопарк был основан в 1881 году и входит в число наиболее популярных в Германии. Особые любимцы публики - белые медведи, но сейчас в Вуппертале решили от них отказаться. Вольер не соответствует современным требованиям, а на модернизацию потребовалось бы выделить миллионы евро. Медведи переедут в другие зоопарки. Освободившуюся площадь отдадут морским львам.
-
Кадр за кадром - Январь 2019
Эльбской филармонии - два года
12.01.2019, Гамбург • Эльбскую филармонию открыли два года назад. За это время на смотровой площадке в этом комплексе побывало 8,5 млн человек - до 16 тыс. ежедневно. Новый символ города вошел в число самых посещаемых архитектурных достопримечательностей Германии, первое место среди которых занимает Кельнский собор - до 30 тыс. посетителей ежедневно. На концертах побывало 1,76 млн человек.
-
Кадр за кадром - Январь 2019
День немецкого яблока
11.01.2019, Гамбург • Яблоки в Германии в особой рекламе не нуждаются - ни отечественные, ни импортные. В рейтинге популярности фруктов они занимают здесь первое место - 23,5 кг на каждого жителя ежегодно. Десять лет назад даже придумали праздник - День немецкого яблока, отмечаемый 11 января. На этот раз организаторы акции решили, в частности, раздать 30 тысяч яблок в скоростных поездах ICE.
-
Кадр за кадром - Январь 2019
Поезд под снегом
10.01.2019, Броккен • Каждый год узкоколейной дорогой на гору Броккен в Гарце пользуется около 650 тысяч туристов. В среду, 9 января, состав попал в снежную бурю и застрял недалеко от конечной остановки. Пассажирам пришлось ждать около четырех часов. Полностью откопать все вагоны в этот день не удалось, поэтому обратно туристов доставили на автобусах.
-
Кадр за кадром - Январь 2019
Пробки из-за снегопада
09.01.2019, Штольберг • В ночь на среду, 9 января, сильный снегопад парализовал движение во многих регионах Германии. В отдельных районах Саксонии выпало около 40 сантиметров снега. На юге Баварии и Баден-Вюртемберга из-за непогоды также введен красный уровень опасности. Синоптики предупреждают о морозах и гололеде в конце недели.
-
Кадр за кадром - Январь 2019
Новости из берлоги
08.01.2019, Берлин • Этот белый медвежонок появился на свет в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде в начале декабря. За малышом следит вся Германия - пока за ним можно наблюдать только при помощи камеры, установленной в вольере. Восьмого января детеныш впервые открыл глаза. В начале февраля работники зоопарка проведут первый медосмотр в его жизни.
-
Кадр за кадром - Январь 2019
Чемпионат по метанию елок
07.01.2019, Вайденталь • Каждый год в Рейнланд-Пфальце после праздников проводят троеборье по метанию рождественских елок. Мужчины и женщины соревнуются в трех дисциплинах: бросании деревьев в высоту, а также метании на дальность двумя способами, напоминающими метание молота и копья. Допинг на этих состязаниях разрешен - многие участники разогреваются при помощи глинтвейна.
-
Кадр за кадром - Январь 2019
Как колядуют в Германии
06.01.2019, Трир • День трех святых королей (Heilige Drei Könige) отмечается по всей Германии 6 января. Тысячи детей (Sternsinger), одетых в костюмы евангельских королей Каспара, Бальтазара и Мельхиора, ходят по домам, поют песни и собирают деньги на благотворительные нужды. Мощи трех волхвов, принесших младенцу Иисусу дары на Рождество, хранятся в Кельнском соборе.
-
Кадр за кадром - Январь 2019
Елки для зоопарка
05.01.2019, Берлин • Каждый год в зоопарки Германии привозят ели, которые не успели распродать перед Рождеством. Для многих животных они - настоящий деликатес. Эта фотография была сделана в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде.
-
Кадр за кадром - Январь 2019
Пятидневный носорог
03.01.2019, Эрфурт • В Тюрингском зоопарке пополнение: в субботу, 29 декабря здесь родился носорог. Для посетителей вход в павильон открыли через пять дней. Публику просят разговаривать тихо и не пользоваться вспышками.
-
Кадр за кадром - Январь 2019
Затишье перед бурей
02.01.2019, Штральзунд • На севере Германии год начался со шторма. В городах на побережье Балтийского и Северного морей ожидаются ураганный ветер и наводнение. Из-за непогоды даже пришлось отменить традиционный новогодний заплыв на острове Зюльт.
-
Кадр за кадром - Январь 2019
Самый длинный замок Европы
01.01.2019, Бургхаузен • Замок Бургхаузен в Баварии на границе с Австрией - бывшая резиденция рода Виттельсбахов. Протяженность его оборонительных сооружений составляет более одного километра. Он считается самым длинным замковым комплексом в Европе. Первое упоминание об укреплении на этом месте датировано 1025 годом.
Смотрите также:
Всемирное наследие в Германии
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1978 год
Ахенский собор (Северный Рейн - Вестфалия). Первый немецкий объект в списке Всемирного наследия. Получил статус памятника ЮНЕСКО в 1978 году
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1981 год
Шпайерский собор (Рейнланд-Пфальц)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1981 год
Вюрцбургская резиденция (Бавария)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1983 год
Паломническая церковь в деревне Вис (Бавария)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1984 год
Дворцы Аугустусбург и Фалькенлуст в Брюле (Северный Рейн - Вестфалия). На фото - охотничий дворец Фалькенлуст
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1985 год
Кафедральный собор и храм Святого Михаила в Хильдесхайме (Нижняя Саксония). На фото - Хильдесхаймский собор
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1986 год
Древнеримские памятники Трира, Трирский собор Святого Петра и Либфрауэнкирхе (Рейнланд-Пфальц). На фото - античные ворота Порта Нигра
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1987 год
Ганзейский город Любек (Шлезвиг-Гольштейн). На фото - церковь Мариенкирхе
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1990 год
Дворцы и парки Потсдама и Берлина (Бранденбург, Берлин). На фото - дворец Сан-Суси
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1991 год
Монастырь в городе Лорш (Гессен)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1992 год
Рудник Раммельсберг, Старый город в Госларе и Водозаборная система Верхнего Гарца (Нижняя Саксония). На фото - Императорская резиденция в Госларе
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1993 год
Старый город в Бамберге (Бавария). На фото - Бамбергская ратуша
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1993 год
Монастырь Маульбронн (Баден-Вюртемберг)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1994 год
Замок, церковь Святого Серватия и Старый город в Кведлинбурге (Саксония-Анхальт). На фото - Кведлинбургская ратуша на Рыночной площади
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1994 год
Металлургический комбинат "Фёльклингер Хютте" (Саар)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1995 год
Карьер Мессель (Гессен). На фото - окаменевший скелет примитивной лошади, найденный в карьере Мессель
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1996 год
Кельнский собор (Северный Рейн - Вестфалия)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1996 год
Памятники Баухауза в Дессау и Веймаре (Саксония-Анхальт, Тюрингия). На фото - Главное учебное здание Баухауса в Дессау
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1996 год
Памятные места Лютера в Айслебене и Виттенберге (Саксония-Анхальт). На фото - памятник Мартину Лютеру на Рыночной площади в Виттенберге
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1998 год
Классический Веймар (Тюрингия). На фото - Садовый домик Гёте
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1999 год
Музейный остров (Берлин). На фото - бюст Нефертити в берлинском Новом музее
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1999 год
Замок Вартбург в Айзенахе (Тюрингия)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2000 год
Парковое королевство Дессау-Вёрлиц (Саксония-Анхальт). На фото - Змеиный домик в парке Луизиум
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2000 год
Монастырский остров Райхенау (Баден-Вюртемберг). На фото - бенедиктинский монастырь Миттельцель
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2001 год
Шахта "Цольферайн" в Эссене (Северный Рейн - Вестфалия)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2002 год
Культурный ландшафт Среднего Рейна (Рейнланд-Пфальц). На фото - таможенный замок Пфальцграфенштайн на острове посреди Рейна
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2002 год
Старые города в Штральзунде и Висмаре (Мекленбург - Передняя Померания). На фото - фахверковый дом в портовом квартале Висмара
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2004 год
Бременская ратуша и статуя Роланда (Бремен)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2004 год
Парк Мускау (Саксония)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2005 год
Верхнегерманско-ретийский лимес (Рейнланд-Пфальц, Гессен, Баден-Вюртемберг, Бавария). На фото - реконструкция древнеримской дозорной башни в районе Ремс-Мур под Штутгартом
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2006 год
Старый город в Регенсбурге (Бавария)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2007 год
Старые буковые леса (Бранденбург, Мекленбург - Передняя Померания, Тюрингия, Гессен). На фото - весна в национальном парке Хайних
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2008 год
Жилые поселения эпохи модернизма (Берлин). На фото - "поселение-подкова" Бриц
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2009 год
Ваттовое море (Нижняя Саксония, Шлезвиг-Гольштейн). На фото - маяк в Вестерхефере
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2011 год
Фабрика "Фагус" в Альфельде (Нижняя Саксония)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2011 год
Доисторические свайные жилища (Бавария, Баден-Вюртемберг). На фото - реконструированные постройки в Унтерульдингене на Боденском озере
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2012 год
Маркграфский оперный театр в Байройте (Бавария)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2013 год
Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе (Гессен)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2014 год
Аббатство Корвей (Северный Рейн - Вестфалия)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2015 год
Шпайхерштадт и Конторский квартал с Чилийским домом (Гамбург). На фото - бывший таможенный складской квартал Шпайхерштадт
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2016 год
Дома Ле Корбюзье в Штутгарте (Баден-Вюртемберг). На фото - дом в поселении Вайсенхоф
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2017 год
Пещеры древнейшего искусства ледникового периода (Баден-Вюртемберг). На фото - "Швабская Венера", считающаяся самым старым в мире изображением человека
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2018 год
Комплекс Хедебю и система укреплений Даневирке (Шлезвиг-Гольштейн). На фото - музей викингов в Хедебю
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2018 год
Наумбургский собор (Саксония-Анхальт)
Автор: Максим Нелюбин