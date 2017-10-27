Немецкие "зеленые" хотят запретить Amazon уничтожать возвращенные товары

Немецкая партия "Союз 90/зеленые" хочет запретить крупным онлайн-магазинам, в числе которых Amazon, уничтожать товары, которые покупатели присылают обратно. Глава парламентской фракции партии Катрин Гёринг-Экардт (Katrin Göring-Eckardt) в интервью изданиям медиаконцерна Funke Mediengruppe в понедельник, 10 июня, назвала подобную практику "извращением потребительского общества". Те же товары, которые нельзя вновь пустить в продажу, по мнению Гёринг-Экардт, следует отдавать безвозмездно - к примеру, в благотворительные организации или в социальные магазины, а сырье отправлять на переработку.

Экономисты из университета Бамберга подсчитали, что ежегодно немецкие покупатели отправляют обратно в онлайн-магазины каждую шестую посылку. В прошлом году ими было возвращено примерно 280 миллионов посылок (около 500 миллионов товаров). В первую очередь, это обувь и одежда. Возвращают также бытовую технику - стиральные машины, кофейные автоматы - и мобильные телефоны.

Онлайн-магазины уничтожают 4% возвращенных товаров

"После возврата многие товары полностью уничтожаются. Речь в этом случае идет о новых и совершенно исправных вещах - в худшем случае, они слегка поцарапаны в одном месте", - возмущена Катрин Гёринг-Экардт. Возврат товаров, по ее словам, означает также дополнительную нагрузку на транспорт, что негативно сказывается на окружающей среде.

По данным ученых, онлайн-магазины уничтожают около четырех процентов возвращенных товаров. 79 процентов они вновь продают по изначальной цене, 13 процентов - по сниженным ценам, а еще три процента продают в промышленную переработку или жертвуют благотворительным организациям.

Ранее Amazon сообщил, что его сотрудники тщательно проверяют каждую возвращенную посылку, и если качество и внешний вид товаров не пострадали, их упаковывают заново и продают по первичной цене. В Amazon также добавили, что с 2013 года компания направила пожертвования более чем в тысячу социальных учреждений. Около полумиллиона человек получили в подарок игрушки, обувь, одежду или товары бытовой химии.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также: