Немецкие врачи предупреждают: число аутоиммунных заболеваний растет

Долгих восемь лет понадобилось для того, чтобы наконец-то поставить правильный диагноз. У Тани Реннер (Tanja Renner) - псориатический артрит. Хроническое заболевание, при которой пораженные суставы периодически воспаляются, протекает с тяжелыми фазами обострения. Псориатический артрит - одно из более 80 известных сегодня аутоиммунных заболеваний. Почти у 30 процентов пациентов болезнь проявляется в комбинации с хроническим воспалительным заболеванием кожи - псориазом (чешуйчатый лишай). Им в Германии страдают около двух миллионов человек.

"С 1999 года у меня все чаще и чаще начали опухать суставы, приходилось проводить пункцию коленного сустава. Об активном образе жизни больше не могло быть и речи. Это был тяжелый период в моей жизни", - так Таня Реннер рассказывает о своей болезни на сайте гамбургского портала NiK e.V. - ассоциации людей, страдающих аутоиммунными заболеваниями.

В 2016 году женщина при поддержке шести единомышленников основала платформу для людей с похожими проблемами.NiK- не просто группа взаимопомощи, это, скорее, своего рода "навигатор", помогающий, например, быстро найти нужного специалиста.

На поиски компетентного специалиста сама Таня Реннер потратила слишком много времени, полного страданий и страхов, считает она. Когда, после долгих лет, проведенных в тщетных попытках правильной диагностики, врачи смогли ей, наконец-то, подобрать необходимую терапию, она будто снова вернулась к жизни. Теперь своим опытом она желает делиться с другими.

Сбой иммунной системы

От пяти до восьми процентов населения Германии страдают аутоиммунными заболеваниями. Наиболее распространены, например, сахарный диабет 1-го типа (инсулинозависимый), ревматоидный артрит, псориаз, тиреоидит Хашимото (заболевание щитовидной железы), рассеянный склероз или болезнь Крона (хроническое воспаление кишечника).

Обычно бесперебойная работа иммунной системы обеспечивает защиту организма от многочисленных вирусов, бактерий, паразитов. Но, если по все еще неизвестным медикам причинам происходит сбой, она атакует не чужеродные патогены и вирусы, а ткани и органы собственного тела.

В зависимости от вида такой атаки, аутоиммунные заболевания классифицируют как органоспецифичные (при разрушении защитных барьеров отдельных органов, например, болезнь Крона, псориаз или рассеянный склероз), органонеспецифичные (направленные на разрушение иммунной системы в целом, как, например, ревматоидный артрит) и заболевания промежуточного типа (смешанные формы или начальная стадия, например, сахарного диабета 1-го типа).

Неутешительная динамика

Длинный и постоянно растущий список аутоиммунных заболеваний вызывает опасения у многих специалистов: число людей с заболеваниями более чем загадочного происхождения сегодня гораздо больше, чем еще 40 лет назад, предупреждают врачи.

Случаи заболевания, например, рассеянным склерозом за этот период, удвоились. "Мы наблюдаем значительный рост аутоиммунных заболеваний и заметное снижение заболеваний инфекционных", - отмечает профессор университетской клиники Ростока, врач-педиатр Михаэль Радке (Michael Radke).

Во время родов, еще не успев появиться на свет, ребенок уже сталкивается с массой бактерий. Его иммунная система сразу же активно включается в работу и с успехом справляется со своей задачей. Иммунная система новорожденного, младенца и маленького ребенка настроена на борьбу с бактериями и вирусами окружающей его среды.

"Стоит ли удивляться тому, что при длительном отсутствии бактерий иммунная система рано или поздно сбивается с привычного пути и провоцирует воспалительные процессы в собственном организме", - поясняет врач-педиатр. Большинство продуктов питания сегодня - длительного хранения и потому лишены всяческих бактерий. По мнению профессора Радке, это одна из основных причин, ведущих к сбою работы иммунной системы, основная функция которой - защищать наш организм от вредоносных микроорганизмов.

Атака против собственного тела: генетика, гормоны, стресс?

До конца объяснить, что именно заставляет нашего "телохранителя" переходить в агрессивное наступление, ученые все еще не могут. Одним из главных факторов развития аутоиммунного заболевания они считают генетическую предрасположенность. Это подтверждают многочисленные исследования таких заболеваний, как рассеянный склероз, болезнь Крона или ревматизм.

Немаловажную роль в возникновении этого вида заболеваний играют микрофлора кишечника, загрязненность окружающей среды, избыток химических веществ, вредные привычки, авитаминоз (особенно нехватка витамина D). Так как аутоиммунными заболеваниями болеют чаще всего женщины, большую роль исследователи отводят и гормональному балансу.

Нельзя забывать также о роли стресса, предупреждают эксперты. Чем выше уровень стресса, тем чаще повторяются приступы обострения заболевания, предупреждают они. Чтобы приостановить воспалительный процесс, врачи, в таких случаях, прибегают к препаратам, содержащим кортизон.

Сегодня существуют довольно эффективные методы терапии аутоиммунных заболеваний. Положительные результаты при лечении пациентов с рассеянным склерозом дает, например, прием интерферонов: эти препараты снижают активность иммунной системы, мешая, тем самым, воспалительному процессу в организме прогрессировать.

Стволовые клетки: последняя надежда?

В рамках терапии аутоиммунных заболеваний в США прибегают к методу так называемого "перепрограммирования" иммунной системы. Чтобы остановить прогрессирующее заболевание, предпринимается попытка разрушения, "стирания" иммунной памяти организма. Пациент проходит химиотерапию, во время которой функции его иммунной системы снижают до нуля, а затем "перезагружают" ее с помощью пересадки ему собственных здоровых стволовых клеток.

В Германии такого рода терапия считается слишком рискованной. Ее разрешено применять лишь в том случае, если имеются веские доказательства того, что все остальные методы оказались безуспешны.

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