Немецкие боевики ИГ будут лишены гражданства Германии

Правительство Германии достигло договоренности о лишении в будущем гражданства немецких боевиков, воюющих на стороне террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Об этом в воскресенье, 3 марта, сообщили газета Süddeutsche Zeitung, а также телерадиокомпании WDR и NDR со ссылкой на источники.

По их информации, глава МВД страны Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) и министр юстиции Германии Катарина Барлей (Katharina Barley) договорились, что джихадистов будут лишать немецкого гражданства на основании трех условий. Человек должен быть совершеннолетним и обладать вторым гражданством. Кроме того он может лишиться немецкого гражданства только в том случае, если примет участие в боях на стороне ИГ. Те, кто уже отбывает за это срок, под последнюю норму не подпадают, так что немецкие паспорта они не потеряют.

По данным на 2018 год, всего в Сирию и Ирак с тем, чтобы присоединиться к ИГ, уехали около тысячи граждан Германии. Треть из них вернулась в ФРГ, около 150 погибли, остальные попали в плен.

Ранее МВД Германии заявляло, что страна готова принять плененных боевиков ИГ с немецким гражданством, если им обеспечат доступ к консульской поддержке со стороны немецких дипломатов. "Строго говоря, все граждане Германии, в том числе и те, кого подозревают в участии в боевых действиях на стороне так называемого ИГ, имеют право на возвращение", - сказали в министерстве.

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