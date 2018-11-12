Немецкая экономика увеличивает инвестиции в инновации

Немецкая экономика инвестирует все больше средств в инновационные продукты и услуги. В 2017 году отчисления на научные исследования и разработки выросли в годовом исчислении на 9,3 процента и составили 68,6 млрд евро, сообщило Объединение немецких фондов в поддержку экономики в понедельник, 12 ноября.
Увеличилось и число сотрудников, работающих в сфере исследований, - почти на 20 тысяч до 432 тысяч человек. В целом, с учетом государственных ассигнований, расходы на научные исследования Германии в минувшем году составили 3,02 процента ВВП.
Объединение немецких фондов в поддержку науки учреждено рядом предприятий, фондов и объединений экономики. Оно подготовило доклад об инвестициях в инновации по поручению министерства образования и научных исследований ФРГ. На текущей неделе правительство Германии намерено установить рамки финансирования исследований в сфере искусственного интеллекта.
Смотрите также:
-
Каких профессионалов заменят роботы?
Секретари
Сегодня в качестве офисных работников трудятся более двух с половиной миллионов немцев. Вероятно, что в ближайшие двадцать лет как минимум 70 процентов секретарей и делопроизводителей заменят машины.
-
Каких профессионалов заменят роботы?
Кулинары
Повара-роботы вряд ли получат мишленовскую звезду, но на кухне уж точно справятся с любой монотонной работой.
-
Каких профессионалов заменят роботы?
Продавцы
Во многих немецких супермаркетах стойки самообслуживания постепенно заменяют кассиров. Посетители сами могут отсканировать штрих-коды на товарах, взвесить фрукты и овощи, а затем оплатить покупки наличными или банковской картой.
-
Каких профессионалов заменят роботы?
Официанты
В некоторых ресторанах Китая в качестве обслуживающего персонала используют таких роботов. Они способны принимать заказы, подносить еду и выписывать счет. Машины работают около семи часов подряд без дополнительной подзарядки.
-
Каких профессионалов заменят роботы?
Экономисты
Выполнение сложных экономических вычислений тоже планируют доверить роботам.
-
Каких профессионалов заменят роботы?
Почтовые курьеры
В 2013 году концерн Deutsche Post впервые заявил о возможности доставки писем и бандеролей в труднодоступные районы при помощи мини-вертолетов под названием Paketkopter. Возможно, в ближайшем будущем они полностью заменят привычных почтовых курьеров. Сегодня в Германии в этой сфере задействовано около 700 тысяч человек.
-
Каких профессионалов заменят роботы?
Банковские служащие
Сегодня около полумиллиона немцев трудятся в банках. Согласно прогнозам, большинству из них придется искать новую работу: любые валютные операции роботам под силу.
-
Каких профессионалов заменят роботы?
Кладовщик
Решение логистических задач на складе тоже доверят машинам.
-
Каких профессионалов заменят роботы?
Сварщики
Робототехника постепенно внедряется и в металлообрабатывающую промышленность. Умные системы избавят людей от опасной и тяжелой работы.
-
Каких профессионалов заменят роботы?
Бухгалтеры
Последнее место в рейтинге профессий, которые подвергнутся автоматизации, занимают бухгалтеры.
-
Каких профессионалов заменят роботы?
Незаменимые специалисты
Помимо списка профессий, находящихся под угрозой роботизации, компания A.T. Kearney составила и рейтинг специалистов, которых машины нверняка не заменят. Воспитатели детского сада, медицинские работники и научные сотрудники могут не беспокоиться: искусственный разум не способен фантазировать и чувствовать.
Автор: Ксения Сафронова