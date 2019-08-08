Немецкая экономика находится на грани рецессии

Экспорт товаров из Германии в июне 2019 года упал на 8 процентов по сравнению с показателями июня прошлого года, сообщает Федеральное статистическое ведомство Германии в пятницу, 9 августа. По результатам первого полугодия экспорт увеличился лишь на 0,5 процента.
"По результатам всего года надежды даже на небольшой плюс тают", - заявил глава внешнеэкономического отдела Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии Фолькер Трайер (Volker Treier). В то же время он признал, что даже нулевой рост "является успехом", учитывая кризисное состояние мировой экономики.
На состояние немецкого экспорта, по словам экспертов, сказываются торговая война между США и Китаем и перспективы выхода Великобритании из Евросоюза без регулирующего этот процесс соглашения. Так, эксперт из государственного Немецкого банка развития KfW Клаус Боргер (Klaus Borger) полагает, что "Германия летом 2019 года находится на границе между рецессией и стагнацией".
На фоне продолжающейся торговой войны между США и Китаем Международный валютный фонд тоже вынужден был в очередной раз снизить прогноз роста мировой экономики на 2019 и 2020 годы. Как следует из опубликованного в конце июля обзора мировой экономики (World Economic Outlook, WEO), МВФ считает, что рост мирового ВВП в 2019 году составит 3,2 процента. Это на 0,1 процентных пункта меньше, чем в аналогичном прогнозе, сделанном в апреле 2019 года.
МВФ также на 0,1 процентных пункта понизил прогноз роста мировой экономики в 2020 году. По оценкам экспертов, он составит 3,5 процента.
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Поп-экспорт из Германии
10. Boney M. - Nightflight to Venus
Альбом Boney M. с композициями "Rasputin" и "Rivers of Babylon" стал самым успешным проектом западногерманского продюсера Фрэнка Фариана. К моменту выпуска диска в 1978 году Boney M. имела устоявшийся состав из четырех членов группы с Карибских островов. Пели только двое: Лиз Митчелл и Марсия Барретт. Мужскую партию исполнил сам Фариан. Boney M. одной из первых групп мирового уровня посетила СССР.
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Поп-экспорт из Германии
9. Milky Chance - Sadnecessary
Еще будучи школьниками, вокалист и музыкант Клеменс Ребайн (Clemens Rehbein) и диджей Филипп Дауш (Philipp Dausch) из Касселя в 2012 году выложили свои песни в YouTube. Трек "Stolen Dance" привлек к себе наибольшее внимание. Год спустя они опубликовали дебютный альбом Sadnecessarу, который и сделал всемирно знаменитым этот немецкий поп-фолк-рок-дуэт.
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Поп-экспорт из Германии
8. Lou Bega - A Little Bit of Mambo
Поп-музыкальный 1999 год прошел в ритме мамбо: повинен в этом Лу Бега. Музыкант угандийско-итальянского происхождения из Мюнхена добавил к инструментальной композиции кубинца Переса Прадо, сочиненной в 1949 году, свой собственный текст и выпустил "Mambo No. 5" в качестве сингла. На волне успеха римейка дебютный альбом "A Little Bit of Mambo" взлетел на вершину мировых хит-парадов в дюжине стран.
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Поп-экспорт из Германии
7. Snap! - World Power
Группа Snap! была основана в 1989 году во Франкфурте-на-Майне продюсерами техно-музыки Михаэлем Мюнцингом (Michael Münzing) и Лукой Анцилотти (Luca Anzilotti). Вокал на первом альбоме "World Power" принадлежит американскому рэперу Turbo B. и американской певице Пенни Форд. Композиция "The Power", гибрид хип-хопа и хауса, стала одним из крупнейших хитов 1990 года.
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Поп-экспорт из Германии
6. Donna Summer - I Remember Yesterday
"Королева диско" приехала в Германию из США в 1968 год. В Мюнхене же началось ее сотрудничество с продюсером и пионером электронной музыки Джорджо Мородером. Мородер сочинял для певицы аккомпанемент на синтезаторах, что в ту пору было новшеством. Альбомы и синглы Донны Саммер изменили звучание популярной танцевальной музыки и много раз покоряли вершины международных хит-парадов.
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Поп-экспорт из Германии
5. Crazy Frog - Crazy Hits
Анимационный персонаж Crazy Frog был создан в Швеции, но глобальную популярность приобрел благодаря продюсерам из Германии. В 2005 году данс-проект Bass Bumpers выпустил ремикс инструментальной композиции "Axel F.", которая была темой фильма 1984 года "Полицейский из Беверли-Хиллз", с безумным лягушонком в видеоклипе. В Великобритании этот ремикс потеснил в чартах с первого места даже Coldplay.
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Поп-экспорт из Германии
4. Rammstein - Liebe ist für alle da
Шестой альбом "Любовь для всех" (2009) стал самым успешным и скандальным в карьере мастеров эпатажа из Берлина. Видеоклип на песню "Pussy" и трек "Ich tu Dir weh" спровоцировали временные ограничения на распространение диска. Тем не менее, только в Германии было продано свыше 400 тысяч копий альбома. Кроме того, альбом лидировал в чартах в Германии и Финляндии, а в США поднялся на 13 строчку.
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Поп-экспорт из Германии
3. Scorpions - Savage Amusement
После долгого перерыва хард-рокеры из Ганновера выпустили в 1988 году свой десятый студийный альбом, которому суждено было стать самым успешным в их карьере. 5 миллионов проданных копий, места в первой десятке рейтингов в Швеции и США, 18-я строчка в Великобритании. Диск стал результатом экспериментов с новыми в то время музыкальными стилями и содержал электронный саунд наряду с гитарными рифами.
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Поп-экспорт из Германии
2. Kraftwerk - Autobahn
Старейшая автострада Германии A 555 между Кельном и Бонном вдохновила пионеров электронной музыки на название для своего четвертого альбома. Впервые музыканты из Дюссельдорфа добавили к своим композициям вокал - на немецком языке. Альбом (1974) стал переломным моментом не только для группы, которая завершила эксперименты с краут-роком, но и для музыки в целом, показав возможности синтезаторов.
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Поп-экспорт из Германии
1. Enigma - MCMXC a.D.
Самый успешный немецкий альбом выпустил продюсер и композитор румынского происхождения Мишель Крету - создатель синти-поп-проекта Enigma. В его дебютном альбоме звучат григорианские хоралы, чарующий женский голос, гипнотическая ритмичная музыка. Альбом взлетел на вершины чартов - с 1990 года продано более 30 миллионов копий. Всего в топ-десятку пробивались четыре альбома Enigma.
Автор: Микко Штюбнер-Ланкуттис, Элла Володина