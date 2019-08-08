Немецкая экономика находится на грани рецессии

Экспорт товаров из Германии в июне 2019 года упал на 8 процентов по сравнению с показателями июня прошлого года, сообщает Федеральное статистическое ведомство Германии в пятницу, 9 августа. По результатам первого полугодия экспорт увеличился лишь на 0,5 процента.

"По результатам всего года надежды даже на небольшой плюс тают", - заявил глава внешнеэкономического отдела Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии Фолькер Трайер (Volker Treier). В то же время он признал, что даже нулевой рост "является успехом", учитывая кризисное состояние мировой экономики.

На состояние немецкого экспорта, по словам экспертов, сказываются торговая война между США и Китаем и перспективы выхода Великобритании из Евросоюза без регулирующего этот процесс соглашения. Так, эксперт из государственного Немецкого банка развития KfW Клаус Боргер (Klaus Borger) полагает, что "Германия летом 2019 года находится на границе между рецессией и стагнацией".

На фоне продолжающейся торговой войны между США и Китаем Международный валютный фонд тоже вынужден был в очередной раз снизить прогноз роста мировой экономики на 2019 и 2020 годы. Как следует из опубликованного в конце июля обзора мировой экономики (World Economic Outlook, WEO), МВФ считает, что рост мирового ВВП в 2019 году составит 3,2 процента. Это на 0,1 процентных пункта меньше, чем в аналогичном прогнозе, сделанном в апреле 2019 года.

МВФ также на 0,1 процентных пункта понизил прогноз роста мировой экономики в 2020 году. По оценкам экспертов, он составит 3,5 процента.

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