Немецкая принцесса, русская императрица и четыре смерти ее любимых

"О, матушка! Я самое несчастное существо на земле!.. Великий Боже, что за судьба!" - написала русская императрица Елизавета Алексеевна своей матери в Баден после смерти мужа Александра I, с которым только-только, после многих лет весьма прохладных отношений между ними, снова стала сближаться. Елизавета была в полном отчаянии от этой неожиданной смерти - еще одной, которую ей пришлось пережить.

Девочка с голубыми глазами

Принцесса Луиза Мария Августа Баденская (Louise Marie Auguste von Baden) родилась 24 января 1779 года в Карлсруэ. Она была старшей дочерью маркграфа и его супруги, принцессы Гессен-Дармштадтской. С матерью Луиза была особенно близка. Позже, став супругой Александра I и императрицей, она написала матери из России около 15 тысяч писем, и именно из этих писем мы, в первую очередь, знаем о том, как жилось Елизавете. Ведь ее очень личные дневники после смерти Елизаветы царь Николай Первый и его мать, вдовствующая императрица Мария Федоровна, собственноручно уничтожили как компрометирующие.

Александр Первый

Будущее принцессы Луизы было решено, когда ей исполнилось 13 лет. Екатерина Вторая искала будущую жену для своего любимого внука Александра и, в конце концов, остановилась на юной принцессе Баденской. Доверенные лица царицы писали ей, что не видывали "воздушнее ее талии, ловкости и приятности в обращении". Потом и сама Екатерина была очарована белокурой, с большими голубыми глазами, умной и скромной красавицей, великолепно говорившей по-французски, изучавшей географию, историю, философию...

Роскошь и интриги русского двора

Луизу крестили в Санкт-Петербурге в православие, стали учить русскому языку, на котором довольно скоро, как заметила знаменитая княгиня Дашкова, возглавлявшая российскую Академию наук, "говорила правильно, баз малейшего иностранного акцента".

Став в 14 лет женой наследника русского престола, вчерашняя баденская принцесса, привыкшая к скромной (маркраф был небогат) и теплой семейной жизни, была буквально подавлена роскошью русского двора и интригами, которые здесь вели все. Елизавета очень скучала по дому и родителям и чувствовала себя одинокой. К тому же к ней с самого начала неприязненно относились сын Екатерины Павел, вступивший на престол после смерти матери, и его супруга Мария Федоровна. Муж, который, как писала Елизавета матери, единственный делал ее счастливой, вскоре охладел к супруге и флиртовал с придворными дамами. В конце концов, он увлекся польской аристократкой Марией Нарышкиной, роман с которой продлился в общей сложности, почти два десятилетия.

Адам Чарторыйский

Что касается Елизаветы, то ходили упорные слухи о ее романе с Адамом Чарторыйским, другом Александра и будущим министром иностранных дел Российской империи. 19-летняя императрица якобы забеременела от него и родила в мае 1799 года дочь, которую, правда, Александр, тогда еще наследник престола, признал своей. Но интриганка Мария Федоровна нашептала супругу, Павлу Первому, что девочка-то черненькая, а оба родителя - светлые. После чего Чарторыйскому было предписано срочно покинуть Санкт-Петербург.

Елизавета дочку обожала, но та прожила лишь чуть больше года. Ее смерть она переживала очень тяжело, о чем говорят ее письма матери. Это была первая смерть близкого ей, любимого человека. Но не последняя.

На первых ролях - свекровь

После того, как 12 марта 1801 года в Ропше был убит заговорщиками Павел и Александр I вступил на престол, жизнь теперь уже великой княгини Елизаветы Алексеевны стала полегче. Да еще после долгих лет разлуки к ней в Россию приехали в гости родители, сестры и брат. Похоже, что Елизавету почти не задевало то, что роль "первой леди" играла вовсе не она, а вдовствующая императрица Мария Федоровна. Именно она шла рядом с сыном на официальных приемах, а Елизавета - позади Александра I и свекрови. Зато у нее оставалось время на то, что в тогдашней России совсем не было распространено, - на благотворительность.

Елизавета поддерживала несколько школ, основала и взяла под свое покровительство приют для солдатских сирот, очень много внимания уделяла Царскосельскому лицею. Позже, когда началась война с французами, она организовала женское патриотическое общество, собиравшее деньги в помощь армии, на уход за ранеными и поддерживавшее семьи, оставшиеся без кормильца. Сама императрица жила тогда скромно, тратя деньги только на то, что приличествовало ее положению, а остальное шло на пособия нуждающимся. И, кстати, вовсе не стремилась это афишировать.

Но еще до Отечественной войны 1812 года ей пришлось пережить две страшные трагедии. В 1803 году Александр I уехал в действующую армию, оставив жену в Петербурге, где его метресса Мария Нарышкина ждала ребенка. Она открыто хвасталась при дворе тем, что отец этого ребенка - император. В это самое время Елизавета сблизилась с блестящим кавалергардом, штаб-ротмистром Алексеем Охотниковым. Роман их был бурным. Охотников залезал по ночам в окно спальни императрицы, называл ее "моя женушка"... Его страстные письма Елизавета хранила долгие годы, но они не сохранились: их, как и ее дневники, сожгли после ее смерти.

Еще две смерти

Елизавета забеременела. От Охотникова или от царя, - этого сегодня никто не знает. Скорее всего, все-таки от кавалергарда. Но за месяц до рождения этого ребенка Алексей Охотников был смертельно ранен наемным убийцей, когда выходил из театра. Многие современники, посвященные в дворцовые интриги, считали, что вдохновителем покушения была Мария Федоровна.

Елизавета тяжело переживала смерть возлюбленного. Возможно, именно она заказала памятник на его могилу: рыдающую у разбитого молнией дерева женщину. Лишь рождение дочери заставило ее вернуться к жизни. Но спустя полтора года девочка, заболевшая, когда у нее начали резаться зубки, умерла. Еще одна, третья в ее судьбе смерть близкого человека ввергла Елизавету в глубокую депрессию. Как ни парадоксально, но поддержал ее в это тяжелое время Александр.

Алексей Охотников

Впрочем, и она была тогда опорой для мужа, которого в России в то время все осуждали за мир с Наполеоном (в том числе, кстати, и Мария Федоровна). Отметим особо и благородство императора, который сам никогда не давал ни малейшего повода сомневаться в том, что именно он был отцом умерших дочерей Елизаветы. Правда, похоронены девочки не в императорской усыпальнице в Петропавловском соборе, а в Александро-Невской лавре.

От Баден-Бадена до Таганрога

После победы над Наполеоном Александр взял с собой супругу в Вену. До этого она была в Кенигсберге, Берлине, и везде на ее долю выпали небывалые почести. Позже царственные супруги побывали на юге Германии, после чего в этот край и особенно в Баден-Баден стала охотно ездить и селиться здесь русская знать. Самым "русским" курортом Германии Баден-Баден остается и по сей день. В центре города уже в наши времена поставили памятник баденской принцессе и русской императрице.

Умерла она 4 мая 1826 года, всего через полгода после смерти мужа. Ее Елизавета пережить не смогла. Еще и потому не смогла, что в последние годы перед тем, как в Таганроге скончался от лихорадки Александр I, их семейная жизнь изменилась к лучшему. Император порвал со своей фавориткой Нарышкиной и искренне переживал за здоровье жены, которая заметно сдала. Собственно, и в Таганрог они приехали из-за нее. Врачи советовали Италию, но Елизавета категорически отказалась ехать на лечение за границу.

В Таганроге они жили спокойно и уединенно. Когда Елизавете стало легче, император уехал в Крым, где и заразился. Александр не желал слушать врачей, и без лечения сам справиться с недугом не смог. Он умер на руках у жены. А она лишь в конце апреля решила отправиться в Петербург. Навстречу ей выехала Мария Федоровна. Она ждала Елизавету в Калуге, но та умерла по дороге, не доехав до Калуги 90 верст. Кто-то увидел в этом мрачную связь, называя царственную свекровь злым гением Елизаветы...

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