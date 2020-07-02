Немецкая полиция проверила верблюда. Он идет из Польши во Францию (фото)

Иккермюнде • Новый способ передвигаться по Европе во время коронавирусной пандемии? Эти фотографии агентства dpa были сделаны в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания, где сейчас можно встретить этих необычных путешественников - французско-польскцую пару Себастьена Арца и Алису Фёжак, направляющихся из Польши во Францию. Как сообщают немецкие СМИ, семилетний верблюд по кличке Насреддин был куплен за пять тысяч евро. Он будет жить в Бретани - на родине Себастьена. Маршрут пролегает через Нидерланды и Бельгию.
Алиса Фёжак и Себастьен Арц путешествуют из Польши во Францию
"Корабль пустыни" посреди померанских ландшафтов
В одном из мест жители были так удивлены, что даже позвонили в полицию - в полночь, когда верблюд в гордом одиночестве мирно жевал траву на лугу. В этот день путешественники не успели добраться до запланированного места ночевки, поэтому были вынуждены импровизировать.
Хотя около столицы этой земли - города Шверина даже есть целая верблюжья ферма, "корабли пустыни" в этих местах - пока все же большая редкость, поэтому необычный гость не мог остаться незамеченным.
Необычное "трио" привлекает к себе внимание
Позвонившие в полицию думали, что он - так сказать, бесхозный, но стражи порядка прояснили ситуацию, ничего противозаконного не обнаружили, так что необычное паломничество продолжается.
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Туристические маршруты по Германии
По Германии - на автомобиле
Вдоль и поперек по территории Германии проложено более полутора сотен разных туристических и тематических маршрутов, по которым можно путешествовать на автомобиле. Некоторым из них мы уже посвятили отдельные фотогалереи, а сейчас продолжим знакомство, представив сразу целый десяток.
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Туристические маршруты по Германии
Дорога автомобильных аллей
(Deutsche Alleenstraße) ••• Это даже не отдельный маршрут, а целая сеть дорог от Балтийского моря до Боденского озера протяженностью около 2900 километров. Проект начали разрабатывать в 1990-х годах, чтобы сохранить автомобильные аллеи на территории бывшей ГДР, где они оказались под угрозой из-за модернизации старых и строительства новых трасс после воссоединения страны.
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Туристические маршруты по Германии
Немецкий фахверковый путь
(Deutsche Fachwerkstraße) ••• Фахверк - типичная немецкая архитектура и способ строительства. Сейчас в Германии насчитывается более миллиона таких домов, многим - по несколько сотен лет. Общая протяженность всех частей этого туристического маршрута составляет около 3500 километров. Смотреть, не пересмотреть! На фотографии - старый склад в Висмаре.
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Туристические маршруты по Германии
Немецкая альпийская дорога
(Deutsche Alpenstraße) ••• Большая часть этого 450-километрового автомобильного маршрута проходит среди восхитительных горных ландшафтов по территории Баварии. Начинается он около Боденского озера в Баден-Вюртемберге. Конечная точка находится в баварском районе Берхтесгаденер-Ланд. Маршрут бы проложен в 1930-х годах и считается одним из самых старых в Германии.
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Туристические маршруты по Германии
Молочно-сырные маршруты
(Deutsche Milch- und Käsestraßen) ••• Следующий проект не является туристическим маршрутом в классическом смысле, а представляет собой своего рода сборник региональных путеводителей по небольшим молочным фермам и сыроварням, предлагающим посетителям продукцию в собственных лавках и киосках.
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Туристические маршруты по Германии
Немецкий вулканический маршрут
(Deutsche Vulkanstraße) ••• Этот 280 километровый туристический маршрут проложен от Рейна до гор вулканического происхождения в регионе Айфель. Большая его часть проходит по национальному геопарку Лахер-Зе. Так называется одно из здешних озер вулканического происхождения, образовавшееся около 13 тысяч лет назад во время извержения супервулкана Лах.
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Туристические маршруты по Германии
Фарфоровые дороги
(Thüringer Porzellanstraße, Bayerische Porzellanstraße) ••• История немецкого фарфора берет начало в 1708 году в саксонском городе Мейсен, где разгадали секретный рецепт, до этого известный лишь китайцам. Вскоре такие производства возникли в других регионах. Сейчас в Германии существует два фарфоровых маршрута - по Тюрингии и Баварии. Эта фотография сделана в Мейсене 1890 году.
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Туристические маршруты по Германии
Дорога Гогенцоллернов
(Hohenzollernstraße) ••• 250-километровый туристический маршрут Дорога Гогенцоллернов проложен в Баден-Вюртемберге между Швабским Альбом и Боденским озером. Главная достопримечательность на этом пути находится около города Хехинген - родовой замок этой династии, представители которой были прусскими королями и германскими императорами.
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Туристические маршруты по Германии
Маршрут индустриальной культуры
(Route der Industriekultur) ••• Рурская область в земле Северный Рейн - Вестфалия долгое время была главным центром немецкой угледобывающей и сталелитейной промышленности. Сегодня по этому региону проложен 400-километровый Маршрут индустриальной культуры. Особое место на нем занимает бывшая шахта Цольферайн - памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Туристические маршруты по Германии
Маршрут рейнской романтики
(Route der Rheinromantik) ••• Следующий маршрут проложен вдоль Рейна от Кельна до Майнца. Самая красивая часть - 67-километровый отрезок между Кобленцем и Бингеном, памятники которого в 2002 году были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На фотографии - таможенный замок Пфальцграфенштайн.
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Туристические маршруты по Германии
Дорога императоров и королей
(Straße der Kaiser und Könige) ••• Завершим наш обзор международным маршрутом, проходящим вдоль Дуная по Германии, Австрии и Венгрии - от Регенсбурга до Будапешта по местам, где располагались дворцы и резиденции правителей разных эпох. Путешествовать по нему можно также по воде, на поезде, велосипеде или даже пешком.
Автор: Максим Нелюбин