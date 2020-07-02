Немецкая полиция проверила верблюда. Он идет из Польши во Францию (фото)

Иккермюнде • Новый способ передвигаться по Европе во время коронавирусной пандемии? Эти фотографии агентства dpa были сделаны в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания, где сейчас можно встретить этих необычных путешественников - французско-польскцую пару Себастьена Арца и Алису Фёжак, направляющихся из Польши во Францию. Как сообщают немецкие СМИ, семилетний верблюд по кличке Насреддин был куплен за пять тысяч евро. Он будет жить в Бретани - на родине Себастьена. Маршрут пролегает через Нидерланды и Бельгию.

Алиса Фёжак и Себастьен Арц путешествуют из Польши во Францию

"Корабль пустыни" посреди померанских ландшафтов

В одном из мест жители были так удивлены, что даже позвонили в полицию - в полночь, когда верблюд в гордом одиночестве мирно жевал траву на лугу. В этот день путешественники не успели добраться до запланированного места ночевки, поэтому были вынуждены импровизировать.

Хотя около столицы этой земли - города Шверина даже есть целая верблюжья ферма, "корабли пустыни" в этих местах - пока все же большая редкость, поэтому необычный гость не мог остаться незамеченным.

Необычное "трио" привлекает к себе внимание

Позвонившие в полицию думали, что он - так сказать, бесхозный, но стражи порядка прояснили ситуацию, ничего противозаконного не обнаружили, так что необычное паломничество продолжается.

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