 Немецкая полиция провела массовые обыски у иракских байкеров | Новости из Германии о Германии | DW | 22.05.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Немецкая полиция провела массовые обыски у иракских байкеров

Иракских байкеров из организации Al-Salam-313 подозревают в незаконной торговле оружием, а также подделке документов. Полиция провела спецоперацию для поиска улик.

Полицейские во время облавы (фото из архива)

В ходе спецоперации, которая прошла ранним утром в среду, 22 мая, сотрудники полиции провели обыски на многочисленных объектах в 11 городах земли Северный Рейн - Вестфалия, в том числе в Кельне, Бонне, Эссене и Дортмунде. Объектом внимания полицейских были иракские байкеры из организации Al-Salam-313.

Контекст

До президентских выборов в Афганистане остается чуть больше двух недель. Бундесвер на севере страны провел наступление на позиции талибов. Но талибы вернулись. (05.08.2009)

Немецкий фотограф Петра Галл сняла уникальные кадры о зарождении байкерского движения в СССР. DW поговорила с куратором ее выставки Мишей Бастером и узнала, что случилось с Галл. (09.05.2015)

Участникам группировки предъявлены обвинения в незаконной торговле наркотиками и оружием, а также в правонарушениях, связанных с незаконным пересечением границы и изготовлением поддельных документов. Среди 34 подозреваемых - кроме иракцев и сирийцев, также граждане ФРГ - выходцы из семей мигрантов.  Как заявила пресс-секретарь полиции Эссена, целью облавы был поиск улик, задержания не производились.

Некоторые клубы мотоциклистов в Германии, например Hells Angels и Bandidos, находятся под пристальным вниманием полиции. Правоохранители считают их преступными бандами. Между группами байкеров идет борьба за сферы влияния. Полиция в поисках улик нередко проводит крупные спецоперации.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • учащиеся кадетской школы

    Национальные гвардии мира: что это такое и для чего они нужны

    Национальная гвардия

    18 мая 2016 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании Национальной гвардии в России. Ранее, в апреле, о формировании Нацгвардии объявил президент РФ Владимир Путин. Структуры с аналогичным названием были и есть также в некоторых других странах мира, например, в США, Франции, Португалии, Грузии, на Украине. Что их объединяет?

  • Виктор Золотов

    Национальные гвардии мира: что это такое и для чего они нужны

    Нацгвардия Russian Edition

    Российская Национальная гвардия создается на базе внутренних войск МВД. Возглавит новую структуру Виктор Золотов, который с 2000 по 2013 гг. руководил Службой охраны президента. Гвардейцы будут напрямую подчиняться Путину, смогут при необходимости без предупреждения открывать огонь и проникать в жилые помещения. Официально главная задача - борьба с терроризмом и организованной преступностью.

  • изображение французских гвардейцев

    Национальные гвардии мира: что это такое и для чего они нужны

    Франция: дитя французской революции

    Первая в мире Нацгвардия - дитя Великой французской революции. Стихийно созданная после взятия Бастилии в 1789 г., она оставила противоречивый след в истории. Французские гвардейцы в разное время подавляли антимонархические (а позже, и монархические) восстания и сами участвовали в них, а в какой-то момент даже возглавляли временное правительство. Нацгвардия Франции была упразднена в 1871 г.

  • пункт записи в ряды Национальной гвардии Украины в Киеве

    Национальные гвардии мира: что это такое и для чего они нужны

    Украина: в чрезвычайных обстоятельствах

    На Украине Национальную гвардию создали после развала СССР, в 1991 г., но спустя 9 лет ее распустили. Воссоздание этой структуры произошло на фоне крымских событий в марте 2014-го, когда стало понятно, что украинская армия и правоохранительные органы не справляются со своими задачами. Впоследствии гвардейцы оказали заметную помощь силам регулярной армии в ходе конфликта на Востоке Украины.

  • американские гвардейцы

    Национальные гвардии мира: что это такое и для чего они нужны

    США: американский резерв

    Нацгвардия США основана в 1903 г., ее формирования есть во всех штатах. Подчиняются они как местным, так и федеральным властям. Гвардейцы - организованный резерв вооруженных сил США. Их задействовали, например, для охраны порядка после теракта 9/11, устранения последствий урагана Катрина, а также в войне в Ираке. Служба в Нацгвардии добровольная, совмещается с работой по основной специальности.

  • солдаты Нацгвардии Грузии в Тбилиси

    Национальные гвардии мира: что это такое и для чего они нужны

    Грузия: помощь при ЧП

    Нацгвардия в Грузии появилась в декабре 1990 г., и впоследствии она послужила основой создания регулярных вооруженных сил независимой страны. Гвардейцы принимали активное участие в гражданской войне в Грузии начала 1990-х, причем с обеих сторон. В 2000 г. структуру реорганизовали - теперь она отвечает за армейский призыв и готова прийти на помощь правительству при чрезвычайных ситуациях.

  • военный парад в Никосии

    Национальные гвардии мира: что это такое и для чего они нужны

    Кипр: национальная армия

    На Кипре Национальной гвардией именуют вооруженные силы этой республики, появившиеся у нее вместе с обретением независимости в 1960 г. Сюда относятся сухопутные войска, военно-морские и военно-воздушные силы страны. В республике действует всеобщая воинская повинность, срок службы составляет два года.

  • португальский гвардеец в Восточном Тиморе

    Национальные гвардии мира: что это такое и для чего они нужны

    Португалия: почти полицейские

    Португальская Нацгвардия появилась в 1911 году, хотя предшествовавшие ей структуры с иными названиями существовали в стране еще с начала 19 века. Здесь Нацгвардия - это военизированная полиция, организованная по примеру французской жандармерии. Она обеспечивает порядок преимущественно в сельской местности, частично занимается охраной правительственных зданий и таможенным контролем.

  • военный парад саудовских гвардейцев в Мекке

    Национальные гвардии мира: что это такое и для чего они нужны

    Саудовская Аравия: "белая армия"

    Королевская Нацгвардия Саудовской Аравии была основана в 1917 г. и получила прозвище "белая армия" за то, что некогда предпочитала традиционное арабское платье западной военной униформе. Нацгвардию здесь нередко используют для подавления протестов. Гвардейцы отвечают также за борьбу с терроризмом и охрану священных Мекки и Медины. Отдельное подразделение обеспечивает защиту королевской семьи.

  • венесуэльские гвардейцы

    Национальные гвардии мира: что это такое и для чего они нужны

    Нацгвардии других стран

    Еще Национальные гвардии есть в Бахрейне, Венесуэле, Индии, Кувейте, Латвии, Мавритании, Пакистане, Тунисе, Узбекистане, Эстонии. В разное время они существовали также в Австрии, Венгрии, Ираке, Никарагуа, Панаме и Хорватии. Каждая, несмотря на единое название, - со своей историей возникновения, задачами и спецификой.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 03:37

"Чеченская мафия": доклад немецкой полиции оказался в руках журналистов

Контекст

Национальные гвардии мира: что это такое и для чего они нужны

В России создали Национальную гвардию. Формирования с аналогичным названием есть и в других странах мира. DW разбиралась, есть ли у них что-то общее, кроме обозначения. (18.05.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

"Чеченская мафия": доклад немецкой полиции оказался в руках журналистов  

Борьба с преступностью или тотальная слежка: в Берлине тестируют систему распознавания лица  

Почему Верзилова охраняет немецкая полиция  

Реклама

Самые читаемые

Меркель, Путин и Макрон обсудили урегулирование конфликта в Донбассе  

Меню для детского сада: чем в Германии кормят дошкольников  

Истребители США перехватили российские самолеты у побережья Аляски  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно