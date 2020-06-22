 Немецкая компания Wirecard ″потеряла″ почти 2 млрд евро | Новости из Германии о Германии | DW | 22.06.2020

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Германия

Немецкая компания Wirecard "потеряла" почти 2 млрд евро

Аудитор недосчитался на балансе компании Wirecard 1,9 млрд евро. Совет директоров заявил, что этих денег "с высокой степенью вероятности не существует". Курс акций за считанные дни сократился в несколько раз.

Штаб-квартира Wirecard в Баварии

Германская финансовая компания Wirecard AG оказалась в центре крупного скандала после того, как аудиторы не смогли подтвердить наличие на ее счетах 1,9 млрд евро. Этих денег "с высокой степенью вероятности не существует", говорится в сообщении совета директоров компании, обнародованном в понедельник, 22 июня. В этот же день наблюдательный совет Wirecard уволил члена совета директоров Яна Маршалека (Jan Marsalek). Кроме того, отозваны предварительные финансовые отчеты за 2019 год и первый квартал 2020-го.

Прокуратура Мюнхена изучает ситуацию, сообщила ее представительница. Ведомство не уточнило, ведется ли расследование возможных манипуляций с отчетностью в отношении бывших или нынешних менеджеров Wirecard. Между тем Маршалека, а также ушедшего в отставку председателя совета директоров компании Маркуса Брауна (Markus Braun) могут взять под стражу, поскольку они являются гражданами Австрии, утверждают неназванные собеседники агентства Reuters, знакомые с ситуацией.

Акции участника германского фондового индекса DAX, в который входят 30 наиболее крупных и ликвидных компаний страны, обесценились в несколько раз, после того как аудиторская компания Ernst & Young недосчиталась на счетах Wirecard 1,9 млрд евро. Эта сумма составляет около четверти всех средств на балансе. С 18 июня курс акций на Франкфуртской фондовой бирже опустился с примерно 100 евро до 13,7 евро на момент публикации.

Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (Bafin) назвало ситуацию "катастрофой" и "позором". Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинг Wirecard.

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    Автор: Инга Ваннер, Томас Кольман


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