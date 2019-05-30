Немецкая книга о русской даче (фотогалерея)

Родившийся в Ленинграде и живущий в Гамбурге фотограф Евгений Макаров снимал дачную жизнь в Орехово Ленинградской области. Его фотографии вошли в книгу "Дача. 600 м² счастья".
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