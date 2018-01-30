Немецкая внешняя разведка показывает свои секреты

Были времена, когда даже место, где была расположена штаб-квартира немецкой внешней разведки Германии - Bundesnachrichtendienst (БНД) - держалось в секрете. На ее воротах в маленьком городке Пуллах к югу от Мюнхена одно время значилось: "Общежитие для госслужащих".

Но уже давно настали иные времена. Штаб-квартира БНД переехала из баварской провинции в немецкую столицу и находится сейчас в самом сердце Берлина. И руководство разведки, где работают, в общей сложности, шесть с половиной тысяч человек, старается представить ее максимально открытой общественности - насколько это, конечно, возможно, когда речь идет о секретной службе.

Сейчас в штаб-квартире БНД открылась большая выставка, посвященная работе "бойцов невидимого фронта". Для того, чтобы посетить выставку, надо предварительно зарегистрировать время посещения, но сделать это может каждый желающий.

Шпионский реквизит и пояс шахида

На площади 400 кв. метров расположились около 120 экспонатов - от шпионского снаряжения времен холодной войны до компьютерной техники, позволяющей анализировать спутниковые снимки мест запуска северокорейских ракет. Что, кстати, и делает на глазах у изумленной публики сотрудник БНД.

При этом и в экспозиции, и в комментариях экскурсоводов из БНД всячески подчеркивается, что работа с людьми, агентами, "человеческими источниками информации" по-прежнему остается самой важной в деятельности разведки, она важнее, чем самая современная техника.

Реквизитом из фильмов о Джеймсе Бонде кажутся ботинки со спрятанным в каблуке микрочипом, щетка для одежды с тайником, фотокамера, замаскированная под пачку сигарет, и другое "традиционное" шпионское оборудование 1960-х – 1970-х годов. Причем оно было как на вооружении западных разведок, так и в арсенале шпионов из Восточной Европы, работавших в ФРГ. Как, скажем, дамская сумочка агента "штази" Габриэле Гаст (Gabriele Gast), несколько лет проработавшей и сделавшей карьеру в советском отделе немецкой внешней разведки. С этой препарированной сумочкой Гаст ходила на работу.

Фотокамера, замаскированная под пачку сигарет

О том, чем занимается БНД сегодня, тоже рассказывают многие экспонаты. Это, например, миниатюрные ракеты "земля-воздух" из кризисных регионов планеты, которые еще называют зенитными гранатометами, - переносной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для одного человека. И еще один экспонат, показывающий, как реально опасна для жизни работа разведчиков, - пояс шахида. Это, собственно, не пояс, а что-то вроде жилета, набитого пластиковой взрывчаткой и металлическими шариками. Его немецкие разведчики привезли в Берлин из Афганистана. Каким образом пояс шахида попал к ним в руки, - это остается тайной.

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