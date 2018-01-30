Немецкая внешняя разведка показывает свои секреты

Были времена, когда даже место, где была расположена штаб-квартира немецкой внешней разведки Германии - Bundesnachrichtendienst (БНД) - держалось в секрете. На ее воротах в маленьком городке Пуллах к югу от Мюнхена одно время значилось: "Общежитие для госслужащих".
Но уже давно настали иные времена. Штаб-квартира БНД переехала из баварской провинции в немецкую столицу и находится сейчас в самом сердце Берлина. И руководство разведки, где работают, в общей сложности, шесть с половиной тысяч человек, старается представить ее максимально открытой общественности - насколько это, конечно, возможно, когда речь идет о секретной службе.
Сейчас в штаб-квартире БНД открылась большая выставка, посвященная работе "бойцов невидимого фронта". Для того, чтобы посетить выставку, надо предварительно зарегистрировать время посещения, но сделать это может каждый желающий.
Шпионский реквизит и пояс шахида
На площади 400 кв. метров расположились около 120 экспонатов - от шпионского снаряжения времен холодной войны до компьютерной техники, позволяющей анализировать спутниковые снимки мест запуска северокорейских ракет. Что, кстати, и делает на глазах у изумленной публики сотрудник БНД.
При этом и в экспозиции, и в комментариях экскурсоводов из БНД всячески подчеркивается, что работа с людьми, агентами, "человеческими источниками информации" по-прежнему остается самой важной в деятельности разведки, она важнее, чем самая современная техника.
Реквизитом из фильмов о Джеймсе Бонде кажутся ботинки со спрятанным в каблуке микрочипом, щетка для одежды с тайником, фотокамера, замаскированная под пачку сигарет, и другое "традиционное" шпионское оборудование 1960-х – 1970-х годов. Причем оно было как на вооружении западных разведок, так и в арсенале шпионов из Восточной Европы, работавших в ФРГ. Как, скажем, дамская сумочка агента "штази" Габриэле Гаст (Gabriele Gast), несколько лет проработавшей и сделавшей карьеру в советском отделе немецкой внешней разведки. С этой препарированной сумочкой Гаст ходила на работу.
Фотокамера, замаскированная под пачку сигарет
О том, чем занимается БНД сегодня, тоже рассказывают многие экспонаты. Это, например, миниатюрные ракеты "земля-воздух" из кризисных регионов планеты, которые еще называют зенитными гранатометами, - переносной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для одного человека. И еще один экспонат, показывающий, как реально опасна для жизни работа разведчиков, - пояс шахида. Это, собственно, не пояс, а что-то вроде жилета, набитого пластиковой взрывчаткой и металлическими шариками. Его немецкие разведчики привезли в Берлин из Афганистана. Каким образом пояс шахида попал к ним в руки, - это остается тайной.
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Самое секретное здание Германии
Территория штаб-квартиры Федеральной разведывательной службы Германии (Bundesnachrichtendienst, БНД) занимает площадь в 14 футбольных полей. Ее строительство продолжалось больше десяти лет и обошлось в миллиард евро. Еще 400 миллионов стоят техническое оснащение и переезд, который должен завершиться до конца 2018 года.
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Самое секретное здание Германии
Главные задачи Федеральной разведывательной службы, кроме, собственно, внешней разведки, - борьба с терроризмом и организованной преступностью. Сейчас создается новое управление - по борьбе с компьютерным шпионажем. В штаб-квартире в Берлине после завершения переезда будут работать около 4500 сотрудников внешней разведки ФРГ.
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Самое секретное здание Германии
У главного входа, во дворе штаб-квартиры БНД, - лежит похожий на огромный валун художественный объект из красноватой стали. Предназначение непонятно. Автор Штефан Соуз утверждает, что это намек на работу разведчиков, разгадывающих секреты.
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Самое секретное здание Германии
Так выглядит главное фойе. Отсюда можно попасть в разные секторы - но не всем сотрудникам разведки, а только тем, кто в этих секторах работает. Кроме того, внутри комплекса - 50 "коммуникационных зон", которые доступны всем сотрудникам разведки. Там стоят столики, есть электрические плиты и микроволновые печи.
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Самое секретное здание Германии
Внешние стены зданий, расположенных на берлинской улице Chausseestrasse, покрыты анодированным (то есть не окисляющимся) алюминием. Всего в комплексе БНД 14 тысяч окон шириной 75 сантиметров. Стекло - специальное.
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Самое секретное здание Германии
В комплексе - два так называемых "кризисных центра". Они предназначены для важнейших совещаний. Помещения надежно защищены от прослушивания. Компьютеры, видеокамеры, кабинки для переводчиков, а на стене - часы, показывающие время в Берлине, Нью-Йорке, Лондоне, Москве и Пекине.
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Самое секретное здание Германии
А вот обычный рабочий кабинет разведчиков. В комплексе БНД - 5200 таких кабинетов, в основном, двухместных, площадью 17 кв. метров. У каждого сотрудника на столе - два телефона и два компьютера. Один работает только во внутренней сети, второй предназначен для связи с внешним миром.
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Самое секретное здание Германии
Кабинет главы внешней разведки находится на восьмом этаже.Письменный стол из светлого дерева, паркетный пол. Рядом - душевая, но комнаты отдыха с диваном нет. С маленького балкончика открывается вид на здание парламента и на ведомство федерального канцлера. Что символично, потому что это - контролирующие разведку органы. Кстати, пальма рядом со зданием БНД - искусственная.
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Самое секретное здание Германии
Юрист Бруно Каль - глава внешней разведки Германии с июля 2016 года. С 1994 года он работал в суде, в 1996-2005 годах был депутатом бундестага от ХДС, потом занимал руководящие посты в министерстве внутренних дел и министерстве финансов.
Автор: Ефим Шуман