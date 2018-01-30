 Немецкая внешняя разведка показывает свои секреты | Советы туристам в Германии | DW | 05.11.2019

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Туристу на заметку

Немецкая внешняя разведка показывает свои секреты

Совсем недавно штаб-квартира БНД - немецкой внешней разведки - переехала в Берлин. И сейчас открыла выставку, рассказывающую о ее работе.

Штаб-квартира БНД в Берлине

Штаб-квартира БНД в Берлине

Были времена, когда даже место, где была расположена штаб-квартира немецкой внешней разведки Германии - Bundesnachrichtendienst (БНД) - держалось в секрете. На ее воротах в маленьком городке Пуллах к югу от Мюнхена одно время значилось: "Общежитие для госслужащих".

Контекст

Правительство Германии намерено ограничить самодеятельность немецкой разведки, но при этом, считают критики нового законопроекта, фактически легализует спорную практику слежки спецслужбы.

Фотографии сразу из двух штаб-квартир БНД - службы внешней разведки Германии - показывают сейчас в Гамбурге. Тайное становится явным - и не без желания самой разведки.

Публикация личных данных и переписки сотен немецких политиков и журналистов, полученных в результате хакерского взлома, снова остро поставила вопрос о компьютерной безопасности. (04.01.2019)

В исследовании идет речь об операциях внешней разведки ФРГ против группы советских войск в Восточной Германии. Операциях, судя по всему, очень успешных. (26.05.2008)

Фотографии, сделанные ночью в штаб-квартире внешней разведки Германии - Bundesnachrichtendienst, можно увидеть теперь на выставке в Гамбурге. (12.04.2016)

Но уже давно настали иные времена. Штаб-квартира БНД переехала из баварской провинции в немецкую столицу и находится сейчас в самом сердце Берлина. И руководство разведки, где работают, в общей сложности, шесть с половиной тысяч человек, старается представить ее максимально открытой общественности - насколько это, конечно, возможно, когда речь идет о секретной службе.

Сейчас в штаб-квартире БНД открылась большая выставка, посвященная работе "бойцов невидимого фронта". Для того, чтобы посетить выставку, надо предварительно зарегистрировать время посещения, но сделать это может каждый желающий.

Шпионский реквизит и пояс шахида

На площади 400 кв. метров расположились около 120 экспонатов - от шпионского снаряжения времен холодной войны до компьютерной техники, позволяющей анализировать спутниковые снимки мест запуска северокорейских ракет. Что, кстати, и делает на глазах у изумленной публики сотрудник БНД.

При этом и в экспозиции, и в комментариях экскурсоводов из БНД всячески подчеркивается, что работа с людьми, агентами, "человеческими источниками информации" по-прежнему остается самой важной в деятельности разведки, она важнее, чем самая современная техника.

Реквизитом из фильмов о Джеймсе Бонде кажутся ботинки со спрятанным в каблуке микрочипом, щетка для одежды с тайником, фотокамера, замаскированная под пачку сигарет, и другое "традиционное" шпионское оборудование 1960-х – 1970-х годов. Причем оно было как на вооружении западных разведок, так и в арсенале шпионов из Восточной Европы, работавших в ФРГ.  Как, скажем, дамская сумочка агента "штази" Габриэле Гаст (Gabriele Gast), несколько лет проработавшей и сделавшей карьеру в советском отделе немецкой внешней разведки. С этой препарированной сумочкой Гаст ходила на работу.

Фотокамера, замаскированная под пачку сигарет

Фотокамера, замаскированная под пачку сигарет

О том, чем занимается БНД сегодня, тоже рассказывают многие экспонаты. Это, например, миниатюрные ракеты "земля-воздух" из кризисных регионов планеты, которые еще называют зенитными гранатометами, - переносной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для одного человека. И еще один экспонат, показывающий, как реально опасна для жизни работа разведчиков, - пояс шахида. Это, собственно, не пояс, а что-то вроде жилета, набитого пластиковой взрывчаткой и металлическими шариками. Его немецкие разведчики привезли в Берлин из Афганистана. Каким образом пояс шахида попал к ним в руки, - это остается тайной.

Смотрите также:

  • Территория штаб-квартиры Федеральной разведывательной службы Германии (БНД) занимает 14 футбольных полей.

    Самое секретное здание Германии

    Территория штаб-квартиры Федеральной разведывательной службы Германии (Bundesnachrichtendienst, БНД) занимает площадь в 14 футбольных полей. Ее строительство продолжалось больше десяти лет и обошлось в миллиард евро. Еще 400 миллионов стоят техническое оснащение и переезд, который должен завершиться до конца 2018 года.

  • Логотип Федеральной разведывательной службы

    Самое секретное здание Германии

    Главные задачи Федеральной разведывательной службы, кроме, собственно, внешней разведки, - борьба с терроризмом и организованной преступностью. Сейчас создается новое управление - по борьбе с компьютерным шпионажем. В штаб-квартире в Берлине после завершения переезда будут работать около 4500 сотрудников внешней разведки ФРГ.

  • У главного входа, во дворе штаб-квартиры БНД, - художественный объект из красноватой стали

    Самое секретное здание Германии

    У главного входа, во дворе штаб-квартиры БНД, - лежит похожий на огромный валун художественный объект из красноватой стали. Предназначение непонятно. Автор Штефан Соуз утверждает, что это намек на работу разведчиков, разгадывающих секреты.

  • Фойе нового здания Федеральной разведывательной службы

    Самое секретное здание Германии

    Так выглядит главное фойе. Отсюда можно попасть в разные секторы - но не всем сотрудникам разведки, а только тем, кто в этих секторах работает. Кроме того, внутри комплекса - 50 "коммуникационных зон", которые доступны всем сотрудникам разведки. Там стоят столики, есть электрические плиты и микроволновые печи.

  • Всего в комплексе БНД 14 тысяч окон шириной 75 сантиметров.

    Самое секретное здание Германии

    Внешние стены зданий, расположенных на берлинской улице Chausseestrasse, покрыты анодированным (то есть не окисляющимся) алюминием. Всего в комплексе БНД 14 тысяч окон шириной 75 сантиметров. Стекло - специальное.

  • В комплексе - два так называемых кризисных центра

    Самое секретное здание Германии

    В комплексе - два так называемых "кризисных центра". Они предназначены для важнейших совещаний. Помещения надежно защищены от прослушивания. Компьютеры, видеокамеры, кабинки для переводчиков, а на стене - часы, показывающие время в Берлине, Нью-Йорке, Лондоне, Москве и Пекине.

  • Кабинет разведчиков

    Самое секретное здание Германии

    А вот обычный рабочий кабинет разведчиков. В комплексе БНД - 5200 таких кабинетов, в основном, двухместных, площадью 17 кв. метров. У каждого сотрудника на столе - два телефона и два компьютера. Один работает только во внутренней сети, второй предназначен для связи с внешним миром.

  • Кабинет главы внешней разведки находится на 8 этаже.

    Самое секретное здание Германии

    Кабинет главы внешней разведки находится на восьмом этаже.Письменный стол из светлого дерева, паркетный пол. Рядом - душевая, но комнаты отдыха с диваном нет. С маленького балкончика открывается вид на здание парламента и на ведомство федерального канцлера. Что символично, потому что это - контролирующие разведку органы. Кстати, пальма рядом со зданием БНД - искусственная.

  • Юрист Бруно Каль - глава внешней разведки Германии с июля 2016 года

    Самое секретное здание Германии

    Юрист Бруно Каль - глава внешней разведки Германии с июля 2016 года. С 1994 года он работал в суде, в 1996-2005 годах был депутатом бундестага от ХДС, потом занимал руководящие посты в министерстве внутренних дел и министерстве финансов.

    Автор: Ефим Шуман


Контекст

Самое секретное здание Германии

Журналисты впервые получили доступ в новую штаб-квартиру внешней разведки ФРГ в Берлине. DW знакомит вас с самым секретным зданием Германии. (30.01.2018)  

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Габриэле Гаст

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Самый сверхсекретный объект у всех на виду - штаб-квартира немецкой разведки BND переехала в Берлин  

Секреты немецкой разведки: как формула "Новичка" оказалась в ФРГ - DW Новости (17.05.2018)  

Немецкая разведка оценила риск российских хакерских атак (29.11.2016)  

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Журналисты впервые получили доступ в новую берлинскую штаб-квартиру БНД - внешней разведки ФРГ. DW знакомит вас с самым секретным зданием Германии.

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