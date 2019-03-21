 Немецкая ″Википедия″ забастовала | Новости из Германии о Европе | DW | 21.03.2019

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Европа

Немецкая "Википедия" забастовала

Авторы немецкой "Википедии" уверены, что ожидаемое принятие поправок в закон ЕС об авторских правах может существенно повлиять на свободу слова, искусства и прессы.

Объявление о забастовке на сайте немецкой Википедии

Объявление о забастовке на сайте немецкой "Википедии"

Немецкая "Википедия" в четверг, 21 марта, объявила однодневную забастовку. При попытке открыть сайт wikipedia.de читатели обнаруживают черный экран с текстом обращения авторов портала, призывающих использовать "последний шанс" повлиять на реформу европейского закона об авторских правах.

Как отмечается в тексте обращения, закон, принятие которого в Европарламенте ожидается 26 марта 2019 года, резко ограничит свободу интернета. На это направлена, в первую очередь, статья 13 нового законодательства, обязывающая интернет-порталы нести ответственность за нарушение авторских прав их пользователями.

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Это возможно лишь при использовании так называемого Upload-filter (технологии, которая проверяет загружаемые в интернет файлы на предмет "нежелательного" содержания. - Ред.), не защищенного от "ошибок и злоупотреблений", отмечается в обращении. Упоминается также статья 11 закона, обязывающая агрегаторы или социальные сети, например, Google или Facebook, платить СМИ за повторное использование их материалов. "И то, и другое вместе может существенно повлиять на свободу слова, искусства и прессы", - говорится в заявлении.

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Авторы напоминают, что против реформы в ее нынешней редакции протестуют около пяти миллионов человек по всей Европе, а также 145 общественных и правозащитных организаций, представители IT-индустрии, различные журналистские и творческие объединения. В обращении содержится призыв к читателям "Википедии" проинформировать о своем отношении к предлагаемой реформе депутатов Европарламента.

Ранее, 2 марта, в Берлине прошла акция протеста против предполагаемой реформы, которая собрала около 3500 тысяч участников. Общеевропейские протесты против поправок в закон ЕС об авторских правах намечены на 23 марта.

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