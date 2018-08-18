 Неизвестные взломали и удалили YouTube-канал ″Эха Москвы″ | Новости из Германии о России | DW | 18.08.2018

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Россия

Неизвестные взломали и удалили YouTube-канал "Эха Москвы"

По словам главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, хакеры получили доступ к паролю и удалили ютьюб-канал радиостанции, у которого было около 200 тыс. подписчиков.

Эмблема радиостанции Эхо Москвы

Эмблема радиостанции "Эхо Москвы"

Неизвестные взломали в субботу, 18 августа, YouTube-канал "Эха Москвы". Об этом сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов в Telegram.

Контекст

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По его словам, хакеры получили доступ к паролю и удалили канал, у которого было около 200 тыс. подписчиков.

При заходе на страницу появляется надпись: "Такой канал не существует".

В настоящий момент прямую трансляцию из студии и передачи радиостанции можно смотреть в YouTube на странице "Эхо Общество".

"Очень скоро мы вернемся", - пообещал Венедиктов.

"Эхо Москвы" является закрытым акционерным обществом, 66 процентов акций которого принадлежат "Газпром-медиа Холдинг", а 34 процента - журналистам радиостанции. В совет директоров "Эха Москвы" входят четыре директора от "Газпрома", три - от "Эха Москвы" и два независимых директора.

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