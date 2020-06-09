Независимые наблюдатели о том, как прошло голосование 1 июля

1 июля завершилось голосование по поправкам в Конституцию РФ. Кремль и и представители ЦИК, а также государственные СМИ, в один голос назвали его "уникальным электоральным событием". То ли потому, что до этого голосование ни разу не длилось целую неделю, а избирательные участки не возникали в самых неожиданных местах. То ли потому, что избирателей попросили проголосовать за поправки, которые фактически уже были приняты. Наконец, уникальность голосования подчеркнули, сократив до минимума число независимых наблюдателей. Что из всего этого вышло?

Кто и как наблюдал за голосованием

На обычных выборах на избирательные участки направляются независимые наблюдатели из разных организаций, в том числе от политических партий, общественных объединений и движений, например "Голос" или "Сонар". В ходе этого плебисцита ЦИК РФ полностью передал функции независимого наблюдения Общественной палате РФ. Она сама решала, кого и на какой участок направлять и направлять ли вообще, отрезав тем самым путь для многих независимых наблюдателей.

"Мы даже не стали подавать заявку на наблюдение, - говорит член федерального бюро партии "Яблоко" Максим Петлин. - Общественную палату мы считаем квази-органом, полномочия которого даже не закреплены в конституции. Кроме того, мы понимали, что это голосование невозможно проконтролировать. Как можно организовать наблюдение, когда член комиссии сидит с урной возле супермаркета и неясно, кто и что туда накидал?".

Григорий Мельконьянц

В Москве Общественная палата была более либеральной, чем в регионах, говорит член совета движения наблюдателей "Сонар" Дмитрий Нестеров. Не всем, но многим независимым наблюдателям удалось попасть на участки. На двадцать тысяч заявленных палатой наблюдателей в Москве было, как минимум, 300-500 человек от независимых организаций. "Конкретно на этих выборах у нас не было задачи сохранить каждый голос - при недельном голосовании это нереально. Мы хотели получить объективную картину происходящего 1 июля. У нас были наблюдатели на одной трети участков - чтобы получать информацию, этого вполне достаточно", - говорит Нестеров.

Всего, по данным ЦИК, палата направила на участки 526 584 наблюдателя - по 5-6 человек на каждый участок. По факту их было меньше, уверен сопредседатель движения "Голос" Григорий Мельконьянц. "Видно, что задача была максимально изобразить наблюдение. Но на деле мы эти полмиллиона человек не видим. Ни на пеньках, ни в обычных комиссиях. Это все - большой фейк", - говорит Мельконьянц.

Функцию независимого наблюдения взяли на себя журналисты, но им буквально выкручивали руки. Так, перелом руки получил корреспондент "Медиазоны" Давид Френкель, придя на участок № 2191 в Санкт-Петербурге.

Наблюдатели об основных нарушениях на голосовании

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, за весь период голосования "серьезных нарушений, которые требовали бы разбирательства Центризбиркома, не обнаружено". Это не так, говорят независимые наблюдатели. По их словам, голосование по поправкам в конституцию по масштабу фальсификаций и накручиванию явки можно сравнить со скандальными выборами в Госдуму в 2011 году, после которых люди вышли на митинги на Болотную площадь и проспект Сахарова.

Элла Памфилова

"Случилось то, чего не было с 2011 года. В прошлые годы в Москве, конечно, сгоняли на участки, но вот прямо массовых фальсификаций не включали ни разу", - говорит Дмитрий Нестеров. Сейчас же, по его словам, столичные власти не побоялись и "включили вбросы на максимум" - правда, обходя те комиссии, где есть независимые члены с решающим голосом.

"Мы видим, что в комиссиях везде очень сильно нервничают. Прямо как в 2011 году. Они пытаются не допускать наблюдателей и журналистов к спискам и документам, оказывают давление и в ряде случаев - даже насилие", - говорит Мельконьянц. По его словам, это связано с тем, что ряд участков заранее готовили к вбросам, то есть заготавливали документы под фиктивное голосование. Тому подтверждение - многочисленные случаи, когда граждане приходили голосовать и видели, что за них уже кто-то расписался.

Большая часть нарушений пришлась не на основной день голосования, а на шесть дней до него. Один из громких примеров - возможность проголосовать несколько раз. Так, журналист "Дождя" Павел Лобков смог дважды оставить свой голос - на участке и электронно. А другой избирательнице, россиянке в Израиле, удалось это сделать трижды - онлайн, в консульстве и в посольстве России в Тель-Авиве.

Эти и другие нарушения представители избиркомов не признавали и называли их "ошибками от усталости" членов комиссий. Усталость также стала причиной насилия против журналиста "Медиазоны", считает губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. "Многие устали, у каждого свой характер. Бывает излишняя рьяность, одержимость, избыточный энтузиазм", - заметил губернатор.

Но самое главное нарушение - в том, как ЦИК легко проигнорировал новый закон о поправке. "Позиция "Голоса" в том, что шестидневное голосование, в принципе, проходило незаконно. Закон о поправке не предполагает никаких других дней голосования, кроме 1 июля, - говорит Мельконьянц. - Когда 50 млн граждан голосует досрочно, а в комиссии сидит один-три члена (в основном, бюджетники) и нет независимых наблюдателей, у нас нет доверия к таким данным. Это самовольно придумал ЦИК, тем самым поставив под сомнение законность этих голосов".

Как это повлияет на будущие выборы

В "Голосе", против которого вышло несколько фейковых дискредитирующих материалов, уже предвидят дальнейшие трудности для наблюдателей. Глава ЦИК Элла Памфилова и вовсе заявила о деградации "Голоса".

"Раньше этого не было в таких масштабах, - говорит Мельконьянц. - Видно, что огромный ресурс затрачивается на создание постановочных видео, чтобы "Голос" обвинили в том, что он готовит какие-то провокации. Видно, что сменилась команда политтехнологов, которые ведут это голосование. Они совершенно не ограничены ничем. А ЦИК хватается за эту соломинку, чтобы хоть как-то ответить на наши заявления о нарушениях". Мельконьянц не исключает, что на будущих выборах, например, на выборах в Госдуму в 2021 году, функция независимого наблюдения также может быть значительно передана в общественную палату. Наконец, в будущем может закрепиться формат выборов длиной в несколько дней. С таким предложением уже выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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