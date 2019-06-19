 Независимые кандидаты в Мосгордуму провели акцию в центре Москвы | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 30.06.2019

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Россия

Независимые кандидаты в Мосгордуму провели акцию в центре Москвы

Самовыдвиженцы пытаются успеть собрать нужные для регистрации на выборах в Мосгордуму подписи. Что можно успеть за оставшуюся неделю? Подробнее - в репортаже DW.

Акция на Цветном бульваре по сбору подписей за независимых кандидатов в Мосгордуму

Акция на Цветном бульваре по сбору подписей за независимых кандидатов в Мосгордуму

В воскресенье, 30 июля, в Москве, на Цветном бульваре независимые кандидаты в Мосгордуму провели акцию по сбору подписей. Для регистрации каждому из самовыдвиженцев нужно не менее трех процентов подписей от общего числа избирателей в округе. Обычно это 5-6 тысяч подписей. До конца сбора остается ровно неделя. Корреспондент DW спросила у независимых кандидатов, были ли у них проблемы со сбором и чего они ждут от кампании в целом.

Юлия Галямина и Владимир Милов

Юлия Галямина и Владимир Милов

Акцию по единому сбору подписей придумала муниципальный депутат и кандидат в Мосгордуму Юлия Галямина. Идея простая: сделать небольшой концерт, собрать в одном месте сборщиков от разных, но главное - независимых кандидатов и привлечь внимание журналистов и горожан. Московская мэрия согласовала централизованный сбор подписей. Часть Цветного бульвара огородили металлическим забором, у входа поставили рамки металлоискателей, а по периметру выстроились дружинники. Внешне все выглядело так, словно акция была запрятана внутрь бульвара, подальше от случайных прохожих. Большинство москвичей приходили сюда целенаправленно.

"Я живу не в том районе, где зарегистрирован, здесь неподалеку снимаю квартиру, поэтому мне просто было удобнее прийти сюда", - говорит Константин, 38 лет. По его словам, он выбрал того кандидата, которого посоветовал оппозиционер Дмитрий Гудков в своей рассылке.

Агитационные стенды Дмитрия Гудкова и Ильи Яшина

Агитационные стенды Дмитрия Гудкова и Ильи Яшина

Жара и отпуска испортили сбор подписей

Сборщиков подписей на акции представили, помимо Гудкова, около 15 кандидатов, включая Илью Яшина, Любовь Соболь и экс-председателя "Яблока" Сергея Митрохина. В агитационных шатрах или возле небольших стендов сборщики просили оставить свои паспортные данные.

Всего на сбор подписей у кандидатов есть лишь 20 дней. Это крайне мало для летнего отпускного сезона, считает кандидат Владимир Милов, которого поддерживает оппозиционер Алексей Навальный с помощью системы "Умное голосование". Милов тоже пришел поддержать акцию, но подписи собирать не стал. "Кубы для сбора подписей на улицах вообще неэффективные. Визуально они хороши и говорят, что кандидат присутствует. Но с ними много возни и подписей там мало, потому что у людей часто нет с собой паспортов и многие попросту не прописаны в округе", – пояснил он. По его словам, поквартирные обходы гораздо надежнее. Правда, пока в столице не похолодало и не начались дожди, это тоже особого успеха не приносило. Из-за жары сборщики заставали в квартирах менее трети жителей.

Контекст

Центр сбора подписей в Москве - проект, призванный помочь независимым кандидатам в регистрации на выборах в Московскую гордуму. (19.06.2019)

Соратник Алексея Навального вышел на свободу. В интервью DW он рассказал, почему, по его мнению, его почти на месяц упекли за решетку и как он проводил время в спецприемнике. (18.06.2019)

Среди основных препятствий, с которыми сталкивается независимый кандидат, избравший поквартирный обход, Милов называет попытки консьержей не пускать сборщиков в подъезды и полицию, которая без причины задерживает его сторонников. "Мы отправили жалобу в Мосизбирком, но ее отказались рассматривать. Подписи приходится с боем выдирать", - говорит кандидат. За оставшуюся неделю ему нужно собрать более тысячи подписей.

Фейковые сборщики и кандидаты-спойлеры

Вторая проблема - так называемые фейковые сборщики. Одним из первых о них рассказал Илья Яшин. Технология простая: избирателей просят поддержать независимого кандидата и оставить паспортные данные на фейковом подписном листе. "Когда бесконечно ходят по людям, это, конечно, вызывает раздражение и усталость. Видимо, на это и была сделана ставка, потому что многие уже не открывают двери сборщикам", - пояснил DW Илья Яшин.

Другой способ - выдвинуть на выборы кандидатов с похожей фамилией. Так у муниципального депутата Юлии Галяминой появился двойник Анна Ганялина. Кандидат-спойлер тоже носит красный пиджак и похожую короткую стрижку.

"Как нам не мешай, мы все равно подписи соберем, это всем очевидно. Я вижу, что мои оппоненты всерьез готовятся к избирательной кампании. Это не значит, что московские власти не будут пытаться снять нас с выборов", - говорит Яшин, которому за неделю осталось собрать лишь несколько сотен подписей.

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