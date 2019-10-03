 Независимое обследование шамана Габышева начнется 7 октября | Новости из Германии о России | DW | 06.10.2019

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Россия

Независимое обследование шамана Габышева начнется 7 октября

Независимые специалисты в области психологии и психиатрии из Владивостока и Москвы приступят к обследованию шамана Габышева 7 октября. Об этом сообщил DW правозащитник Алексей Прянишников.

Якутский шаман Александр Габышев (слева) и правозащитник Алексей Прянишников

Якутский шаман Александр Габышев (слева) и правозащитник Алексей Прянишников

Четыре независимых эксперта в области психологии и психиатрии, приглашенные из Владивостока и Москвы в Якутск адвокатами шамана Александра Габышева, в понедельник, 7 октября, приступят к обследованию шамана. Об этом сообщил DW в воскресенье, 6 октября, Алексей Прянишников - координатор организации "Правозащита открытки", предоставившей Габышеву двух адвокатов для защиты по делу об экстремизме.

По словам Прянишникова, "согласно заключению амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы, якутского шамана Александра Габышева признали опасным для себя". По версии "экспертов", "он не отдавал отчет своим действиям в период совершения преступления и не отдает сейчас. Признан нуждающимся в принудительном лечении в условиях стационара специализированного типа".

"Эксперты" по собственной инициативе порекомендовали принудительное лечение Габышева

При этом, по словам правозащитника, вопрос о применении принудительных мер медицинского характера изначально вообще не был поставлен перед "экспертами". Они ответили на него "по собственной инициативе". "Когда следствие поручает группе экспертов провести то или иное исследование, оно всегда составляет определенный список вопросов, на которые хочет получить ответы.

Контекст

Группа людей, присоединившихся к якутскому шаману Александру Габышеву в последние месяцы, после его задержания решила продолжить путь до Москвы. DW о том, что движет ими и каковы их цели. (24.09.2019)

Уволившийся росгвардеец из Бурятии рассказал DW о встрече с шаманом Габышевым, причинах жестокости силовиков на протестах в Улан-Удэ и Москве и подоплеке волнений в Бурятии. (05.10.2019)

В случае экспертизы по психологическому здоровью Александра Габышева вопрос о необходимости в его принудительном лечении следствие не ставило", - подчеркивает Прянишников. По его словам, диагноз в заключении был приписан ручкой к печатному листу.

О результатах амбулаторной психолого-психологической экспертизы, которую 20 сентября "оперативно" провели в психдиспансере Якутска в присутствии следователя ФСБ, стало известно в четверг, 3 октября. Однако адвокатам Габышева позволили лично ознакомиться с документом лишь два дня спустя. При этом им дали лишь переписать заключение от руки, в изготовлении фотокопии было отказано, рассказал DW Алексей Прянишников. По его словам, он уже давно не сталкивался с подобным запретом. Адвокаты организации "Правозащита Открытки" собираются обжаловать этот отказ.

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Ссылки в интернете

Статья DW о том, что независимые эксперты прибыли в Якутск, чтобы обследовать шамана Габышева

Статья DW о том, что независимые эксперты прибыли в Якутск, чтобы обследовать шамана Габышева  

Статья DW о результатах амбулаторного обследования шамана Габышева

Статья DW о результатах амбулаторного обследования шамана Габышева  

Аудио- и видеофайлы по теме

Пять лет лишения свободы за твит: приговор Синице оставлен без изменения  

Одиночные пикеты в Москве в поддержку осужденного Павла Устинова  

Московское vs болотное дело: уместны ли параллели  

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