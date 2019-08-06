Недопущенные к выборам в Мосгордуму политики пожаловались в ЕСПЧ

Недопущенные в 2019 году к выборам в Мосгордуму оппозиционные кандидаты Юлия Галямина и Константин Янкаускас, которые несколько раз были арестованы за призывы к несанкционированным акциям протеста, обратились в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщает издание "Коммерсант" во вторник, 11 февраля. Заявители жалуются на нарушение прав на свободу выражения мнения и свободу собраний, а также на "пределы использования ограничений в отношении прав". По мнению Галяминой и Янкаускаса, аресты и другие способы преследования производились для их устранения с политической сцены на время избирательной кампании.

Власти давят на Янкаускаса с 2014 года

В жалобах в ЕСПЧ напоминается, что Юлия Галямина была подвергнута нескольким административным арестам на 10–15 суток за публикацию призывов к участию в несанкционированных акциях. Константин Янкаускас также несколько раз подвергался летом 2019 года административным арестам за публикации в интернете с призывами принять участие в акциях. Относительно него в документе говорится, что аресты "являются способом давления, которому заявитель подвергается непрерывно с 2014 года в связи со своей политической деятельностью".

В жалобе напоминается, что в 2014 году, когда Константин Янкаускас впервые попытался баллотироваться в депутаты Мосгордумы, в его отношении было возбуждено уголовное дело. Он был помещен под домашний арест и не смог зарегистрироваться в качестве кандидата в депутаты. Политика обвиняли в мошенничестве по предварительному сговору в особо крупном размере в ходе сборе средств на "Яндекс-кошельки" в 2013 году для компенсации пожертвований в избирательный фонд кандидата в мэры Москвы Алексея Навального.

Юрист: Задержания проводились в политических целях

Юрист правозащитного центра "Мемориал" Татьяна Глушкова отмечает, что ключевой в деле является жалоба на нарушение ст. 18 Европейской конвенции по правам человека (ограничение прав для целей, не предусмотренных конвенцией): "Последовательные аресты незарегистрированных кандидатов в июле-августе 2019 года показывают, что истинным их мотивом был не тот, на который ссылаются правоохранительные органы - обеспечение общественной безопасности и предотвращение преступлений, - а исключение кандидатов из политической активности на время избирательной кампании".

В жалобе госпожи Галяминой указывается, что действия властей "были направлены на запугивание сторонников независимых и оппозиционных власти кандидатов". Она считает, что ее задержания летом 2019 года и последующие аресты "преследовали цель лишить ее возможности эффективно защищать свое пассивное избирательное право и обжаловать отказ в регистрации в качестве кандидата в депутаты".

Смотрите таккже:

Смотреть видео 03:21 Поделиться В "московском деле" появились новые фигуранты Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3SxoP Список обвиняемых по "московскому делу" расширился