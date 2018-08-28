Недовольство граждан пенсионной реформой вынудило Путина к телеобращению

Президент России Владимир Путин 29 августа выступит с телеобращением по поводу запланированного повышения пенсионного возраста. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во вторник, 28 августа.

"Учитывая те отклики, которые имеются, учитывая дискуссии, которые развернулись вокруг пенсионных инициатив, и принимая во внимание резонансность этой темы, президент посчитал необходимым для себя изложить подробно и открыто свою точку зрения", - заявил Песков. По его словам, формат видеообращения обусловлен "важностью темы".

"Свое отношение детально сформулирую"

Ранее в тот же день Путин во время совещания с правительством по социально-экономическим вопросам в Омске прокомментировал планы о повышении пенсионного возраста, отметив, что "в ближайшее время, может быть, прямо завтра, свое отношение детально сформулирую и выступлю с соответствующим заявлением".

Госдума 19 июля одобрила в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). Сейчас возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.

Путин крайне редко выступает с телеобращениями к нации

Начиная со своего второго президентского срока Путин стал все реже выступать с видеообращениями к гражданам РФ. В последние годы обращения в таком формате были, кроме поздравительных новогодних, связаны с очень важными событиями: например, в феврале 2016 года - с принятием заявления о прекращении основной операции в Сирии, а в марте 2018 года - с выборами главы государства.

Смотрите также:

Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина Правительство дождалось результатов выборов О необходимости повышать пенсионный возраст в России эксперты говорили уже давно. Правительство и чиновники тему не педалировали... до президентских выборов 18 марта 2018 года. А после переизбрания Владимира Путина и переназначения Дмитрия Медведева в должности премьера о пенсионной реформе было объявлено официально.

Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина Плюс 5 лет для мужчин, плюс 8 - для женщин Законопроект о постепенном повышении возраста выхода на пенсию правительство РФ одобрило 14 июня 2018 г. Согласно нему, пенсионный возраст для мужчин планируется повысить с 60 до 65 лет к 2028 году, для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 году.

Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина Поышение пенсионного возраста в России под шумок ЧМ-2018 Примечательно, что о планах повысить пенсионный возраст правительство РФ объявило во время ЧМ-2018. По мнению экспертов, власти сделали беспроигрышную ставку на спортивную эйфорию.

Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина Профсоюзы - против повышения Общероссийское объединение профсоюзов запустило адресованную президенту Путину петицию с требованием не повышать возраст выхода на пенсию. Лишь за первые две недели ее подписали уже более 2,5 миллионов россиян.

Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина Пенсионерам приказано долго жить Один из вопросов, которые волнуют граждан в случае повышения возраста, - это доживут ли они до пенсии. Для российских мужчин здесь ситуация особенно проблемная. Даже при нынешнем возрасте выхода на пенсию в 60 лет вероятность дожить до этого момента у 20-летних мужчин в России составляет 68%.

Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина Какие пенсионеры нужны в России В целом же перспективы пенсионеров выглядят так: пенсионный возраст возрастет до 65 лет для мужчин и 63-х для женщин. Вопрос лишь в том, возрастет ли продолжительность жизни? Сегодня средняя продолжительность жизни мужчин в России составляет 66,5 лет, а женщин - 77.

Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина Ответ на пенсионную реформу, или Протест вместо дачи В ответ на планы правительства повысить пенсионный возраст многие россияне вышли на улицы. Первые многочисленные акции, инициированные Алексеем Навальным, прошли 1 июля в трех десятках российских городов. С тех пор акции против повышения пенсионного возраста повторяются с заметной регулярностью.

Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина Когда карикатуристу не до смеха 19 июля Госдума одобрила законопроект пенсионной реформы в первом чтении. Правда, не единодушно: "за" выступили 328 депутатов, "против" - 104.

Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина Как дотянуть до пенсии в России После того как Наталья Поклонская проголосовала против пенсионной реформы, ее жестко раскритиковали в "Единой России". Пока единороссы спорят, россияне думают о шансах до этого возраста дожить.

Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина Пенсионная реформа по-володински: а ну-ка, получи! Слова Вячеслава Володина на встрече с жителями Саратова о будущем пенсий в России вызвали резкую критику в стране. Карикатурист Сергей Елкин так понял спикера Госдумы. Автор: Владимир Дорохов

