 Недовольство граждан пенсионной реформой вынудило Путина к телеобращению | Новости из Германии о России | DW | 28.08.2018

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Россия

Недовольство граждан пенсионной реформой вынудило Путина к телеобращению

В последние годы президент РФ крайне редко выступает с телеобращениями к нации. Формат выступления по пенсионной реформе обусловлен "важностью темы", заявил Дмитрий Песков.

Протест против пенсионной реформы в Иваново, 1 июля 2018 года

Протест против пенсионной реформы в Иваново, 1 июля 2018 года

Президент России Владимир Путин 29 августа выступит с телеобращением по поводу запланированного повышения пенсионного возраста. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во вторник, 28 августа.

"Учитывая те отклики, которые имеются, учитывая дискуссии, которые развернулись вокруг пенсионных инициатив, и принимая во внимание резонансность этой темы, президент посчитал необходимым для себя изложить подробно и открыто свою точку зрения", - заявил Песков. По его словам, формат видеообращения обусловлен "важностью темы". 

Контекст

Идея референдума может стать инструментом для сдерживания социальных протестов из-за повышения пенсионного возраста. Но самого плебисцита ждать не стоит, считает Александр Плющев. (09.08.2018)

Правительство РФ предложило увеличить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. DW - с оценками этой инициативы экспертами. (14.06.2018)

"Свое отношение детально сформулирую"

Ранее в тот же день Путин во время совещания с правительством по социально-экономическим вопросам в Омске прокомментировал планы о повышении пенсионного возраста, отметив, что "в ближайшее время, может быть, прямо завтра, свое отношение детально сформулирую и выступлю с соответствующим заявлением".

Госдума 19 июля одобрила в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). Сейчас возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.

Путин крайне редко выступает с телеобращениями к нации

Начиная со своего второго президентского срока Путин стал все реже выступать с видеообращениями к гражданам РФ. В последние годы обращения в таком формате были, кроме поздравительных новогодних,  связаны с очень важными событиями: например, в феврале 2016 года - с принятием заявления о прекращении основной операции в Сирии, а в марте 2018 года - с выборами главы государства.

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