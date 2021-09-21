Недвижимость

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Внимание: контент страницы включает статьи, фотогалереи и видеосюжеты и генерируется автоматически на основании ключевых слов.
Белорусских лидеров в США не принимали почти 30 лет - с 1993 года. Исключение было сделано в 2007 году. Тогдашний президент Джодж Буш встретился с представителями демократической оппозиции Беларуси. А президент США Джо Байден принял в минувшую среду лидера нынешней оппозиции Беларуси Светлану Тихановскую.
К концу пандемии в Германии, по оценкам, могут закрыться десятки тысяч объектов розничной торговли. Цены на аренду коммерческой недвижимости уже падают. А вот перед онлайн-торговлей открываются новые возможности.
Бывшему президенту США Дональду Трампу грозит целый ряд исков: его подозревают в уклонении от уплаты налогов, финансовых махинациях, коррупции, мошенничестве с недвижимостью и даже в сексуальном домогательстве.