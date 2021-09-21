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Недвижимость

Внимание: контент страницы включает статьи, фотогалереи и видеосюжеты и генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Внимание: контент страницы включает статьи, фотогалереи и видеосюжеты и генерируется автоматически на основании ключевых слов.

SHANGHAI, CHINA - JULY 21, 2021 - Photo taken on July 21, 2021 shows the Evergrande Center building of Evergrande Group in Shanghai, China. August 18, 2021 - The chairman of Evergrande Real Estate of Evergrande Group has changed, with Xu Jiayin stepping down and Zhao Changlong taking over.

Станет ли гигант недвижимости Evergrande китайским Lehman Brothers? 21.09.2021

Evergrande - одной из ведущих китайский компаний в сфере недвижимости - грозит банкротство. Это может привести к ощутимым последствиям - как в самой КНР, так и за ее пределами.

Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov attends a news conference following a meeting with European Union's foreign policy chief Josep Borrell in Moscow, Russia February 5, 2021. Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

"Важные истории" нашли у приближенной Лаврова активы на 1 млрд рублей 14.09.2021

Близкая знакомая главы МИД РФ и ее семья владеют дорогой недвижимостью в Москве, Петербурге, Сочи и Великобритании, выяснили журналисты "Важных историй".

Бурный рост на рынке жилья в США после пандемии (29.07.2021) 29.07.2021

Лас-Вегас - один из самых востребованных городов на рынке недвижимости в США. После пандемии здесь от покупателей снова нет отбоя.

Как на самом деле встретили Тихановскую в США и что происходит на границе Беларуси с ЕС. DW Новости (29.07.2021) 29.07.2021

Белорусских лидеров в США не принимали почти 30 лет - с 1993 года. Исключение было сделано в 2007 году. Тогдашний президент Джодж Буш встретился с представителями демократической оппозиции Беларуси. А президент США Джо Байден принял в минувшую среду лидера нынешней оппозиции Беларуси Светлану Тихановскую.
MOSCOW, RUSSIA - JULY 12, 2021: TV presenter Yevgeny Popov, Moscow Mayor Sergei Sobyanin and Viktor Sadovnichy (L-R), rector of the Lomonosov Moscow State University, visit the construction site of the Vorobyovy Gory Innovative Science and Technology Center of the Moscow State University during the groundbreaking of the Education and Interdisciplinary Clusters. Alexander Shcherbak/TASS

ФБК нашел у телеведущих Скабеевой и Попова недвижимость на 300 млн рублей 29.07.2021

Ведущим программы "60 минут" принадлежат две квартиры, общей площадью в 275 квадратных метров и нежилая недвижимость. При этом суммарная стоимость недвижимости несоразмерна их годовому доходу.
YEKATERINBURG, RUSSIA - AUGUST 19, 2017: A view of the Vysotsky business centre, a 188-metre skyscraper in the city of Yekaterinburg. Sergei Fadeichev/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS05C150 Yekaterinburg Russia August 19 2017 a View of The Vysotsky Business Centre a 188 metre Skyscraper in The City of Yekaterinburg Sergei Fadeichev TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS05C150

В России у банкрота впервые забрали единственное жилье 02.07.2021

Двухуровневую квартиру екатеринбуржца Аркадия Поторочина продали за долги, предоставив ему взамен "однушку", площадь которой соответствует соцнорме на одного человека без семьи.

Пандемия стала катастрофой для очень многих магазинов в Германии, но не для онлайн-торговли (25.06.2021) 25.06.2021

К концу пандемии в Германии, по оценкам, могут закрыться десятки тысяч объектов розничной торговли. Цены на аренду коммерческой недвижимости уже падают. А вот перед онлайн-торговлей открываются новые возможности.
Olaf Scholz (SPD), Bundesminister der Finanzen, spricht im Bundestag zu den Abgeordneten. Thema ist der europäische Stabilitätsmechanismus.

Власти Германии купили данные об имуществе немцев в Дубае 11.06.2021

Министр финансов Германии Олаф Шольц рассчитывает при помощи данных о состоянии граждан ФРГ в Дубае раскрыть масштабные налоговые махинации.

Das frühere Goethe-Haus (M). Der britische Stararchitekt D. Chipperfield soll das Gebäude für eine Zukunft als Zentrum für transatlantische Begegnungen sanieren. (zu dpa Chipperfield baut «Deutschlands teuerstes Spukschloss» in New York um)

Что станет с "Домом Гёте" на Манхэттене 08.06.2021

Судьба дорогостоящей недвижимости в самом центре Нью-Йорка решена. Почему за зданием с зеленой крышей закрепилась дурная слава?
The Stadhuis and Brabo Fountain in the Grote (Markt Main) Square in the centre of the old town, Antwerp, Belgium | Verwendung weltweit

В Бельгии двух россиян обвинили в отмывании денег 31.05.2021

В Антверпене и Риге у трех граждан России конфисковали недвижимость и средства, которые предположительно были похищены у фонда Hermitage Capital Management, пишет EUObserver.
FILE - In this Oct. 22, 2020, file photo, Russian President Vladimir Putin speaks at the annual meeting of the Valdai Discussion Club via video conference at the Novo-Ogaryovo residence outside Moscow, Russia. Putin never calls Russian opposition leader Alexei Navalny by name, and state-run media depict him as an unimportant blogger. (Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File)

"Валдайская дача Путина" как зеркало коррупции в России 16.04.2021

Аренду Путиным недвижимости у Ковальчука можно заносить в учебники, считает глава Transparency International в РФ Илья Шуманов. В интервью DW он рассказал, почему президента РФ нельзя привлечь за это к ответственности.
Wohnhäuser sind in der Nähe des Alexanderplatzes zu sehen. (zu dpa: Mieterverein empfiehlt Miethöhe bis Anfang Dezember zu überprüfen) +++ dpa-Bildfunk +++

Почему провалился эксперимент с замораживанием квартплат в Берлине 16.04.2021

Конституционный суд ФРГ отменил закон левых партий о запрете повышать арендную плату за жилье в Берлине в течении пяти лет. Теперь госрегулирование станет предвыборной темой.

MINSK, BELARUS - NOVEMBER 26, 2020: Belarus' President Alexander Lukashenko is pictured during a meeting with Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov at the Palace of Independence. Valery Sharifulin/TASS

Nexta выпустил фильм-расследование "о коррупции Лукашенко" 09.03.2021

Фильм "Золотое дно", по словам его авторов, посвящен "дорогой недвижимости", а также "собственному авто- и авиапарку" Лукашенко. Сам белорусский правитель наличие у себя "дворца" отрицает.

Portrait of granmother with granddaughter ( 2-3 ) | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Жилье в Германии: у пенсионеров - 60 квадратных метров на человека 27.02.2021

В ФРГ больше всего жилплощади - у пожилых, меньше всего - у мигрантов. Каждый второй житель страны имеет в своем распоряжении не менее 41 кв. м. А каков средний размер квартир?

Скандал с сексуальными домогательствами и проблемы с налогами: какие иски грозят Дональду Трампу? 28.01.2021

Бывшему президенту США Дональду Трампу грозит целый ряд исков: его подозревают в уклонении от уплаты налогов, финансовых махинациях, коррупции, мошенничестве с недвижимостью и даже в сексуальном домогательстве.

Verurteilung von Mitgliedern der russischen Mafia in Spanien Gefängnis in Spanien, in der Provinz Alicante, in dem russische Mafiosi auf ihren Prozess gewartet haben.

Арестованные в Испании россияне отпущены на свободу 22.01.2021

Четверо россиян, арестованные в Испании по обвинению в отмывании денег мафии, вышли на свободу.
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