Невероятные сорта мороженого из Германии

Раз уж турист добрался сюда, то он просто обязан попробовать шарик со вкусом пива! Однако это - далеко не самый неожиданный вариант...
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