 Невероятные сорта мороженого из Германии | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 19.08.2019

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Культура и стиль жизни

Невероятные сорта мороженого из Германии

Раз уж турист добрался сюда, то он просто обязан попробовать шарик со вкусом пива! Однако это - далеко не самый неожиданный вариант...

  • Мороженое бетон и асфальт

    Необычное мороженое из Германии

    Мороженое-шутка

    Мороженое цвета бетона появилось в одном из кафе Штутгарта весной 2017 года. Так владельцы заведения пошутили по поводу непрекращающейся стройки у входа в кафе. Ремонт завершился, а этот странный сорт остался в меню. Посетители утверждают, что вкус ничем не отличается от ванильного.

  • Мороженое с бальзамическим уксусом

    Необычное мороженое из Германии

    С уксусом

    Во Франкфурте-на-Майне можно попробовать мороженое со вкусом клубники и бальзамического уксуса. По мнению создателей, этот кислый итальянский соус отлично сочетается с ягодами.

  • Мопс и мороженое

    Необычное мороженое из Германии

    Для четвероногих

    Чтобы питомцы не скучали, пока их хозяин ест мороженое, в городке Биркенфельд придумали оригинальное решение. Теперь здесь предлагают лакомство и для собак. На фото, к примеру, мопс оценивает новинку со вкусом ливерной колбасы.

  • Мороженое на холодных камнях

    Необычное мороженое из Германии

    На холодных камнях

    Аромат мяты, клубники и голубики, - на первый взгляд ничего необычного. Все дело в приготовлении и подаче блюда: в Гамбурге мороженое подают на доске из охлажденного камня.

  • Кафе в Берлине

    Необычное мороженое из Германии

    Экзотика в немецкой столице

    Это берлинское кафе славится веганскими и безлактозными сортами, а с недавнего времени оно удивляет своих посетителей мороженым со вкусом облепихи, зеленого кардамона и каламондина.

  • Брецели

    Необычное мороженое из Германии

    Солено-сладкая закуска

    Еще одна новинка из Берлина - мороженое со вкусом брецеля и арахиса. Вероятно, такой сорт хорошо сочетается с пивом...

  • Со вкусом пива

    Необычное мороженое из Германии

    Традиционные немецкие вкусы

    Создатель мюнхенского кафе "Безумный мороженщик" ("Der verrückte Eismacher") Маттиас Мюнц (Matthias Münz) ежегодно придумывает новые сорта: от вкуса баварских сосисок и шницелей - до пива.

  • Мороженое со вкусом активированного угля

    Необычное мороженое из Германии

    С пользой для здоровья?

    Абсолютный тренд этого лета - черное мороженое со вкусом активированного угля. Рецепт, привезенный из США и Японии, покорил немецких сладкоежек.

  • Фасолевое мороженое

    Необычное мороженое из Германии

    Бобовое лакомство

    Фасолевое мороженое с ноткой черного перца можно попробовать в двух видах - как лед на палочке и как сливочное лакомство в вафельном рожке или тарелке.

    Автор: Ксения Сафронова


  • Мороженое бетон и асфальт

    Необычное мороженое из Германии

    Мороженое-шутка

    Мороженое цвета бетона появилось в одном из кафе Штутгарта весной 2017 года. Так владельцы заведения пошутили по поводу непрекращающейся стройки у входа в кафе. Ремонт завершился, а этот странный сорт остался в меню. Посетители утверждают, что вкус ничем не отличается от ванильного.

  • Мороженое с бальзамическим уксусом

    Необычное мороженое из Германии

    С уксусом

    Во Франкфурте-на-Майне можно попробовать мороженое со вкусом клубники и бальзамического уксуса. По мнению создателей, этот кислый итальянский соус отлично сочетается с ягодами.

  • Мопс и мороженое

    Необычное мороженое из Германии

    Для четвероногих

    Чтобы питомцы не скучали, пока их хозяин ест мороженое, в городке Биркенфельд придумали оригинальное решение. Теперь здесь предлагают лакомство и для собак. На фото, к примеру, мопс оценивает новинку со вкусом ливерной колбасы.

  • Мороженое на холодных камнях

    Необычное мороженое из Германии

    На холодных камнях

    Аромат мяты, клубники и голубики, - на первый взгляд ничего необычного. Все дело в приготовлении и подаче блюда: в Гамбурге мороженое подают на доске из охлажденного камня.

  • Кафе в Берлине

    Необычное мороженое из Германии

    Экзотика в немецкой столице

    Это берлинское кафе славится веганскими и безлактозными сортами, а с недавнего времени оно удивляет своих посетителей мороженым со вкусом облепихи, зеленого кардамона и каламондина.

  • Брецели

    Необычное мороженое из Германии

    Солено-сладкая закуска

    Еще одна новинка из Берлина - мороженое со вкусом брецеля и арахиса. Вероятно, такой сорт хорошо сочетается с пивом...

  • Со вкусом пива

    Необычное мороженое из Германии

    Традиционные немецкие вкусы

    Создатель мюнхенского кафе "Безумный мороженщик" ("Der verrückte Eismacher") Маттиас Мюнц (Matthias Münz) ежегодно придумывает новые сорта: от вкуса баварских сосисок и шницелей - до пива.

  • Мороженое со вкусом активированного угля

    Необычное мороженое из Германии

    С пользой для здоровья?

    Абсолютный тренд этого лета - черное мороженое со вкусом активированного угля. Рецепт, привезенный из США и Японии, покорил немецких сладкоежек.

  • Фасолевое мороженое

    Необычное мороженое из Германии

    Бобовое лакомство

    Фасолевое мороженое с ноткой черного перца можно попробовать в двух видах - как лед на палочке и как сливочное лакомство в вафельном рожке или тарелке.

    Автор: Ксения Сафронова


   

Смотрите также:

  • Толстые блины Pfannkuchen

    Блины из Германии

    Толстые блины Pfannkuchen

    Ингредиенты (на 4 порции): 0,5 л молока, 4 яйца, 300 г муки, 2 ст. ложки растительного масла, 1 ч. ложка соли, 2 ст. ложки сахара. Молоко, муку и взбитые яйца хорошо перемешать. Затем добавить соль, сахар и 1 ст. ложку масла. Энергично перемешивать все до образования однородной массы. Вылить 1/4 часть теста на разогретую на среднем огне и смазанную маслом сковороду. Обжаривать до румяности.

  • Сладкие блинчики Plinsen

    Блины из Германии

    Сладкие блинчики Plinsen

    Их особенно любят на востоке Германии. Ингредиенты (на 4 порции): 2 чашки молока, 2 щепотки соли, 2 чашка муки, 4 яйца, 2 ст. ложки сахара. Белки отделить от желтков, хорошо взбить, затем смешать с желтком, сахаром, мукой, молоком, солью и энергично размешать венчиком. Вылить 1/4 часть теста на разогретую и смазанную маслом сковороду. Обжарить до румяности. Подавать с медом или вареньем.

  • Лепешки с начинкой Fladen

    Блины из Германии

    Лепешки с начинкой Fladen

    На 4 порции: 500 г муки, 80 мл теплого молока, ¼ л теплой воды, 400 г лука, 2 паприки, 1 кубик дрожжей, ½ ч. ложки соли, 2 ст. ложки растительного масла, 1 стакан соуса "песто", немного базилика. Муку перемешать с дрожжами, солью, молоком, водой, маслом. Дать постоять тесту 30 минут. Разделить на 4 части и раскатать. Покрыть луком, паприкой, песто. Запекать 15 минут при температуре 200 градусов.

  • Блинчики с медом и творогом Palatschinken

    Блины из Германии

    Блинчики с медом и творогом Palatschinken

    На 4 порции: 70 г муки, 2 яйца, ¼ пакетика ванилина, 1 щепотка соли, 125 мл молока, 2 ст. ложки раст. масла. Для начинки: 25 г сливочного масла, ¼ пакетика ванилина, цедра лимона, 2 яйца, 60 мл меда, 125 г творога, 20 г сахара. Смешать молоко, яйцо, муку, соль, ванильный сахар. Оставить на 20 минут и испечь блинчики. Свернуть их в трубочку, начинить, запекать 10 минут при температуре 180 градусов.

  • Оладьи с сахаром Poffertjes

    Блины из Германии

    Оладьи с сахаром Poffertjes

    На 4 порции: 3 яйца, 150 г сахара, 1 пакетик ванилина, щепотка соли, 150 г муки, 4 ч. ложки соды, 120 мл молока, немного сахарной пудры и сливочного масла. Яйца взбить с сахаром, ванилином и солью. Добавить муку, соду, молоко. Тесто оставить на 20 минут, затем выложить на разогретую сковородку. Несколько раз обжарить с обеих сторон до румяности. На готовые оладьи нанести масло и сахарную пудру.

  • Тонкие блинчики Crêpes

    Блины из Германии

    Тонкие блинчики Crêpes

    На 4 порции: ½ ст. ложки сливочного масла, 150 г муки, 350 мл молока, 3 яйца, щепотка соли, 4 ст. ложки газированной минеральной воды, 2 ст. ложки сахара, цедра ½ лимона. Муку хорошо перемешать с молоком. Масло растопить и взбить его с яйцами, солью и минеральной водой. Добавить сахар и цедру. Оставить тесто на 30 минут, а затем жарить блины.

  • Картофельные оладьи Reibekuchen

    Блины из Германии

    Картофельные оладьи Reibekuchen

    На 4 порции: 1 кг картофеля, 2 большие луковицы, 2 яйца, щепотка соли, 125 мл растительного масла. Картофель почистить и натереть на терке. Добавить натертый лук, взбитые яйца, соль и все перемешать. Брать тесто столовой ложкой и жарить на масле на сковородке, как обычные оладьи, переворачивая с одной стороны на другую в течение трех минут. Подавать можно с яблочным пюре.

  • Берлинские пончики Berliner Pfannkuchen

    Блины из Германии

    Берлинские пончики Berliner Pfannkuchen

    На 4 порции: 500 г муки, 40 г дрожжей, 30 г сахара, ¼ л теплого молока, 1 пакетик ванилина, щепотка соли, 50 г сливочного масла, 2 яичных желтка, растительное масло. Для начинки: сливовый мусс, малиновое или абрикосовое варенье. В муку добавить дрожжи, сахар и половину молока, перемешать и оставить на 10 минут. Добавить сливочное масло, 1 яйцо и 1 желток.

  • Берлинские пончики (продолжение)

    Блины из Германии

    Берлинские пончики (продолжение)

    Все пропустить через блендер и добавить остальное молоко. Сформировать из теста шарики, обвалять их в муке, положить в глубокую разогретую сковородку с большим количеством растительного масла и в течение 30 минут жарить под крышкой. Готовые пончики заполняются при помощи кондитерского шприца вареньем или медом, а сверху посыпаются сахарной пудрой. Приятного аппетита!

    Автор: Наталия Королева


 

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