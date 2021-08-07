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Власти Италии обвиняют Марию Личчарди в вымогательстве, скупке краденых вещей и мошенничестве. Считается, что она возглавила клан из неаполитанской преступной структуры после выхода из тюрьмы.
Министры "двадцатки" не согласовали позиций по вопросу о недопущении потепления более чем на 1,5 градуса до 2030 года и о декарбонизации.
Также в программе: рай для супружеской пары в Финляндии, жители Великобритании жалеют о "Брекзите", почему в Бельгии не все хотят прививаться от коронавируса, как 80-летниц немец скрашивает будни пожилых людей.
Видео, снятое в ковидном отделении больницы Кардарелли в Неаполе, вызвало ужас по всей Италии. Первая волна пандемии затронула регион лишь по касательной. Но тем сильнее ударила вторая волна.
Власти Италии обвиняют "Исламское государство" в отправке в Европу 14 тонн метамфетаминов, конфискованных близ Неаполя. Эксперты сомневаются, что за грузом стоит ИГ, подозревая режим Асада.
На фоне пандемии коронавируса неаполитанская каморра пытается заручиться поддержкой рядовых итальянцев. Члены мафиозной структуры раздают им продукты и помогают малому бизнесу избежать банкротства.
Алжирца, который предположительно снабдил Аниса Амри поддельным итальянским удостоверением личности, задержали в Неаполе.
Также в программе: тайна немецких детей-сирот Второй мировой в России, как мигранты борются с преступностью в Швеции, о городе-рекордсмене по количеству "мерседесов" и о конфликте интересов премьер-министра Чехии.
Как в Стамбуле решают проблему дорогого алкоголя. Где пенсионеры знакомятся в Швеции. Кто в Италии решается противостоять неаполитанской мафии?
Специальный способ приготовления теста и выпечки пиццы в дровяной печи внесли в список культурного наследия человечества. Комитет ЮНЕСКО собрался в этот раз в Южной Корее.
Найденные итальянской полицией работы Винсента Ван Гога были украдены из голландского музея 14 лет назад.
Вирджиния Раджи баллотировалась от оппозиционного популисткого Движения "5 звезд". Кандидаты от правящей Демократической партии проиграли выборы еще в двух крупных городах Италии.
В исторических зданиях тюрем в Риме, Милане и Неаполе могут быть размещены отели или квартиры. Вырученные средства планируется инвестировать в строительство новых тюрем на окраинах.
Преступник убил свою жену, брата, еще одну родственницу и дорожного полицейского. Еще пятеро получили ранения.
Глава католической церкви Франциск I посетил пригород Неаполя Скампия, известный как главный оплот каморры. Он призвал жителей не сдаваться перед злом, а мафиози вернуться к честной жизни.
Музейный работник, член "партии Берлускони" Forza Italia обвиняется в мошенничестве и хищении денег. Его имущество конфисковано государством.
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