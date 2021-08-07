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Неаполь

Sondereinheiten der italienischen Polizei haben eine Anführerin der in Neapel operierenden Mafia-Organisation Camorra gefasst. Lady Camorra Maria Licciardi (undatierte Aufnahmen, links mit dunklem Haar, rechts blond) habe auf der Liste der 30 meistgesuchten Verbrecher Italiens gestanden, berichtete das italienische Fernsehen am 15.6.2001. Licciardi (50) werden mehrere Morde zur Last gelegt. Nach Angaben der Ermittler war sie die unbestrittene Herrscherin eines der mächtigsten Clans Neapels. Damit haben wir ihre Bande enthauptet, sagte der Polizeipräsident von Neapel, Nicola Izzo.

В Риме задержана глава мафиозного клана из "Каморры" 07.08.2021

Власти Италии обвиняют Марию Личчарди в вымогательстве, скупке краденых вещей и мошенничестве. Считается, что она возглавила клан из неаполитанской преступной структуры после выхода из тюрьмы.
Naples: Protest march against the G20 on Environment, Climate and Energy On the sidelines of the G20, held in Naples with the meeting between the Environment and Ecological Transition Ministers and the government delegations of the G20 countries, the Ecoparade Nazionale, a march against the G20, took place. Various environmental associations, committees, political collectives and other groups acronyms related to environmental protection have joined. A way to make ones voice heard and dissent on the choices of the great of the earth.We also remembered the G8 held in the same days of 2001 in Genoa , culminating in the death of Carlo Giuliani and the torture suffered by the demonstrators in the Diaz School and in the Barracks of Bolzaneto. Copyright: PasqualexSenatore

Страны G-20 не договорились по двум климатическим целям 23.07.2021

Министры "двадцатки" не согласовали позиций по вопросу о недопущении потепления более чем на 1,5 градуса до 2030 года и о декарбонизации.

Дети-убийцы в Италии. Европа в фокусе (18.03.2021) 18.03.2021

Также в программе: рай для супружеской пары в Финляндии, жители Великобритании жалеют о "Брекзите", почему в Бельгии не все хотят прививаться от коронавируса, как 80-летниц немец скрашивает будни пожилых людей.

Как Неаполь справляется с COVID-19 условиях нехватки врачей (20.11.20) 20.11.2020

Видео, снятое в ковидном отделении больницы Кардарелли в Неаполе, вызвало ужас по всей Италии. Первая волна пандемии затронула регион лишь по касательной. Но тем сильнее ударила вторая волна.

The Guardia di Finanza of Naples has seized in the Port of Salerno a large quantity of drugs, 14 tons of amphetamines, 84 million tablets with the captagon logo, produced in Syria by ISIS to finance terrorism. The value of the drug, found by the yellow flames in three containers, has been estimated at over 1 billion euros. The drug had been hidden in industrial paper cylinders and machinery constructed in such a way as to prevent scanners from detecting the contents. Salerno, near Naples, Italy, on July 01, 2020. Photo by Alessandro Garofalo/Newfotosud/napolipress/Fotogramma/IPA/ABACAPRESS.COM |

Пыталось ли ИГ продать в Европе наркотики на 1 млрд евро? 11.07.2020

Власти Италии обвиняют "Исламское государство" в отправке в Европу 14 тонн метамфетаминов, конфискованных близ Неаполя. Эксперты сомневаются, что за грузом стоит ИГ, подозревая режим Асада.
Downtown Casal Di Principe Thema: Camorra nutzt die Corona-und Wirtschaftskrise DW, Daniela De Lorenzo, April 2020

Как итальянская мафия во время пандемии борется за влияние в обществе 31.05.2020

На фоне пандемии коронавируса неаполитанская каморра пытается заручиться поддержкой рядовых итальянцев. Члены мафиозной структуры раздают им продукты и помогают малому бизнесу избежать банкротства.
BERLIN, GERMANY - DECEMBER 19: People arrive to lay candles and flowers at the memorial to the 2016 Christmas market terror attack at Breitscheidplatz prior to an official ceremony on the third anniversary of the attack on December 19, 2019 in Berlin, Germany. Three government commissions are still investigating the attack, with the focus now on shortcomings by law enforcement on possibly having been able to prevent it. Meanwhile many family members of victims and survivors claim they feel they have been insufficiently supported by government agencies in dealing with the trauma and other consequences. On December 19, 2016 Islamist terrorist Anis Amri drove a hijacked truck into the crowded Christmas market, killing a total of 12 people and injuring 56. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

В Италии задержан вероятный сообщник берлинского террориста Аниса Амри 15.05.2020

Алжирца, который предположительно снабдил Аниса Амри поддельным итальянским удостоверением личности, задержали в Неаполе.

Это невероятно: детские банды терроризируют Неаполь - "Европа в фокусе" (10.09.2018) 10.09.2018

Также в программе: тайна немецких детей-сирот Второй мировой в России, как мигранты борются с преступностью в Швеции, о городе-рекордсмене по количеству "мерседесов" и о конфликте интересов премьер-министра Чехии.

Чеченские матери ищут своих детей в Сирии - "Европа в фокусе" (05.02.2018) 05.02.2018

Как в Стамбуле решают проблему дорогого алкоголя. Где пенсионеры знакомятся в Швеции. Кто в Италии решается противостоять неаполитанской мафии?

Технология приготовления пиццы вошла в список наследия ЮНЕСКО (07.12.2017) 07.12.2017

Специальный способ приготовления теста и выпечки пиццы в дровяной печи внесли в список культурного наследия человечества. Комитет ЮНЕСКО собрался в этот раз в Южной Корее.
### Foto nur im Zusammenhang mit der Berichterstattung über das Museum verwenden!### Van Gogh; Van Gogh Museum; Xsaga; Van Gogh Museum Amsterdam Neuer Eingang Empfangsbereich Sonnenblumenlabyrinth

В Неаполе обнаружены две похищенные картины Ван Гога 30.09.2016

Найденные итальянской полицией работы Винсента Ван Гога были украдены из голландского музея 14 лет назад.

Italian Virginia Raggi, Five Star Movement (M5S) candidate for the election of Rome's mayor attends a campaign meeting on June 3, 2016 at Piazza del Popolo in Rome. The first round of the Municipal elections will be held on June 5. / AFP / Filippo MONTEFORTE (Photo credit should read FILIPPO MONTEFORTE/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/F. Monteforte

Мэром Рима впервые станет женщина 19.06.2016

Вирджиния Раджи баллотировалась от оппозиционного популисткого Движения "5 звезд". Кандидаты от правящей Демократической партии проиграли выборы еще в двух крупных городах Италии.
TO GO WITH AFP STORY BY ELLA IDE Photo taken on May 30, 2014 shows a view of Regina Coeli prison in Rome. Crouched on bunk beds in the narrow cells of the Regina Coeli lockup in Rome, prisoners say Italy still has a long way to go to ease a chronic overcrowding problem condemned by the European Court of Human Rights. AFP PHOTO / ALBERTO PIZZOLI (Photo credit should read ALBERTO PIZZOLI/AFP/Getty Images)

В Италии намерены продать тюрьмы под отели 28.05.2016

В исторических зданиях тюрем в Риме, Милане и Неаполе могут быть размещены отели или квартиры. Вырученные средства планируется инвестировать в строительство новых тюрем на окраинах.
An Italian police marksman prepares his rifle against a lone killer in Secondigliano neighbourhood in Naples on May 15, 2015. A 48-year-old man shot dead three people, including a police officer, and injured five others after opening fire from his balcony. AFP PHOTO/ MARIO LAPORTA (Photo credit should read MARIO LAPORTA/AFP/Getty Images)

В Неаполе медбрат застрелил четырех человек 15.05.2015

Преступник убил свою жену, брата, еще одну родственницу и дорожного полицейского. Еще пятеро получили ранения.
March 21, 2015 Bildunterschrift:Pope Francis (C) delivers a speech next to cardinal Crescenzio Sepe (L) during a pastoral visit in the Scampia district on March 21, 2015 in Naples. Up to 800,000 people are expected to gather in the southern Italian city to welcome the Argentine pontiff, who declared war on organised crime last year by 'excommunicating' all mafiosi from the Catholic Church. AFP PHOTO / FILIPPO MONTEFORTE (Photo credit should read FILIPPO MONTEFORTE/AFP/Getty Images)

Папа римский проповедовал против мафии 22.03.2015

Глава католической церкви Франциск I посетил пригород Неаполя Скампия, известный как главный оплот каморры. Он призвал жителей не сдаваться перед злом, а мафиози вернуться к честной жизни.
Das antike Pompeji mit dem Vulkan Vesuv im Hintergrund. Bildbeschreibung: Unesco-Weltkulturerbe: Archäologischen Stätten von Pompeji Copyright: Wikimedia/Commons Link: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pompei_und_Vesuv.JPG

Италия в шоке: менеджер города-музея Помпеи оказался миллионером 04.03.2015

Музейный работник, член "партии Берлускони" Forza Italia обвиняется в мошенничестве и хищении денег. Его имущество конфисковано государством.
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