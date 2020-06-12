 На юге Франции потушен пожар на атомной подлодке | Новости из Германии о Европе | DW | 13.06.2020

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Европа

На юге Франции потушен пожар на атомной подлодке

Пожар на одной из шести французских атомных подлодок начался накануне утром. Минобороны страны заявило об отсутствии радиоактивного излучения.

Атомная подлодка Perle в порту Тулона

Атомная подлодка "Perle" в порту Тулона

В порту города Тулона на юге Франции в субботу, 13 июня, завершились работы по тушению пожара на атомной подводной лодке Perle, которые продлились 14 часов. В результате возгорания никто не пострадал, сообщило французское Минобороны. Ведомство также исключило опасность радиации, так как подлодка находилась на ремонте и на ее борту не было ядерного топлива и других радиоактивных объектов. Тем не менее независимые эксперты рекомендуют федеральным и местным властям не сбрасывать со счетов возможность излучения, отмечает информагентство AFP.

Пожар начался накануне около 10.30 по местному времени в труднодоступном отсеке подлодки. Тушением занимались около сотни пожарных и 150 других работников. Точный объем понесенного ущерба еще не определен, но специалисты уже называют его "серьезным".   

74-метровая Perle - одна из шести французских атомных подлодок. Помимо них Минобороны страны располагает четырьмя подлодками, с которых могут быть запущены ядерные ракеты. Perle была введена в эксплуатацию в 1993 году и находится в порту Тулона с января 2020 года.

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    Автор: Инза Вреде, Ксения Сафронова


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