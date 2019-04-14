На юге США не менее восьми человек погибли из-за урагана

Обрушившаяся на юг США экстремальная непогода привела к многочисленным жертвам в нескольких штатах, есть погибшие и раненые. Оставляя за собой полосу разрушений, штормовой фронт прошел дальше и развернулся в сторону больших городов восточного побережья, сообщается в понедельник, 15 апреля.

Из-за шквалистых порывов ветра, внезапных паводков и возникающих торнадо в штатах Техас и Луизиана погибли не менее восьми человек, трое из них дети. Городок Франклин в Техасе был почти полностью уничтожен разбушевавшимся торнадо. В одном из археологических парков торнадо накрыл группу туристов, одна женщина скончалась позже в больнице. В городе Вест-Монро в Луизиане водяной поток унес 13-летнего мальчика, он погиб. Позже полиция нашла еще одного утонувшего человек в машине, которую затопило внезапным паводком.

В штате Алабама погиб рабочий, участвовавший в разборе поваленных ветром деревьев. В штате Миссисипи как минимум один человек погиб и многие были ранены, торнадо уничтожили десятки жилых зданий. Точное количество жертв пока неизвестно.

Ранее, в марте, в штате Алабама из-за торнадо 22 человека погибли, более 40 были госпитализированы.

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