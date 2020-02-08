 На юге Казахстана вспыхнул конфликт между казахами и дунганами | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.02.2020

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Мир

На юге Казахстана вспыхнул конфликт между казахами и дунганами

Столкновения между представителями народности дунгане и казахами произошли на юге Казахстана. Есть погибшие и раненые. Официальной информации о причинах конфликта нет.

Дунгане

Дунгане

Конфликт с полицейскими и групповая драка между жителями (дунганами и казахами) произошли в ряде населенных пунктов Кордайского района Жамбылской области. Волнения начались днем 7 февраля и продолжилось ночью 8 февраля.

Более 30 домов оказались разрушены, убиты 8 человек, более 40 - пострадало, задержаны 47 участников беспорядков, сообщает корреспондент DW.

По информации полиции Жамбылской области, днем 7 февраля полицейские, патрулировавшие село Сортобе Кордайского района, попытались остановить автомашину марки "Honda Odyssey", заметив несоответствие стандартам номерных знаков. Водитель (представитель этнического меньшинства - дунган. - Ред.) попытался скрыться, стражи порядка догнали его во дворе дома. Нарушитель и его родственники избили полицейских и забросали их машину камнями. Впоследствии двое из нападавших были задержаны. Им грозит крупный штраф или 3 года колонии.

Массовая драка в селе Масанчи

Вечером того же дня появилась информация о массовой драке на юге Казахстана - снова в том же регионе Жамбылской области, но уже в дунганском селе Масанчи, расположенном недалеко от границы с Кыргызстаном. В селе проживает более 13 тысяч человек.

О причинах возникшего конфликта официально ничего не сообщается. Но, по словам главы ассоциации дунган Казахстана Хусея Даурова, молодые люди стреляли и жгли дома. "Горят дома. Идет массовая драка. Не просто драка, а прибывшие именно из других сел противоборствующие группировки стреляют по местным жителям, полиция ничего сделать не может", - рассказывал в момент происходящего Хусей Дауров.

В массовой потасовке, по данным МВД, приняли участие 400 человек. В ход шли металлические предметы, камни, огнестрельное оружие. Прибывшие полицейские попытались усмирить толпу, но участники драки на призывы успокоиться и соблюдать общественный порядок не реагировали. Ближе к ночи помимо Масанчи конфликтами были охвачены ещё два посёлка - Аухатты и Булан-Батыр.

Прибывшие из Алма-Аты дополнительные подразделения силовиков взяли ситуацию под контроль. Но, как заявил изданию КазТАГ Хусей Дауров, они это сделали с задержкой на целые сутки. Если бы они сделали это раньше, то беды можно было бы избежать.

Президент Токаев о конфликте на юге Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев сделал первое заявление о событиях на юге страны в Твиттере: "Произошла групповая драка из хулиганских побуждений. Полиция нормализовала ситуацию, она взята под контроль. Виновные в нарушении общественного порядка будут привлечены к ответственности". Президент потребовал создать правительственную комиссию, которая должна разрешить последствия конфликта.

Мнение независимого эксперта о произошедшем на юге Казахстана

Но с  точки зрения независимого политолога, общественного деятеля Казбека Бейсебаева, произошедшие события в Кордайском районе Жамбылской области показали, что в Казахстане не всё благополучно, как утверждают официальные структуры.

Контекст

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"На первый взгляд, казалось, что власти держат на особом контроле вопросы межэтнических отношений, есть даже особая структура в виде Ассамблеи народа Казахстана. А на деле, достаточно было одного конфликта и ситуация вышла из-под контроля. Полагаю, что конфликт был всего лишь поводом, а причины лежат глубоко. Судя всему, народ там уже давно чем-то недоволен и взвинчен и для конфликта достаточно было какого-то повода", - сказал в беседе с DW Бейсебаев.  Эксперт считает, что события в Кордайском районе выявили целый пласт проблем, решение которых требует системного подхода со стороны властей.

По мнению собеседника DW, причины кроются в уклонении местных властей от решения социальных и бытовых вопросов, отсутствии работы в селах и формальное отношение правительства страны к политике межэтнического согласия, которой по сути сегодня занимается лишь Ассамблея народов Казахстана, да и то чисто формально. 

Между тем, как передает корреспондент DW, силовики 8 февраля оцепили в Алма-Ате самый большой вещевой рынок в районе Заря Востока, где проживают уйгуры, дунгане и китайцы. А по сообщениям СМИ из Киргизии на пунктах "Кен-Булун-автодорожный" и "Токмок-автодорожный" зафиксировано увеличение пассажиропотока из Казахстана в Киргизию. Хотя по данным КНБ Казахстана, ничего подобного не наблюдается. 

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